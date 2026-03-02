Getty Images
Manchester City menghubungi bintang Borussia Dortmund terkait kemungkinan kembalinya pemain tersebut, namun raksasa Jerman itu merencanakan pembicaraan kontrak baru untuk menangkis minat yang semakin meningkat
Kota kembali menumbuhkan minat pada Nmecha dengan kemungkinan kembalinya ke Etihad.
Menurut laporan dari Sky Sport di Jerman, juara Premier League telah melakukan kontak awal dengan perwakilan Nmecha untuk mengukur minatnya untuk kembali ke Etihad Stadium. Hubungan antara pemain dan klub raksasa Inggris tersebut tetap kuat, mengingat Nmecha menghabiskan masa mudanya di akademi muda City sebelum pindah ke Wolfsburg dan akhirnya Dortmund. Gelandang tersebut dikabarkan terbuka terhadap kemungkinan kembali ke Premier League, di mana ia merasa masih memiliki urusan yang belum tuntas di level tertinggi sepak bola Inggris.
Guardiola terus memantau mantan muridnya dengan cermat.
Pep Guardiola telah lama mengagumi profil teknis yang ditawarkan oleh Nmecha, dan pelatih asal Catalunya itu telah memantau perkembangan pemain tersebut dengan cermat sepanjang musim ini. Dengan City yang selalu mencari talenta lokal untuk memperkuat kedalaman skuad mereka, bintang Jerman ini mewakili tawaran yang menarik. Namun, minat dari Inggris telah memicu kekhawatiran di kalangan petinggi di Westfalenstadion, terutama karena beberapa pemain kunci dalam skuad menghadapi masa depan yang tidak pasti menjelang periode musim panas yang krusial.
Situasi ini telah memicu peringatan tegas dari mantan gelandang Liverpool dan Bayern Munich, Didi Hamann, yang percaya Dortmund harus bertindak cepat untuk mencegah eksodus massal talenta terbaik mereka. Berbicara tentang situasi saat ini di klub, Didi Hamann baru-baru ini mengeluarkan peringatan kepada BVB: "Dortmund harus berhati-hati agar tidak terbentuk atmosfer di mana para pemain berusaha meninggalkan kapal yang tenggelam secepat mungkin." Perasaan ini mencerminkan kekhawatiran yang semakin meningkat bahwa bintang-bintang Dortmund, termasuk Nico Schlotterbeck dan Nmecha, dapat tergoda oleh tawaran yang lebih menguntungkan dari luar negeri.
Dortmund menyiapkan tawaran balik kontrak pertahanan.
Meskipun tekanan yang semakin meningkat dari Manchester City, Borussia Dortmund tidak bersedia membiarkan gelandang andalannya pergi begitu saja tanpa perlawanan. Pihak klub, dipimpin oleh direktur olahraga Sebastian Kehl, telah memulai pembicaraan awal dengan tim manajemen baru Nmecha untuk menjelaskan visi mereka mengenai masa depannya. Klub sangat menyadari daftar peminat yang semakin panjang dan bertekad untuk memastikan komitmen jangka panjang dari pemain yang telah menjadi tak tergantikan di bawah arahan taktis pelatih kepala Niko Kovac.
Nmecha saat ini mendapatkan gaji sekitar €5 juta per tahun dalam kontrak yang berlaku hingga 2028, namun Dortmund bersedia menawarkan kenaikan gaji yang signifikan untuk mencerminkan statusnya yang semakin penting dalam skuad. BVB siap melakukan penyesuaian gaji untuk memperpanjang kontrak yang saat ini berlaku hingga 2028 secara prematur. Dengan menawarkan syarat yang lebih baik, raksasa Jerman ini berharap meyakinkan pemain internasional dengan enam caps tersebut bahwa jalur terbaiknya untuk masuk skuad Piala Dunia tetap sebagai starter tetap di Bundesliga daripada bersaing untuk menit bermain dalam sistem rotasi yang intensif di bawah Guardiola.
Pertarungan untuk mesin tengah lapangan
Hubungan dengan City sangat berbahaya bagi Dortmund mengingat sejarah Nmecha dengan Sky Blues. Setelah mengenakan jersey City selama masa mudanya, koneksi dengan klub tersebut mungkin membuat kesepakatan menjadi lebih lancar daripada transfer internasional biasa. Sumber-sumber menyebutkan bahwa meskipun Nmecha bahagia di Dortmund, daya tarik untuk bersaing di Liga Champions di bawah asuhan Guardiola menjadi faktor yang signifikan. Hal ini membuat Kehl dan dewan direksi BVB bekerja ekstra keras untuk memastikan gelandang tersebut merasa dihargai secara finansial dan olahraga sebelum tawaran resmi dari Manchester tiba.
Seiring mendekatnya jendela transfer musim panas, perebutan Nmecha tampaknya akan menjadi salah satu cerita utama di pasar transfer. Dortmund menghadapi dilema yang rumit; mereka harus meyakinkan bintang mereka bahwa "kapal" jauh dari tenggelam sambil sekaligus menahan kekuatan finansial juara Premier League. Bagi City, langkah ini mewakili kesempatan untuk membawa pulang pemain yang akhirnya memenuhi potensi yang mereka lihat padanya bertahun-tahun lalu. Saat ini, keputusan ada di tangan Nmecha saat ia mempertimbangkan perpanjangan kontrak yang menguntungkan di Jerman versus gemerlapnya kembalinya ke Etihad.
