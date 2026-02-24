Manchester City diperingatkan bahwa pengurangan 60 poin akan menjadi 'logis' jika mereka dinyatakan bersalah dalam kasus 115 tuduhan FFP, sebagai alasan penundaan putusan yang lama dijelaskan

Beralih ke kemungkinan sanksi dan cara penentuannya, Maguire memulai dengan: “Kami memiliki lebih dari 115 tuduhan, jadi apa yang terjadi jika perbandingannya 70-50 menguntungkan Liga Premier atau menguntungkan Manchester City? Jika Manchester City dinyatakan bersalah karena tidak kooperatif, yang cukup mungkin terjadi, mereka kemungkinan akan dikenakan denda yang signifikan karena itulah yang terjadi dengan UEFA dan pengurangan poin di sana. Jika itu pengurangan poin, saya pikir Premier League akan mengklaimnya sebagai kemenangan.”

Pada satu tahap, diklaim bahwa City bisa dikeluarkan dari Premier League. Maguire telah mengulang alasan mengapa hal itu tidak bisa terjadi, tetapi The Blues bisa dikenai hukuman pengurangan poin yang besar, yang membuat mereka terjun bebas di klasemen liga utama. Mungkin juga ada perubahan besar di tingkat dewan direksi.

Maguire melanjutkan: “Premier League tidak dapat mendegradasi Manchester City ke League One atau League Two karena itu adalah keputusan EFL dan Manchester City belum terbukti bersalah oleh EFL. Oleh karena itu, harus berupa pengurangan poin.

“Jika kita melihat preseden, Everton dan Nottingham Forest pernah dikenai pengurangan enam dan empat poin untuk pelanggaran tunggal yang mencakup periode tiga tahun. Tuduhan terhadap Manchester City mencakup periode sembilan tahun, jadi jauh lebih besar.

“Angka-angka yang terlibat belum pasti, tetapi kemungkinan besar akan cukup signifikan. Saya pikir kita harus menambahkan nol pada apa yang kita lihat dalam kasus Forest dan Everton, jadi pengurangan poin antara 40 dan 60 akan masuk akal secara logis jika konsisten dengan keputusan lain yang telah diambil.

“Jika mereka ingin melangkah lebih jauh, kami tidak tahu seberapa parahnya. Dalam kasus Forest dan Everton, hal itu berkaitan dengan FFP secara murni. Tuduhan terhadap Manchester City sudah disinggung sebelumnya, itulah mengapa prosesnya memakan waktu lama.

“Penipuan korporat adalah tuduhan yang sangat serius. Dewan direksi harus mundur. Bagaimana Anda bisa berada di ruang rapat bersama anggota lain Liga Premier, bersama Liga Premier itu sendiri—di mana Anda adalah pemegang saham—dengan tuduhan ini terbukti?

“Jika melihat apa yang terjadi dengan Juventus di Serie A, dewan direksi harus mundur ketika mereka membuat klaim tentang gaji pemain yang terbukti tidak benar. Ada masalah kejujuran di sini yang berarti jika Manchester City terbukti bersalah - City sangat yakin, begitu pula Premier League - maka dewan direksi harus mundur dan itu bisa berarti restrukturisasi total klub.”