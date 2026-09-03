Man City berhasil memulangkan Moorhouse ke Inggris dengan status pinjaman hingga Januari 2027. Langkah ini diambil saat City berupaya memperkuat skuadnya setelah transfer Keating ke Liverpool, yang membuat manajer Andree Jeglertz memiliki opsi pelapis berpengalaman yang terbatas di belakang kiper utama Ayaka Yamashita.

Moorhouse datang setelah mencatatkan rekor clean sheet semusim NWSL dengan 13 nirbobol saat membawa Orlando Pride meraih gelar ganda Shield dan Championship pada 2024. Meski kesulitan dalam kampanyenya saat ini di Amerika Serikat, kepindahan ini memberi Moorhouse kesempatan untuk memulai ulang di wilayah yang familier sambil membantu upaya City mempertahankan gelar dan menjalani kampanye Eropa yang akan datang.