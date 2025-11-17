"Berlari Seperti Anjing" - Pernah Didekati Timnas Indonesia, Eks Manchester City Ini KAPOK Dilatih Pep Guardiola - Pilih Pensiun & Jadi Mahasiswa

Dalam wawancara dengan The Telegraph, Willhoft-King mengenang pengalaman ikut latihan tim utama Man City bersama Pep Guardiola. Dia berkata: “Tottenham tim bagus, tapi Man City berada di level berbeda. [Kevin] De Bruyne, [Erling] Haaland… mereka pemain terbaik dunia. Tapi Anda juga sadar bahwa mereka manusia biasa. Mereka bercanda, saling menegur kalau salah. Tapi melihat Pep… dia sangat bergariah. Energi yang dia bawa, gerakan tangan, teriakannya. Luar biasa.”

Namun suasana itu justru menjadi beban mental: “Saya bukannya bilang lantas merasa kecewa, tapi jadi sadar ... latihan bareng tim utama menjadi sesuatu yang anehnya sebenarnya tak dinantikan oleh siapa pun, karena kami hanya melakukan pressing. Kami berlari mengejar bola seperti anjing selama setengah jam, satu jam. Bukan pengalaman yang menyenangkan, terutama jika Anda mencoba menekan De Bruyne atau [Ilkay] Gundogan atau [Phil] Foden. Tak bisa mendekati mereka, jadi perasaan capek dan enggan berlatih sudah lebih dulu menguasai sebelum sempat merasa kagum.”

Tentang kejenuhan yang akhirnya membuatnya menjauh dari sepakbola, ia berkata: “Saya tidak menikmatinya. Entah apa itu, mungkin karena lingkungannya. Saya juga sering merasa bosan. Latihan, pulang, lalu tidak melakukan apa-apa. Bandingkan dengan hidup saya sekarang… saya bahkan kekurangan waktu dalam sehari.”

Ia juga membagikan pandangannya soal karier di luar sepakbola: “Saya selalu merasa kurang terstimulus di sepakbola. Jangan salah paham, saya masih mencintainya tapi rasanya saya bisa melakukan lebih banyak hal. Saya seperti membuang-buang waktu setiap hari. Saya membutuhkan sesuatu yang berbeda dan Oxford membuat saya bersemangat. Orang-orangnya juga. Saya rasa itu alasannya.”

“Katakanlah saya memiliki karier di League One atau Championship … gajinya mungkin bagus. Tapi apakah saya menikmatinya? Dalam pikiran saya, saya tidak yakin. Paling banter Anda akan bermain selama 10–15 tahun, tapi setelah itu apa? Saya pikir berkuliah akan memberi saya fondasi untuk melakukan sesuatu setidaknya lebih lama dari 10 hingga 15 tahun ke depan. Jadi, ini juga masalah jangka panjang.”