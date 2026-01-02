Manchester City Selangkah Lagi Gaet Antoine Semenyo Dari Bournemouth Senilai £65 Juta

Ben Jacobs melaporkan bahwa “kepindahan Semenyo ke Manchester City dari Bournemouth kini telah disepakati secara prinsip”. Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa kedua klub “sedang dalam proses penyusunan dokumen”. Diklaim bahwa “kejelasan” lebih lanjut tentang transfer yang diusulkan “diharapkan dalam 24 jam ke depan”.

City tampaknya akan memenangkan persaingan untuk mendapatkan tanda tangan pemain yang sangat diinginkan itu, tetapi Guardiola terus merahasiakan informasi terkait Semenyo. Ia mengatakan kepada wartawan ketika terakhir kali ditanya tentang transfer tersebut: “Saya tidak tahu berita apa pun saat ini. Maaf, saya tidak punya berita apa pun. Jadi bursa transfer benar-benar ditutup saat ini.”

Semenyo telah mencetak sembilan gol untuk Bournemouth musim ini, setelah mencetak 13 gol musim lalu. Ia sepenuhnya menyadari perhatian yang terus ia terima, tetapi telah berusaha sebaik mungkin untuk mengabaikannya.

Bintang kelahiran Chelsea, yang memulai kariernya di Bristol City, mengatakan tentang masa depannya: “Saya tidak terlalu memikirkannya. Saya mencoba untuk tetap fokus pada saat ini sebisa mungkin. Anda melihat berita sepanjang waktu, saya juga melihatnya, saya tidak mengabaikannya, tetapi saya mencoba untuk tetap fokus. Saya menikmati sepakbola saya di sini. Jika saya tidak mencetak gol, semua itu akan hilang. Saya mencoba untuk tetap fokus, melakukan yang terbaik untuk tim, mencetak gol, dan apa pun yang terjadi di masa depan akan terjadi.”