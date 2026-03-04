Manchester City berhasil mengamankan transfer Januari mereka: Antoine Semenyo dan Marc Guehi terbukti menjadi tambahan yang sempurna untuk memperkuat upaya mereka dalam perburuan gelar Premier League

Jika Semenyo telah mengatasi satu masalah besar bagi City dengan memberikan dimensi tambahan dalam serangan, Guehi telah menyelesaikan masalah yang hampir merusak musim mereka secara keseluruhan.

Kehilangan ganda Josko Gvardiol dan Ruben Dias dalam pertandingan melawan Chelsea pada awal Januari membuat City kehabisan bek berpengalaman, dengan John Stones yang cedera pada Desember di tengah perjuangannya dengan berbagai masalah kebugaran sejak musim treble-winning 2022-23.

Krisis cedera tersebut memaksa City untuk memanggil kembali Max Alleyne, yang saat itu berusia 20 tahun, dari pinjamannya di Watford dan langsung memasukkannya ke dalam pertandingan melawan Brighton. Dia dipasangkan dengan Abdukodir Khusanov, yang saat itu berusia 21 tahun dan memiliki pengalaman terbatas di Premier League setelah masuk dan keluar dari tim sejak bergabung pada Januari 2025. Hasilnya pun tak mengejutkan, City imbang melawan Brighton, kalah 2-0 dari United, dan dihancurkan oleh Bodo/Glimt di Liga Champions.

Guehi, yang didatangkan dari Crystal Palace dengan biaya £20 juta sehari sebelum kekalahan mengejutkan dari tim Norwegia pendatang baru, tiba pada waktu yang tepat. Ia tampil sempurna dalam debutnya melawan Wolves dan brilian melawan Liverpool dalam laga pertama City di Anfield di hadapan penonton setelah 23 tahun. Pengalaman dan antisipasi Guehi menjadi berkah bagi Khusanov yang agresif dan berbakat namun masih mentah dalam beberapa pertandingan awal, dan kini dia memiliki rekan setim yang setara dengannya dalam diri Dias, dengan kedua pemain tersebut bekerja sama dengan sangat efektif untuk melindungi keunggulan City di Elland Road.

"Dua bek tengah, Ruben Dias dan Marc Guehi, sangat luar biasa," kata mantan kapten Wales Ashley Williams di Match of the Day. "Leeds menyerang dengan segala daya, dan kedua pemain ini mampu menahannya. Ini bisa menjadi awal dari salah satu pasangan bek tengah terbaik di Premier League jika mereka bisa bermain bersama sisa musim ini dan musim depan."