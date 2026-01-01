Manchester City Tanpa Gelar, Pep Guardiola Anggap 2025 Tahun Terbaik

“Seperti yang saya katakan sebelumnya, ketika kami memulai musim lalu, saya tidak pernah berharap untuk pergi ke jendela transfer di musim dingin. Pada akhirnya, kami membeli tiga atau empat pemain, karena kami tidak memiliki cukup pemain,” tutur Guardiola.

“Tanpa pemain-pemain itu, kami tidak akan berada di posisi Liga Champions hari ini. Saya pikir [kami] bahkan tidak akan bermain di Conference League.”

“Kami harus mengatasi masalah yang kami hadapi. Itu adalah salah satu musim terbaik, yang pernah kami jalani sebagai sebuah tim, dengan para pemain yang ada di sana, di semua musim.”

“Ini tentang bagaimana Anda mengatasi masalah. Dari perspektif sekarang, setiap kali saya merenungkan apa yang kami lakukan musim lalu, saya lebih bangga dari sebelumnya atas apa yang telah kami lakukan sebagai sebuah klub. Tentu saja ketika kami memiliki seluruh skuad, kami bersaing seperti yang kami lakukan musim ini.”