Manchester United akan menghadapi penolakan dari Adam Wharton dan Elliot Anderson jika Setan Merah gagal mendapatkan tempat di Liga Champions
Krisis Gelandang United
Manchester United saat ini berada di peringkat ketiga klasemen Premier League, namun kekalahan baru-baru ini di Newcastle menjadi pengingat betapa rapuhnya posisi mereka saat ini. Klub dilaporkan telah menargetkan lini tengah sebagai posisi prioritas dalam perekrutan pada jendela transfer musim panas, setelah hanya merekrut dua gelandang tengah murni dalam delapan tahun terakhir, menurut analisis terbaru tentang strategi transfer mereka.
Pertempuran untuk Elliot Anderson
Bintang Nottingham Forest, Elliot Anderson, telah muncul sebagai figur kunci dalam daftar pendek United. Pemain berusia 23 tahun ini, yang telah mengesankan Thomas Tuchel hingga diprediksi akan bermain bersama Declan Rice untuk Inggris dalam persiapan menuju Piala Dunia, telah menjadi incaran United sejak penampilan gemilangnya dalam laga imbang 2-2 di City Ground pada awal musim ini.
Namun, Anderson menjadi incaran United, namun sumber terpercaya mengatakan mereka tidak akan mampu bersaing dengan Manchester City, yang menjadi favorit, dalam hal gaji Anderson kecuali mereka kembali ke Liga Champions, seperti dilaporkan The Sun. Tanpa keuntungan finansial dan prestise kompetisi tersebut, Setan Merah berisiko dikalahkan oleh rival lokal mereka dalam perburuan tanda tangan mantan pemain muda Newcastle tersebut.
Permintaan Liga Champions Wharton
Situasi terkait gelandang serang Crystal Palace, Adam Wharton, semakin jelas. Pemain berusia 22 tahun ini telah membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang serang yang paling tenang dan terorganisir di divisi ini, sering tampil gemilang melawan United dalam beberapa musim terakhir. Meskipun United meraih kemenangan tipis 2-1 di Old Trafford pekan lalu, penampilan Wharton semakin mengukuhkan statusnya sebagai target prioritas.
Pemain berusia 22 tahun ini diperkirakan akan meninggalkan Crystal Palace pada musim panas, namun ia hanya tertarik bergabung dengan klub yang berkompetisi di Liga Champions. Sikap ini membuat United tidak memiliki ruang untuk kesalahan di bulan-bulan terakhir musim ini, karena kegagalan lolos ke turnamen tersebut akan secara efektif mengakhiri peluang mereka untuk mendatangkan pemain muda berbakat ini ke Theatre of Dreams.
Krisis besar di lini tengah yang akan segera terjadi
Kebutuhan mendesak untuk merekrut pemain ini semakin mendesak akibat kemungkinan kepergian beberapa pemain di Old Trafford. Pemain veteran Brasil, Casemiro, akan dilepas saat kontraknya berakhir pada Juni mendatang, dan pemain berusia 34 tahun itu mengalami kesulitan sebelum digantikan pada menit ke-61 di Newcastle. Dengan masa depan Kobbie Mainoo yang tidak pasti dan Manuel Ugarte yang kesulitan beradaptasi, pilihan semakin menipis.
Meskipun target alternatif seperti Carlos Baleba dari Brighton atau Alex Scott dari Bournemouth mendapat perhatian, fokus tetap pada Wharton dan Anderson. Dengan posisi kelima kemungkinan besar akan memastikan tempat di Liga Champions musim ini berkat performa klub-klub Inggris di Eropa, klub menyadari bahwa peringkat akhir liga akan menentukan apakah mereka bisa mendatangkan bintang-bintang pilihan mereka atau terpaksa kembali ke papan gambar.
