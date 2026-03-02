Manchester City siap mengajukan tawaran transfer besar-besaran untuk bek sayap Newcastle, Tino Livramento

Kesepakatan ini kemungkinan akan melampaui rekor dunia saat ini untuk biaya transfer seorang bek sayap, yang saat ini sebesar £60 juta ($76 juta) yang dibayarkan Paris Saint-Germain kepada Inter untuk Achraf Hakimi pada 2021. Kesepakatan ini juga akan melampaui rekor Inggris untuk posisi tersebut, yang saat ini dipegang oleh City sendiri setelah mereka mengeluarkan £57 juta ($72 juta) untuk Joao Cancelo dari Juventus pada 2019. Seperti dilaporkan oleh TEAMtalk, sumber-sumber percaya bahwa Newcastle akan meminta £70 juta untuk Livramento jika dia memutuskan untuk hengkang - namun berapa pun biayanya, hampir pasti akan menjadi rekor dunia.

City bukanlah tim yang asing dengan pengeluaran besar untuk membangun tim mereka, sudah memiliki rekor dunia untuk bek tengah termahal dalam diri Josko Gvardiol. Membuat Livramento menjadi bek sayap termahal dalam sejarah akan menandakan niat besar untuk mempertahankan dominasi domestik dan Eropa mereka. Meskipun pemain internasional Inggris tersebut belum secara resmi meminta untuk meninggalkan St James' Park, ada keyakinan yang semakin kuat di kubu City bahwa sang bek tertarik untuk pindah ke Manchester.