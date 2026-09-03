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Manchester City mengamankan peminjaman kiper Inggris Anna Moorhouse dari Orlando Pride
City perkuat departemen penjaga gawang
Man City berhasil memulangkan Moorhouse ke Inggris dengan status pinjaman hingga Januari 2027. Langkah ini diambil saat City berupaya memperkuat skuadnya setelah transfer Keating ke Liverpool, yang membuat manajer Andree Jeglertz memiliki opsi pelapis berpengalaman yang terbatas di belakang kiper utama Ayaka Yamashita.
Moorhouse datang setelah mencatatkan rekor clean sheet semusim NWSL dengan 13 nirbobol saat membawa Orlando Pride meraih gelar ganda Shield dan Championship pada 2024. Meski kesulitan dalam kampanyenya saat ini di Amerika Serikat, kepindahan ini memberi Moorhouse kesempatan untuk memulai ulang di wilayah yang familier sambil membantu upaya City mempertahankan gelar dan menjalani kampanye Eropa yang akan datang.
- Getty Images Sport
Moorhouse menikmati tantangan baru
Berbicara langsung kepada media klub, Moorhouse mengungkapkan kegembiraannya kembali ke Inggris untuk bergabung dengan juara bertahan. Ia menjelaskan motivasinya untuk kepindahan ini dengan menyatakan: "Ini adalah tantangan baru, dan gaya bermain yang berbeda. Saya senang berada di sini dan mulai bermain. Dari atas sampai bawah, musim lalu luar biasa bagi City dan saya senang berada di sini bersama juara Inggris. Ketika klub seperti Manchester City memanggil, Anda harus menjawab."
Moorhouse membawa rekam jejak berharga, setelah memenangi Euro 2025 bersama skuad Sarina Wiegman. Saat ini ia telah mencatatkan dua penampilan internasional, dengan membukukan clean sheet dalam kedua laga tersebut.
Sjögran memuji tambahan berharga
Direktur Sepakbola Manchester City Women, Therese Sjögran, menyoroti pentingnya mengamankan pemain dengan rekam jejak seperti itu untuk sisa musim domestik ini.
Sjögran mengatakan kepada situs web klub: "Anna adalah seorang penjaga gawang dengan pengalaman luar biasa dan rekam jejak terbukti tampil di level tertinggi. Dia telah memenangkan gelar-gelar besar di WSL, bersama Orlando Pride dan England, dan konsistensi, karakter, serta kualitasnya akan menjadi tambahan berharga bagi skuad kami. Kami senang menyambut Anna di Manchester City dan menantikan untuk bekerja dengannya selama waktunya bersama kami."
- Getty Images Sport
Apa langkah selanjutnya untuk Moorhouse?
Moorhouse akan langsung bergabung dengan skuad Manchester City saat mereka bersiap mempertahankan gelar Women's Super League pada Minggu ini. Sementara Yamashita diperkirakan tetap mempertahankan peran sebagai starter, Moorhouse harus tetap siap untuk turun di tengah jadwal padat yang juga mencakup komitmen di kompetisi Eropa. Ia akan berupaya mendapatkan menit bermain secara reguler menjelang Piala Dunia 2027.
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