Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Manchester City diperingatkan bahwa pengurangan 60 poin akan menjadi 'logis' jika mereka dinyatakan bersalah dalam kasus 115 tuduhan FFP, sebagai alasan penundaan putusan yang lama dijelaskan
Manchester City masih menunggu putusan dalam kasus FFP.
Tuduhan tentang pengelolaan keuangan yang buruk telah mengiringi Etihad Stadium sejak awal 2023, setelah penyelidikan yang berlangsung lama. Sidang independen selesai pada akhir 2024, tetapi lebih dari setahun telah berlalu tanpa putusan akhir yang dikeluarkan.
Ketidakpastian ini tidak menguntungkan siapa pun, karena City tetap mempertahankan ketidakbersalahan mereka, dan musim domestik lainnya bisa berakhir sebelum hasilnya diumumkan - sementara tim Pep Guardiola mengejar lebih banyak gelar besar di dalam dan luar negeri.
- Getty
Mengapa butuh waktu begitu lama untuk mengeluarkan putusan?
Ahli keuangan sepak bola Kieran Maguire telah menjelaskan kepada The Overlap, yang disajikan oleh Sky Bet, mengenai mengapa proses ini memakan waktu begitu lama dan mengapa timing menjadi begitu penting: “Kami memperkirakan ada sekitar setengah juta bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut dan pembela. Sidang berakhir pada minggu kedua Desember. Sekarang sudah 14 bulan tanpa kabar. Jadi, dalam kasus serupa dengan kasus penipuan, saya pikir kita mungkin sudah mendekati tahap akhir untuk mendapatkan keputusan. Saya pikir salah satu tantangannya adalah karena ada tiga orang yang sangat senior di pengadilan yang membuat keputusan akhir. Mengumpulkan ketiga hakim tersebut pada waktu yang sama sebenarnya sangat sulit. Itulah yang menunda kasus ini. Kasus ini seharusnya diselesaikan dalam beberapa bulan ke depan. Tapi kita sudah mengatakan ini sebelumnya, Pep mengatakan pada Februari lalu bahwa dia mengharapkan sesuatu. Ada banyak sekali bukti yang harus diproses dan tuduhan ini sangat serius. Jadi, harus ada cukup bukti.”
Dia menambahkan: “Jika putusan keluar seminggu sebelum akhir musim, itu akan menjadi bencana dalam banyak hal. Menurut pemahaman saya, baik Liga Premier maupun Manchester City kemungkinan akan diberi pemberitahuan 24 jam sebelum putusan agar pengacara mereka dapat memeriksa detailnya. Bisa saja putusan itu keluar pada hari final Piala Dunia, siapa tahu.”
Sanksi yang mungkin dikenakan: Bagaimana Manchester City bisa dikenai sanksi?
Beralih ke kemungkinan sanksi dan cara penentuannya, Maguire memulai dengan: “Kami memiliki lebih dari 115 tuduhan, jadi apa yang terjadi jika perbandingannya 70-50 menguntungkan Liga Premier atau menguntungkan Manchester City? Jika Manchester City dinyatakan bersalah karena tidak kooperatif, yang cukup mungkin terjadi, mereka kemungkinan akan dikenakan denda yang signifikan karena itulah yang terjadi dengan UEFA dan pengurangan poin di sana. Jika itu pengurangan poin, saya pikir Premier League akan mengklaimnya sebagai kemenangan.”
Pada satu tahap, diklaim bahwa City bisa dikeluarkan dari Premier League. Maguire telah mengulang alasan mengapa hal itu tidak bisa terjadi, tetapi The Blues bisa dikenai hukuman pengurangan poin yang besar, yang membuat mereka terjun bebas di klasemen liga utama. Mungkin juga ada perubahan besar di tingkat dewan direksi.
Maguire melanjutkan: “Premier League tidak dapat mendegradasi Manchester City ke League One atau League Two karena itu adalah keputusan EFL dan Manchester City belum terbukti bersalah oleh EFL. Oleh karena itu, harus berupa pengurangan poin.
“Jika kita melihat preseden, Everton dan Nottingham Forest pernah dikenai pengurangan enam dan empat poin untuk pelanggaran tunggal yang mencakup periode tiga tahun. Tuduhan terhadap Manchester City mencakup periode sembilan tahun, jadi jauh lebih besar.
“Angka-angka yang terlibat belum pasti, tetapi kemungkinan besar akan cukup signifikan. Saya pikir kita harus menambahkan nol pada apa yang kita lihat dalam kasus Forest dan Everton, jadi pengurangan poin antara 40 dan 60 akan masuk akal secara logis jika konsisten dengan keputusan lain yang telah diambil.
“Jika mereka ingin melangkah lebih jauh, kami tidak tahu seberapa parahnya. Dalam kasus Forest dan Everton, hal itu berkaitan dengan FFP secara murni. Tuduhan terhadap Manchester City sudah disinggung sebelumnya, itulah mengapa prosesnya memakan waktu lama.
“Penipuan korporat adalah tuduhan yang sangat serius. Dewan direksi harus mundur. Bagaimana Anda bisa berada di ruang rapat bersama anggota lain Liga Premier, bersama Liga Premier itu sendiri—di mana Anda adalah pemegang saham—dengan tuduhan ini terbukti?
“Jika melihat apa yang terjadi dengan Juventus di Serie A, dewan direksi harus mundur ketika mereka membuat klaim tentang gaji pemain yang terbukti tidak benar. Ada masalah kejujuran di sini yang berarti jika Manchester City terbukti bersalah - City sangat yakin, begitu pula Premier League - maka dewan direksi harus mundur dan itu bisa berarti restrukturisasi total klub.”
- Getty Images
Apakah Manchester City akan terdegradasi dari Liga Premier?
Mantan Kepala Eksekutif Liga Premier Christian Purslow - yang pernah bekerja di Aston Villa, Liverpool, dan Chelsea - percaya bahwa Manchester City masih bisa terdegradasi dari divisi utama jika pengurangan poin cukup besar.
Dia mengatakan kepada The Football Boardroom: “Keputusan yang bijaksana adalah, jika saya menjadi ketua Liga Premier, biarkan hal ini diserahkan kepada para pengacara. Biarkan prosesnya berjalan, yang telah disetujui oleh semua pihak.
“Inti dari argumen saya sederhana. Ketika hal ini diserahkan kepada hakim, meskipun frustrasi karena memakan waktu lama, hal itu akan berada dalam ranah preseden. Presedennya adalah sanksi olahraga. Sanksi olahraga kemungkinan besar berupa pengurangan poin yang signifikan, yang pada akhirnya dapat berujung pada degradasi.”
City saat ini berada di posisi kedua di klasemen Premier League, lima poin di belakang pemimpin klasemen Arsenal. Mereka juga lolos ke babak 16 besar Liga Champions, babak kelima Piala FA, dan final Piala Carabao.
Iklan