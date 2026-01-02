Getty/GOAL
Manchester City Selangkah Lagi Gaet Antoine Semenyo Dari Bournemouth Senilai £65 Juta
Semenyo juga dikaitkan dengan Man United & Liverpool
Semenyo telah menarik banyak minat, dengan Manchester United sebagai klub besar lainnya yang dikabarkan mengincar pemain berusia 25 tahun tersebut. Kepindahan ke Liverpool juga telah diisukan di tengah ketidakpastian mengenai masa depan Mohamed Salah di Anfield.
Namun, City telah melesat ke posisi terdepan dan siap untuk menyelesaikan kesepakatan di awal tahun 2026. Skuad Pep Guardiola sudah dipenuhi talenta di lini serang, tetapi satu lagi pemain berpengalaman di Liga Primer siap merapat ke Etihad Stadium.
Man City selangkah lagi tebus Semenyo £65 juta
Ben Jacobs melaporkan bahwa “kepindahan Semenyo ke Manchester City dari Bournemouth kini telah disepakati secara prinsip”. Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa kedua klub “sedang dalam proses penyusunan dokumen”. Diklaim bahwa “kejelasan” lebih lanjut tentang transfer yang diusulkan “diharapkan dalam 24 jam ke depan”.
City tampaknya akan memenangkan persaingan untuk mendapatkan tanda tangan pemain yang sangat diinginkan itu, tetapi Guardiola terus merahasiakan informasi terkait Semenyo. Ia mengatakan kepada wartawan ketika terakhir kali ditanya tentang transfer tersebut: “Saya tidak tahu berita apa pun saat ini. Maaf, saya tidak punya berita apa pun. Jadi bursa transfer benar-benar ditutup saat ini.”
Semenyo telah mencetak sembilan gol untuk Bournemouth musim ini, setelah mencetak 13 gol musim lalu. Ia sepenuhnya menyadari perhatian yang terus ia terima, tetapi telah berusaha sebaik mungkin untuk mengabaikannya.
Bintang kelahiran Chelsea, yang memulai kariernya di Bristol City, mengatakan tentang masa depannya: “Saya tidak terlalu memikirkannya. Saya mencoba untuk tetap fokus pada saat ini sebisa mungkin. Anda melihat berita sepanjang waktu, saya juga melihatnya, saya tidak mengabaikannya, tetapi saya mencoba untuk tetap fokus. Saya menikmati sepakbola saya di sini. Jika saya tidak mencetak gol, semua itu akan hilang. Saya mencoba untuk tetap fokus, melakukan yang terbaik untuk tim, mencetak gol, dan apa pun yang terjadi di masa depan akan terjadi.”
Bournemouth enggan melepas aset berharga mereka
Bournemouth diperkirakan akan mendapatkan keuntungan besar dari Semenyo, setelah merekrutnya pada Januari 2023 seharga £10 juta. Tetapi, mereka tidak akan melepas aset berharga mereka tanpa perlawanan. Manajer Bournemouth Andoni Iraola tetap yakin bahwa klubnya belum akan melepas pemain sayap andalannya itu di pertengahan musim.
Berbicara kepada wartawan setelah hasil imbang 2-2 melawan Chelsea di akhir tahun 2025, Iraola mengatakan: “Antoine bermain sangat baik, dan saya berharap dia juga akan tersedia di pertandingan berikutnya untuk kami. Saya harap dia terus bermain dengan cara yang sama. Ada banyak rumor tentang dirinya, tetapi kekhawatiran saya sebagai pelatih adalah dia dapat mempertahankan level performa yang dimilikinya.”
“Ini bukan pertandingan terakhirnya di sini bersama kami. Saya tidak bisa mengatakan 100 persen tetapi saya pikir dia akan bermain [melawan Arsenal]. Dia harus pulih, kami telah memainkan dua pertandingan sulit dalam tiga hari. Kami akan menghadapi Arsenal di kandang, kami bersiap untuk pertandingan lain, pertandingan yang menuntut melawan pemimpin klasemen. Pasti dia akan menjadi pemain penting bagi kami.”
Kapan transfer Semenyo ke Man City bisa diselesaikan?
Masalah itu bisa diambil alih dari tangan Iraola, dengan Bournemouth tidak punya pilihan lain selain menjual jika klausul pelepasan dalam kontrak Semenyo diaktifkan. City siap membayar harga yang berlaku, sehingga kemungkinan besar kesepakatan akan terwujud.
Semua dokumen yang relevan mungkin tidak selesai tepat waktu agar Semenyo dapat bermain untuk tim barunya dalam pertandingan berikutnya, melawan Chelsea yang tanpa manajer awal pekan depan, tetapi mereka akan berupaya memastikan bahwa tidak ada risiko yang diambil terhadap kebugarannya ketika Bournemouth menjamu Arsenal - yang berarti bahwa perpisahan dengan The Cherries mungkin sudah direncanakan.
