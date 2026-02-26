AFP
"Manchester City memiliki kebebasan bertindak tanpa konsekuensi" - Ketua La Liga mengkritik Liga Premier terkait kasus 115 tuduhan pelanggaran FFP
Kota dan Liga Premier dikritik
Presiden La Liga, Tebas, telah mengkritik lamanya waktu yang dibutuhkan bagi Manchester City untuk merasakan dampak dari 115 tuduhan yang diajukan terhadap mereka, sementara penyelidikan Premier League masih berlangsung.
Tebas mengatakan kepada Financial Times Business of Football Summit di London: "Saya mengerti bahwa ini adalah kegagalan (dalam tata kelola) – hal ini terjadi pada Manchester City dan klub-klub lain sedang memperhatikan dan mendengarkan.
"(Klub-klub lain) dikenai denda, poin mereka dikurangi, dan itu wajar jika tidak mematuhi aturan. Tapi Manchester City memiliki kebal hukum.
“Saya berbicara dengan banyak klub Premier League, dan mayoritas juga tidak memahami hal ini. Itu membuat institusi menjadi lebih lemah."
Dia menambahkan: "Bukan hanya keterlambatan, tapi situasi secara umum. Ketika institusi besar seperti Premier League harus memiliki aturan tentang fair play finansial, Anda membutuhkan kepastian hukum yang kuat dalam kompetisi dan di antara klub-klub.
“Warga harus percaya bahwa sistem ini adil bagi semua, bahwa itu tidak sewenang-wenang, bahwa itu objektif. Ketika Anda memiliki situasi seperti ini, Anda menciptakan ketidakpastian, dan itu merusak citra institusi.”
Manchester City tetap membantah tuduhan tersebut.
Kota tersebut secara konsisten membantah tuduhan tersebut dan bersikeras bahwa mereka memiliki "bukti yang komprehensif dan tak terbantahkan" yang akan membersihkan nama mereka.
Tebas, however, mengatakan: "Anda tidak boleh menyerah, karena nilai kepastian hukum lebih penting. Kita tidak boleh sembarangan, kita harus tegas."
Kepala Eksekutif Liga Premier, mungkin sebagai teguran kepada orang Spanyol itu, bersikeras bahwa dia tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut.
Dia menambahkan: "Saya tidak bisa membicarakannya, saya tidak bisa membicarakan waktunya.
"Saya tidak bisa berkomentar. Setelah tiga tahun tidak berkomentar, saya tidak akan mulai sekarang. Terlepas dari kasus spesifik itu, setiap regulator ingin sistem peradilannya efisien dan bekerja dengan cepat. Itu sejauh yang bisa saya katakan."
Pengurangan 60 poin untuk Manchester City?
Dikabarkan bahwa City bisa menghadapi pengurangan poin yang signifikan jika terbukti bersalah.
Ahli keuangan sepak bola Kieran Maguire mengatakan kepada The Overlap, yang disajikan oleh Sky Bet: “Kami memiliki lebih dari 115 tuduhan, jadi apa yang terjadi jika perbandingannya 70-50 menguntungkan Premier League atau menguntungkan Manchester City? Jika Manchester City dinyatakan bersalah karena tidak kooperatif, yang cukup mungkin terjadi, mereka kemungkinan akan dikenakan denda besar karena itulah yang terjadi dengan UEFA dan pengurangan poin di sana. Jika itu pengurangan poin, saya pikir Premier League akan mengklaimnya sebagai kemenangan.”
Pada satu tahap, diklaim bahwa City bisa dikeluarkan dari Premier League. Maguire telah mengulang alasan mengapa hal itu tidak bisa terjadi, tetapi The Blues bisa dikenai hukuman pengurangan poin yang besar yang membuat mereka terjun bebas di klasemen liga utama. Mungkin juga ada perubahan besar di tingkat dewan direksi.
Maguire melanjutkan: “Premier League tidak dapat mendegradasi Manchester City ke League One atau League Two karena itu adalah keputusan EFL dan Manchester City belum terbukti bersalah oleh EFL. Oleh karena itu, harus berupa pengurangan poin.
“Jika kita melihat preseden, Everton dan Nottingham Forest pernah dikenai pengurangan enam dan empat poin untuk pelanggaran tunggal yang mencakup periode tiga tahun. Tuduhan terhadap Manchester City mencakup periode sembilan tahun, jadi jauh lebih besar.
“Angka-angka yang terlibat belum pasti, tetapi kemungkinan besar akan cukup signifikan. Saya pikir kita harus menambahkan nol pada apa yang kita lihat dalam kasus Forest dan Everton, jadi pengurangan poin antara 40 dan 60 akan, secara logis, konsisten dengan keputusan lain yang telah kita lihat, dan itu akan masuk akal.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
City akan bertanding melawan Leeds United di kandang lawan pada pertandingan berikutnya. Saat ini, mereka tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen Arsenal, namun masih memiliki satu pertandingan yang belum dimainkan.
