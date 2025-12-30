Ake juga menarik minat dari tiga klub Liga Primer lainnya, yaitu Bournemouth, Newcastle United, dan Crystal Palace yang memantau situasi pemain berusia 30 tahun ini. Laporan juga menyebutlan Barcelona menunjukkan minat pada bintang City tersebut, meski sedang kekurangan dana. Raksasa Catalan itu mencari pengganti Andreas Christensen, yang absen karena cedera jangka panjang.

Ake akan membawa fleksibilitas yang saat ini kurang dimiliki skuad Barcelona asuhan Hansi Flick. Nyaman bermain sebagai bek tengah sisi kiri, dan full-back kiri, Ake menawarkan fleksibilitas taktis di saat jadwal padat pertandingan mulai memengaruhi juara Spanyol tersebut. Kemampuan beradaptasi sangat berharga bagi tim yang beroperasi dengan unit pertahanan tipis, dan pilihan rotasi yang terbatas.

Namun, setiap upaya untuk mendatangkan Ake hampir pasti perlu distrukturkan sebagai peminjaman, mengingat tantangan keuangan yang terus dihadapi klub Catalan ini. Meski City lebih tertarik pada penjualan permanen, hubungan antara kedua klub dan rasa hormat yang dimiliki Guardiola di Barcelona dapat berperan dalam memfasilitasi diskusi.