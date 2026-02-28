Manchester City mendapat pukulan baru akibat cedera setelah Erling Haaland dinyatakan tidak bisa bermain, sementara pemain kunci lainnya terpaksa keluar lapangan selama kemenangan yang tegang di Leeds

Kemenangan tipis City atas Leeds membuat mereka tertinggal dua poin dari Arsenal dengan 10 pertandingan tersisa di musim ini. The Gunners dapat memperlebar selisih poin saat menjamu Chelsea pada Minggu, namun City akan memiliki satu pertandingan lebih banyak melawan Crystal Palace. Tim asuhan Guardiola memiliki keunggulan tambahan karena akan bermain di kandang dalam pertandingan penentu gelar melawan Arsenal pada April. Dan jika mereka memenangkan semua pertandingan tersisa, termasuk laga krusial melawan The Gunners, mereka akan menjadi juara.

Pencetak gol penentu, Semenyo, menekankan betapa pentingnya menjaga nasib mereka di tangan sendiri. Ia mengatakan kepada Sky Sports: "Ini berarti segalanya! Kami hanya ingin memenangkan semua pertandingan kami, dan apa pun yang dilakukan Arsenal, kami hanya perlu menunggu dan melihat. Kami hanya perlu mengendalikan apa yang bisa kami kendalikan, memenangkan pertandingan kami, dan kita lihat apa yang terjadi."

Guardiola mengatakan dia tidak tahu kapan Haaland akan tersedia lagi, sementara dia tidak ditanya tentang cedera O'Reilly.