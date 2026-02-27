Manchester City Kontak Vinicius Junior: Upaya Sabotase Kontrak Baru Sang Bintang Di Real Madrid

Article continues below
Manajemen Manchester City dikabarkan mulai menyusun rencana untuk merealisasikan transfer paling eksplosif di era modern. Laporan dari Sport menyebutkan bahwa The Cityzens telah melakukan kontak langsung dengan Vinicius Junior, seiring dengan masa depan sang winger yang belum pasti bersama Los Blancos.
Meskipun pemain berusia 25 tahun itu tetap menjadi detak jantung lini serang Madrid, situasi kontraknya saat ini memberikan secercah harapan bagi para peminat yang ingin melakukan kudeta bersejarah. Vinicius sedang memasuki 18 bulan terakhir dari masa baktinya, dan meski negosiasi kesepakatan baru dijadwalkan berlangsung musim panas ini, tidak ada jaminan mutlak bahwa solusi akan ditemukan.
Kesempatan inilah yang coba dimanfaatkan oleh City. Pejabat tinggi di Etihad Stadium dilaporkan telah meminta perwakilan Vinicius untuk tidak menandatangani kontrak baru. Dengan meyakinkan sang penyerang untuk menunda pembaruan, City akan meningkatkan daya tawar mereka secara signifikan dan memaksa Madrid untuk bernegosiasi sebelum nilai pasar sang pemain merosot saat mendekati status bebas agen.
Menariknya, dorongan untuk mendatangkan Vinicius tidak sepenuhnya berasal dari instruksi manajer saat ini. Laporan mengindikasikan bahwa Pep Guardiola sebenarnya lebih melirik rekan setim Vinicius, Rodrygo, yang dianggap lebih cocok secara taktis untuk sistem permainannya. Namun, Madrid telah menetapkan label "tidak dijual" pada Rodrygo, membuat kesepakatan hampir mustahil untuk dinegosiasikan.
Konsekuensinya, pengejaran Vinicius dibingkai sebagai langkah strategis untuk era pasca-Guardiola. Dengan masa depan manajer legendaris tersebut yang juga belum pasti, klub sedang merencanakan transisi jangka panjang. Penandatanganan ikon global seperti Vinicius akan menjadi pernyataan ambisi yang masif bagi babak baru klub, terlepas dari siapa pun yang nantinya akan duduk di kursi manajer.
Di sisi lain, bagi Madrid, kehilangan Vinicius adalah skenario buruk yang secara tidak sengaja bisa menyelesaikan dilema taktis. Sejak kedatangan Kylian Mbappe, perdebatan mengenai posisi optimal pemain Prancis itu terus bergulir. Jika Vinicius pergi, Mbappe secara alami akan bergeser ke sayap kiri favoritnya, memungkinkan klub untuk menginvestasikan biaya transfer selangit tersebut untuk membeli penyerang tengah murni kelas dunia.
Meskipun Florentino Perez tetap bertekad untuk mempertahankan aset berharganya, tuntutan finansial dari perwakilan sang pemain kabarnya belum dipenuhi oleh raksasa Spanyol tersebut. Kebuntuan ini membuka pintu bagi City untuk melakukan intervensi secara agresif. Laporan yang sama menyebutkan bahwa The Cityzens siap memenuhi harga berapa pun yang ditetapkan untuk sang winger, memberikan paket finansial yang saat ini membuat Madrid ragu-ragu.
Madrid diperkirakan akan berjuang habis-habisan untuk mempertahankannya, bahkan jika itu berarti harus merusak struktur gaji internal mereka sendiri. Biaya olahraga dari kehilangan pemain yang telah menjadi simbol dominasi Eropa Madrid baru-baru ini akan sangat tak terukur. Tapi, daya tarik untuk menjadi wajah dari proyek baru di City adalah faktor yang tidak bisa diabaikan begitu saja oleh atlet profesional mana pun.
Saat ini, bola sepenuhnya berada di tangan Vinicius. Apakah ia memilih untuk mengabdikan tahun-tahun puncaknya di Bernabeu atau menerima tantangan di Liga Primer tetap menjadi salah satu topik pembicaraan terbesar di dunia sepakbola saat ini. Jika kebuntuan kontrak di Madrid terus berlanjut hingga Juni, dunia harus bersiap menghadapi saga transfer yang bisa membentuk ulang lanskap permainan indah ini.
Beberapa bulan ke depan akan menjadi masa kritis dalam memutuskan di mana pemain internasional Brasil tersebut akan merumput musim depan. Dengan klub-klub Arab Saudi yang juga menunggu di balik layar dengan tawaran finansial bersejarah, Vinicius berada di persimpangan jalan kariernya. Namun, dalam jangka pendek, fokus sang pemain dipastikan tetap tertuju pada upaya memberikan gelar bagi Los Blancos.
Terdekat, Vini dkk akan menjamu Getafe di Santiago Bernabeu pada lanjutan La Liga, Selasa (3/3) dini hari WIB.