Manchester City menghubungi bintang Borussia Dortmund terkait kemungkinan kembalinya pemain tersebut, namun raksasa Jerman itu merencanakan pembicaraan kontrak baru untuk menangkis minat yang semakin meningkat

Pep Guardiola telah lama mengagumi profil teknis yang ditawarkan oleh Nmecha, dan pelatih asal Catalunya itu telah memantau perkembangan pemain tersebut dengan cermat sepanjang musim ini. Dengan City yang selalu mencari talenta lokal untuk memperkuat kedalaman skuad mereka, bintang Jerman ini mewakili tawaran yang menarik. Namun, minat dari Inggris telah memicu kekhawatiran di kalangan petinggi di Westfalenstadion, terutama karena beberapa pemain kunci dalam skuad menghadapi masa depan yang tidak pasti menjelang periode musim panas yang krusial.

Situasi ini telah memicu peringatan tegas dari mantan gelandang Liverpool dan Bayern Munich, Didi Hamann, yang percaya Dortmund harus bertindak cepat untuk mencegah eksodus massal talenta terbaik mereka. Berbicara tentang situasi saat ini di klub, Didi Hamann baru-baru ini mengeluarkan peringatan kepada BVB: "Dortmund harus berhati-hati agar tidak terbentuk atmosfer di mana para pemain berusaha meninggalkan kapal yang tenggelam secepat mungkin." Perasaan ini mencerminkan kekhawatiran yang semakin meningkat bahwa bintang-bintang Dortmund, termasuk Nico Schlotterbeck dan Nmecha, dapat tergoda oleh tawaran yang lebih menguntungkan dari luar negeri.