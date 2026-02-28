Getty
Manchester City mendapat pukulan baru akibat cedera setelah Erling Haaland dinyatakan tidak bisa bermain, sementara pemain kunci lainnya terpaksa keluar lapangan selama kemenangan yang tegang di Leeds
O'Reilly terpaksa keluar di Leeds karena masalah pergelangan kaki.
Nico O'Reilly harus digantikan pada menit ke-70 karena cedera pergelangan kaki yang diduga. Pemain lulusan akademi, yang memulai pertandingan di lini tengah, terjatuh sambil memegang pergelangan kakinya dan mungkin mengatakan kata-kata "tidak baik" kepada Bernardo Silva. O'Reilly segera digantikan oleh Tijjani Reijnders. City memimpin berkat gol Antoine Semenyo di akhir babak pertama dan mereka bertahan dengan kokoh menghadapi serangan akhir dari tim tuan rumah, sehingga kini tertinggal dua poin dari pemuncak klasemen Premier League Arsenal dengan 10 pertandingan tersisa.
Cedera yang dialami O'Reilly menjadi kekhawatiran besar bagi City.
O'Reilly telah menjadi salah satu pemain paling penting City musim ini. Ia telah bermain sebagai bek kiri, gelandang bertahan, dan baru-baru ini sebagai gelandang serang. Cedera yang dialaminya menjadi kekhawatiran besar bagi City, bukan hanya karena fleksibilitasnya. Ia telah mencetak enam gol dan memberikan lima assist di semua kompetisi, dan pekan lalu membawa City meraih kemenangan berharga atas Newcastle dengan dua golnya.
"Apa pemain yang luar biasa," kata Guardiola setelah kemenangan atas Newcastle. "Dia bermain sebagai bek sayap, gelandang bertahan, dan kini bisa bermain di posisinya. Dia telah melakukan lompatan besar. Nico memberikan kekuatan fisik yang kita butuhkan di tengah lapangan. Dia sangat lengkap dan masih sangat muda."
Inggris juga cemas soal kondisi kebugaran O'Reilly.
Cedera O'Reilly juga menjadi kekhawatiran bagi Inggris kurang dari sebulan sebelum pertandingan persahabatan melawan Uruguay dan Jepang. O'Reilly awalnya dijadwalkan masuk dalam skuad untuk pertandingan pemanasan Piala Dunia terakhir di kandang sendiri setelah dipanggil oleh Thomas Tuchel untuk pertandingan pada Oktober dan November. Meskipun pengalamannya terbatas, O'Reilly tampaknya akan menjadi pilihan utama Tuchel sebagai bek kiri untuk Piala Dunia karena minimnya opsi, dengan Tino Livramento absen karena cedera otot paha dan Myles Lewis-Skelly yang mendapat kesempatan terbatas di Arsenal.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Kemenangan tipis City atas Leeds membuat mereka tertinggal dua poin dari Arsenal dengan 10 pertandingan tersisa di musim ini. The Gunners dapat memperlebar selisih poin saat menjamu Chelsea pada Minggu, namun City akan memiliki satu pertandingan lebih banyak melawan Crystal Palace. Tim asuhan Guardiola memiliki keunggulan tambahan karena akan bermain di kandang dalam pertandingan penentu gelar melawan Arsenal pada April. Dan jika mereka memenangkan semua pertandingan tersisa, termasuk laga krusial melawan The Gunners, mereka akan menjadi juara.
Pencetak gol penentu, Semenyo, menekankan betapa pentingnya menjaga nasib mereka di tangan sendiri. Ia mengatakan kepada Sky Sports: "Ini berarti segalanya! Kami hanya ingin memenangkan semua pertandingan kami, dan apa pun yang dilakukan Arsenal, kami hanya perlu menunggu dan melihat. Kami hanya perlu mengendalikan apa yang bisa kami kendalikan, memenangkan pertandingan kami, dan kita lihat apa yang terjadi."
Guardiola mengatakan dia tidak tahu kapan Haaland akan tersedia lagi, sementara dia tidak ditanya tentang cedera O'Reilly.
