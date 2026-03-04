Goal.com
Manchester City berhasil mengamankan transfer Januari mereka: Antoine Semenyo dan Marc Guehi terbukti menjadi tambahan yang sempurna untuk memperkuat upaya mereka dalam perburuan gelar Premier League

Pep Guardiola mengaku bahwa dia bukanlah "penggemar berat" jendela transfer Januari, namun aktivitas transfer Manchester City di musim dingin ini menunjukkan hal yang sebaliknya. City telah merekrut enam pemain dalam dua jendela transfer Januari terakhir, dengan total pengeluaran sebesar £264 juta ($353 juta). Namun, sementara pembelian tahun lalu terkesan putus asa, rekrutan terbaru Marc Guehi dan Antoine Semenyo tampak seperti langkah jitu.

Semenyo dan Guehi mungkin menjadi target transfer yang jelas mengingat rekam jejak mereka di Premier League, tetapi City tetap berhasil menyelesaikan kedua kesepakatan tersebut di tengah persaingan sengit dari rival-rivalnya.

Liverpool, Manchester United, dan Tottenham semuanya membidik Semenyo, dengan Ruben Amorim bahkan sampai menelepon mantan penyerang Bournemouth itu untuk meredakan kekhawatirannya tentang kemungkinan akan digunakan sebagai wing-back jika pindah ke Old Trafford. Liverpool, di sisi lain, hampir menandatangani Guehi pada Agustus, di mana dia sedang menjalani pemeriksaan medis dan berada di dalam mesin pemindai saat Crystal Palace membatalkan kesepakatan tersebut - hampir secara harfiah.

Meskipun demikian, kedua pemain ini melanggar tren kebanyakan pemain baru di City, yang umumnya membutuhkan periode adaptasi sebelum mulai berkembang di bawah metode Guardiola. Semenyo dan Guehi, bagaimanapun, langsung terjun ke dalam situasi yang menantang dan melaju kencang menuju garis finish, dengan rekan setim barunya mengikuti jejak mereka.

    Peran utama

    Perbedaan hasil pertandingan City sebelum dan setelah Semenyo bergabung pada 9 Januari, serta setelah Guehi melakukan debutnya tiga minggu kemudian, sangat mencolok. Tim Guardiola imbang dalam tiga pertandingan Premier League pertama mereka pada 2026 melawan Sunderland, Chelsea, dan Brighton, membuat mereka tertinggal enam poin dari Arsenal dalam perburuan gelar.

    Sejak Semenyo bergabung, mereka telah memenangkan sembilan dari 11 pertandingan di semua kompetisi, hanya kalah di Manchester United dan imbang di Tottenham. Selisih enam poin itu berpotensi berkurang menjadi dua jika City memenangkan pertandingan tunda mereka melawan Crystal Palace, dan Semenyo telah menjadi faktor kunci dalam rentetan kemenangan itu, menyumbang enam gol dan dua assist.

    Dia telah mencetak tiga gol penentu kemenangan, melawan Newcastle di Carabao Cup dan melawan Fulham dan Leeds di Premier League, dengan gol terakhirnya memberikan City tiga poin pada Sabtu. Semenyo adalah pencetak gol terbanyak City sejak dia bergabung, dengan jumlah gol dua kali lipat dari Erling Haaland.

    Pemain internasional Ghana ini sangat efektif baik sebagai pendamping Haaland, meringankan beban pemain Norwegia tersebut dan memberikan City pasokan peluang dan gol yang konsisten saat Haaland sedang tidak dalam performa terbaik, atau, seperti dalam kemenangan terbaru melawan Newcastle, saat bermain dalam peran yang lebih kreatif. Semenyo juga dapat menjadi pengganti yang efektif untuk Haaland, seperti yang ia buktikan di Elland Road, saat ia menghindari dua bek untuk menyambut umpan silang Rayan Ait-Nouri dan mencetak gol. 

    'Irama khusus'

    Sejak Semenyo melakukan debutnya di liga bersama City, hanya Cole Palmer, Joao Pedro, dan Viktor Gyokeres yang mencetak gol lebih sering di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Selama musim ini, ia menjadi pencetak gol terbanyak ketiga di Premier League, hanya di belakang Haaland dan Igor Thiago, setelah mencetak 10 gol dalam 20 pertandingan untuk Bournemouth sebelum pindah dengan biaya £64 juta ($85 juta). 

    Guardiola tidak menyembunyikan kekagumannya terhadap Semenyo saat ia masih bermain untuk Bournemouth, menggambarkannya sebagai "selalu lapar, selalu berani." Dan ia juga tidak terkejut dengan seberapa cepat ia beradaptasi dengan kehidupan di Etihad.

    "Anda tidak pernah tahu," katanya di Elland Road. "Anda membeli pemain dengan niat baik, tetapi dampaknya sangat baik."

    Kemampuan serba bisa Semenyo menarik perhatian Guardiola saat mempertimbangkan untuk merekrutnya, begitu pula kecepatannya, dan apa yang disebut pelatih sebagai "ritme."

    "Bukan hanya soal mencetak banyak gol," kata pelatih asal Catalunya itu bulan lalu. "Dia menciptakan ritme khusus, fleksibilitasnya untuk bermain di banyak posisi di lini depan. Dia berasal dari Bournemouth, mereka luar biasa dalam hal ritme dan pertahanan, dan hal itu sudah ada dalam DNA-nya."

    Pemain yang menjadi pembeda dalam pertahanan

    Jika Semenyo telah mengatasi satu masalah besar bagi City dengan memberikan dimensi tambahan dalam serangan, Guehi telah menyelesaikan masalah yang hampir merusak musim mereka secara keseluruhan.

    Kehilangan ganda Josko Gvardiol dan Ruben Dias dalam pertandingan melawan Chelsea pada awal Januari membuat City kehabisan bek berpengalaman, dengan John Stones yang cedera pada Desember di tengah perjuangannya dengan berbagai masalah kebugaran sejak musim treble-winning 2022-23.

    Krisis cedera tersebut memaksa City untuk memanggil kembali Max Alleyne, yang saat itu berusia 20 tahun, dari pinjamannya di Watford dan langsung memasukkannya ke dalam pertandingan melawan Brighton. Dia dipasangkan dengan Abdukodir Khusanov, yang saat itu berusia 21 tahun dan memiliki pengalaman terbatas di Premier League setelah masuk dan keluar dari tim sejak bergabung pada Januari 2025. Hasilnya pun tak mengejutkan, City imbang melawan Brighton, kalah 2-0 dari United, dan dihancurkan oleh Bodo/Glimt di Liga Champions.  

    Guehi, yang didatangkan dari Crystal Palace dengan biaya £20 juta sehari sebelum kekalahan mengejutkan dari tim Norwegia pendatang baru, tiba pada waktu yang tepat. Ia tampil sempurna dalam debutnya melawan Wolves dan brilian melawan Liverpool dalam laga pertama City di Anfield di hadapan penonton setelah 23 tahun. Pengalaman dan antisipasi Guehi menjadi berkah bagi Khusanov yang agresif dan berbakat namun masih mentah dalam beberapa pertandingan awal, dan kini dia memiliki rekan setim yang setara dengannya dalam diri Dias, dengan kedua pemain tersebut bekerja sama dengan sangat efektif untuk melindungi keunggulan City di Elland Road.

    "Dua bek tengah, Ruben Dias dan Marc Guehi, sangat luar biasa," kata mantan kapten Wales Ashley Williams di Match of the Day. "Leeds menyerang dengan segala daya, dan kedua pemain ini mampu menahannya. Ini bisa menjadi awal dari salah satu pasangan bek tengah terbaik di Premier League jika mereka bisa bermain bersama sisa musim ini dan musim depan."

    Kontras yang mencolok

    Kesuksesan Guehi dan Semenyo sangat kontras dengan hasil campuran dari aktivitas transfer City yang sibuk pada Januari sebelumnya. Meskipun Khusanov perlahan membuktikan dirinya, ia mengalami awal yang sangat sulit di Inggris setelah debut mimpi buruknya melawan Chelsea dan hanya tampil dalam enam pertandingan liga antara Januari dan Mei. 

    Bek tengah lainnya, Vitor Reis, mengalami pengenalan yang lebih sulit ke sepak bola Inggris dengan debutnya di Leyton Orient dan hanya bermain satu menit di liga sebelum dipinjamkan ke klub saudara City, Girona. Nico Gonzalez, di sisi lain, tampil tidak konsisten dan terpinggirkan dari tim pada tahap krusial musim ini, sementara kembalinya Rodri dari cedera telah membatasi waktu bermainnya musim ini.

    Omar Marmoush menjadi sukses besar dengan mencetak delapan gol, tetapi dia juga terpinggirkan dari tim musim ini oleh Haaland, dan absennya selama sebulan bersama Mesir di Piala Afrika tidak membantu situasinya. Dia lebih sering bermain sejak kembali, tetapi gagal memanfaatkan peluang, dan awal yang brilian Semenyo di City telah menempatkan angka-angka Marmoush dari musim lalu dalam perspektif.

    Mengasah tim yang terus berkembang

    Tidak mengherankan jika Semenyo dan Guehi langsung tampil impresif dibandingkan dengan pemain baru yang datang tahun lalu, karena mereka tidak perlu beradaptasi dengan budaya atau liga baru. Sementara tahun lalu City sedang dalam masa-masa terburuk mereka di bawah Guardiola saat Khusanov, Marmoush, dan Gonzalez bergabung, Guehi dan Semenyo datang ke tim yang sedang berkembang dan segar, yang telah memiliki lima bulan untuk membangun chemistry. 

    Namun, seperti yang dapat dibuktikan oleh hasil City pada awal Januari, mereka belum menjadi tim yang sempurna. Rekrutan baru tidak hanya menambah kedalaman skuad, tetapi juga memperhalus permainannya.

    "Salah satu jendela transfer Januari terbaik"

    "Apa yang mereka bawa ke dalam dua pemain muda ini adalah semangat juang," kata mantan bintang Chelsea Joe Cole dalam program TNT Sports bulan lalu. "Para pemain muda ini telah berjuang seumur hidup mereka untuk mencapai tahap ini dan menjadi juara. Mereka membawa semangat juang, mereka membawa sesuatu yang istimewa ke dalam tim. Mereka mungkin masuk ke ruang ganti dengan pikiran 'ini dia, saya di Man City, saya akan memenangkan gelar'. 

    "Mereka masuk ke tempat yang santai dan itu memungkinkan mereka untuk bermain sesuai gaya mereka dan membawa sesuatu ke dalam permainan. Ini bisa jadi salah satu jendela transfer Januari terbaik yang pernah dimiliki klub yang bersaing di puncak Premier League."

    Masih ada jalan panjang dalam persaingan gelar, dan kemenangan Arsenal yang gigih atas Tottenham dan Chelsea menunjukkan bahwa mereka tidak akan menyerahkan posisi mereka di puncak tanpa perlawanan. Namun, City memiliki dua senjata baru yang berkilau yang bisa saja menjadi penentu saat semuanya sudah dikatakan dan dilakukan.

