"Manchester City memiliki kebebasan bertindak tanpa konsekuensi" - Ketua La Liga mengkritik Liga Premier terkait kasus 115 tuduhan pelanggaran FFP

Presiden La Liga, Tebas, telah mengkritik lamanya waktu yang dibutuhkan bagi Manchester City untuk merasakan dampak dari 115 tuduhan yang diajukan terhadap mereka, sementara penyelidikan Premier League masih berlangsung.

Tebas mengatakan kepada Financial Times Business of Football Summit di London: "Saya mengerti bahwa ini adalah kegagalan (dalam tata kelola) – hal ini terjadi pada Manchester City dan klub-klub lain sedang memperhatikan dan mendengarkan.

"(Klub-klub lain) dikenai denda, poin mereka dikurangi, dan itu wajar jika tidak mematuhi aturan. Tapi Manchester City memiliki kebal hukum.

“Saya berbicara dengan banyak klub Premier League, dan mayoritas juga tidak memahami hal ini. Itu membuat institusi menjadi lebih lemah."

Dia menambahkan: "Bukan hanya keterlambatan, tapi situasi secara umum. Ketika institusi besar seperti Premier League harus memiliki aturan tentang fair play finansial, Anda membutuhkan kepastian hukum yang kuat dalam kompetisi dan di antara klub-klub.

“Warga harus percaya bahwa sistem ini adil bagi semua, bahwa itu tidak sewenang-wenang, bahwa itu objektif. Ketika Anda memiliki situasi seperti ini, Anda menciptakan ketidakpastian, dan itu merusak citra institusi.”