Manchester City Kontak Vinicius Junior: Upaya Sabotase Kontrak Baru Sang Bintang Di Real Madrid

Manajemen Manchester City dikabarkan mulai menyusun rencana untuk merealisasikan transfer paling eksplosif di era modern. Laporan dari Sport menyebutkan bahwa The Cityzens telah melakukan kontak langsung dengan Vinicius Junior, seiring dengan masa depan sang winger yang belum pasti bersama Los Blancos.

Meskipun pemain berusia 25 tahun itu tetap menjadi detak jantung lini serang Madrid, situasi kontraknya saat ini memberikan secercah harapan bagi para peminat yang ingin melakukan kudeta bersejarah. Vinicius sedang memasuki 18 bulan terakhir dari masa baktinya, dan meski negosiasi kesepakatan baru dijadwalkan berlangsung musim panas ini, tidak ada jaminan mutlak bahwa solusi akan ditemukan.

Kesempatan inilah yang coba dimanfaatkan oleh City. Pejabat tinggi di Etihad Stadium dilaporkan telah meminta perwakilan Vinicius untuk tidak menandatangani kontrak baru. Dengan meyakinkan sang penyerang untuk menunda pembaruan, City akan meningkatkan daya tawar mereka secara signifikan dan memaksa Madrid untuk bernegosiasi sebelum nilai pasar sang pemain merosot saat mendekati status bebas agen.