Manchester City berhasil mengamankan transfer Januari mereka: Antoine Semenyo dan Marc Guehi terbukti menjadi tambahan yang sempurna untuk memperkuat upaya mereka dalam perburuan gelar Premier League

Semenyo dan Guehi mungkin menjadi target transfer yang jelas mengingat rekam jejak mereka di Premier League, tetapi City tetap berhasil menyelesaikan kedua kesepakatan tersebut di tengah persaingan sengit dari rival-rivalnya.
Liverpool, Manchester United, dan Tottenham semuanya membidik Semenyo, dengan Ruben Amorim bahkan sampai menelepon mantan penyerang Bournemouth itu untuk meredakan kekhawatirannya tentang kemungkinan akan digunakan sebagai wing-back jika pindah ke Old Trafford. Liverpool, di sisi lain, hampir menandatangani Guehi pada Agustus, di mana dia sedang menjalani pemeriksaan medis dan berada di dalam mesin pemindai saat Crystal Palace membatalkan kesepakatan tersebut - hampir secara harfiah.
Meskipun demikian, kedua pemain ini melanggar tren kebanyakan pemain baru di City, yang umumnya membutuhkan periode adaptasi sebelum mulai berkembang di bawah metode Guardiola. Semenyo dan Guehi, bagaimanapun, langsung terjun ke dalam situasi yang menantang dan melaju kencang menuju garis finish, dengan rekan setim barunya mengikuti jejak mereka.