Manchester City siap mengajukan tawaran transfer besar-besaran untuk bek sayap Newcastle, Tino Livramento
Kota yakin dapat menarik Livramento.
Klub City sedang berusaha mencari solusi permanen untuk posisi bek kanan mereka, yang telah menjadi teka-teki taktis sejak klub mulai beralih dari Kyle Walker. Meskipun Matheus Nunes telah tampil impresif musim ini - meskipun dia direkrut sebagai gelandang dari Wolves - dan produk akademi Rico Lewis tetap menjadi opsi yang sangat diunggulkan, tim perekrutan melihat Livramento sebagai profil ideal untuk mendominasi sayap kanan selama satu dekade ke depan. Pihak manajemen Etihad telah memantau pemain berusia 23 tahun ini sejak musim panas lalu, namun minat mereka semakin intensif setelah Newcastle kesulitan mengikatnya dengan kontrak jangka panjang baru. Meskipun The Magpies telah berusaha menegosiasikan perpanjangan kontrak sejak awal tahun lalu, belum ada kemajuan yang signifikan. City sepenuhnya menyadari situasi ini dan yakin dapat menggoda pemain muda Inggris itu untuk pindah dari St James' Park, meskipun kontraknya saat ini berlaku hingga 2028 dan pemain tersebut belum secara resmi mengajukan permintaan transfer.
Rekor dunia baru akan tercipta?
Kesepakatan ini kemungkinan akan melampaui rekor dunia saat ini untuk biaya transfer seorang bek sayap, yang saat ini sebesar £60 juta ($76 juta) yang dibayarkan Paris Saint-Germain kepada Inter untuk Achraf Hakimi pada 2021. Kesepakatan ini juga akan melampaui rekor Inggris untuk posisi tersebut, yang saat ini dipegang oleh City sendiri setelah mereka mengeluarkan £57 juta ($72 juta) untuk Joao Cancelo dari Juventus pada 2019. Seperti dilaporkan oleh TEAMtalk, sumber-sumber percaya bahwa Newcastle akan meminta £70 juta untuk Livramento jika dia memutuskan untuk hengkang - namun berapa pun biayanya, hampir pasti akan menjadi rekor dunia.
City bukanlah tim yang asing dengan pengeluaran besar untuk membangun tim mereka, sudah memiliki rekor dunia untuk bek tengah termahal dalam diri Josko Gvardiol. Membuat Livramento menjadi bek sayap termahal dalam sejarah akan menandakan niat besar untuk mempertahankan dominasi domestik dan Eropa mereka. Meskipun pemain internasional Inggris tersebut belum secara resmi meminta untuk meninggalkan St James' Park, ada keyakinan yang semakin kuat di kubu City bahwa sang bek tertarik untuk pindah ke Manchester.
Perlombaan untuk Elliot Anderson
Rencana perekrutan musim panas City tidak terbatas pada ruang ganti St James' Park. City dilaporkan yakin mereka berada di posisi terdepan untuk menyelesaikan transfer Elliot Anderson musim panas ini. Mantan prospek Newcastle ini telah menjadi sorotan di Nottingham Forest, menarik minat besar dari Manchester United. Namun, City berharap bisa memenangkan persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya sambil tetap terbuka untuk melepas dua bintang utama sebagai bagian dari peremajaan skuad yang lebih luas selama jendela transfer mendatang.
Pengejaran Anderson menandakan komitmen City untuk mendatangkan talenta domestik terbaik, mungkin dengan mengorbankan rival sekota mereka. Meskipun lini tengah tetap menjadi prioritas, potensi kepergian bintang-bintang berpengalaman dapat membuka jalan bagi skuad yang lebih muda musim depan. Tampaknya City bergerak agresif untuk memastikan mereka tetap di depan persaingan, fokus pada perkuatan pertahanan dan mesin lini tengah serbaguna seperti bintang Forest.
Rencana transfer yang lebih luas di Etihad
Kedatangan potensial Anderson dan Livramento berpotensi bertepatan dengan beberapa kepergian pemain bintang. Aston Villa dilaporkan siap bersaing untuk merekrut James Trafford, sementara pemain seperti Savinho, Rodri, dan John Stones juga dikabarkan akan hengkang. Di sisi lain, klub juga harus menghadapi desas-desus seputar manajer legendaris mereka, karena laporan menunjukkan Pep Guardiola menarik minat yang semakin besar dari Al-Ahli, klub yang pernah dia wakili pada akhir karier bermainnya. Klub Qatar tersebut dilaporkan terus memantau situasinya.
