Manchester City Pasang Murah Banderol Nathan Ake, Tapi...
Ake menolak pindah ke west ham yang berjuang menghindari degradasi
Manchester City telah menetapkan harga rendah untuk Nathan Ake, meski bek asal Belanda itu menolak kesempatan untuk bergabung dengan West Ham United yang sedang berjuang dari ancaman degradasi di Liga Primer. Menurut talkSPORT, Ake terbuka untuk pindah dari Stadion Etihad pada jendela transfer Januari setelah hanya bermain selama 596 menit pada musim 2025/26. City terbuka untuk menjual bek tersebut di bursa transfer mendatang, dan bahkan telah menetapkan harga rendahnya hanya £21 juta.
Barcelona bersaing dengan tiga klub Liga Primer
Ake juga menarik minat dari tiga klub Liga Primer lainnya, yaitu Bournemouth, Newcastle United, dan Crystal Palace yang memantau situasi pemain berusia 30 tahun ini. Laporan juga menyebutlan Barcelona menunjukkan minat pada bintang City tersebut, meski sedang kekurangan dana. Raksasa Catalan itu mencari pengganti Andreas Christensen, yang absen karena cedera jangka panjang.
Ake akan membawa fleksibilitas yang saat ini kurang dimiliki skuad Barcelona asuhan Hansi Flick. Nyaman bermain sebagai bek tengah sisi kiri, dan full-back kiri, Ake menawarkan fleksibilitas taktis di saat jadwal padat pertandingan mulai memengaruhi juara Spanyol tersebut. Kemampuan beradaptasi sangat berharga bagi tim yang beroperasi dengan unit pertahanan tipis, dan pilihan rotasi yang terbatas.
Namun, setiap upaya untuk mendatangkan Ake hampir pasti perlu distrukturkan sebagai peminjaman, mengingat tantangan keuangan yang terus dihadapi klub Catalan ini. Meski City lebih tertarik pada penjualan permanen, hubungan antara kedua klub dan rasa hormat yang dimiliki Guardiola di Barcelona dapat berperan dalam memfasilitasi diskusi.
Ake dipandang sebagai pilihan ideal untuk Barca
Selain fleksibilitas posisi dan pengalaman bertahun-tahun, fakta Ake telah berlatih di City dipandang sebagai aset utama oleh manajemen Barcelona. Keakrabannya dengan permainan posisi, penguasaan bola dari area dalam, dan disiplin defensif sangat selaras dengan identitas sepakbola raksasa Catalan.
Bagi departemen olahraga klub, logikanya jelas: pemain yang sudah terlatih dalam metode Guardiola kemungkinan akan cepat beradaptasi dengan sistem yang menghargai kontrol, struktur, dan pergerakan cerdas. Dalam skenario peminjaman jangka pendek, kemampuan beradaptasi segera sangat penting, dan Ake dipandang mampu mewujudkannya tanpa periode adaptasi yang lama di paruh kedua musim.
Apa selanjutnya untuk Man City?
Walau City akan berupaya agar Ake pergi pada jendela transfer Januari, prioritas utama klub saat ini tetap mengamankan transfer bintang Bournemouth, Antoine Semenyo, secepat mungkin. talkSPORT melaporkan The Cherries dan Cityzens telah mengadakan pembicaraan positif mengenai struktur pembayaran untuk biaya transfer Semenyo sebesar £65 juta, dan Bournemouth kini bersiap untuk menjual pemain bintang mereka dalam beberapa hari ke depan.
