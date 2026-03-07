Manchester United akan menghadapi penolakan dari Adam Wharton dan Elliot Anderson jika Setan Merah gagal mendapatkan tempat di Liga Champions

Bintang Nottingham Forest, Elliot Anderson, telah muncul sebagai figur kunci dalam daftar pendek United. Pemain berusia 23 tahun ini, yang telah mengesankan Thomas Tuchel hingga diprediksi akan bermain bersama Declan Rice untuk Inggris dalam persiapan menuju Piala Dunia, telah menjadi incaran United sejak penampilan gemilangnya dalam laga imbang 2-2 di City Ground pada awal musim ini.

Namun, Anderson menjadi incaran United, namun sumber terpercaya mengatakan mereka tidak akan mampu bersaing dengan Manchester City, yang menjadi favorit, dalam hal gaji Anderson kecuali mereka kembali ke Liga Champions, seperti dilaporkan The Sun. Tanpa keuntungan finansial dan prestise kompetisi tersebut, Setan Merah berisiko dikalahkan oleh rival lokal mereka dalam perburuan tanda tangan mantan pemain muda Newcastle tersebut.