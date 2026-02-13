Manajer Wigan mengungkap percakapan dengan manajer Liga Premier sebelum pertandingan melawan Arsenal di Piala FA

Wigan bertekad untuk mengalahkan pemimpin klasemen Premier League pada akhir pekan ini saat mereka menghadapi Arsenal di putaran keempat Piala FA, namun harus melakukannya tanpa manajer permanen mereka. Whelan ditunjuk sebagai manajer interim setelah pemecatan Ryan Lowe akibat kekalahan telak 6-1 dari Peterborough United. The Latics saat ini berada di peringkat ketiga dari bawah di Liga Satu dan baru memenangkan tujuh dari 30 pertandingan mereka sejauh ini.

Whelan kini mengungkapkan bahwa ia telah berbicara dengan manajer Brentford, Keith Andrews, yang pernah bermain bersama manajer The Bees tersebut untuk tim nasional Republik Irlandia selama karier internasionalnya. Brentford saat ini berada di peringkat ketujuh klasemen Premier League, hanya lima poin di belakang Manchester United di peringkat keempat, dan Whelan mengakui bahwa hal pertama yang ia lakukan adalah berbicara dengan mantan rekan setimnya.

Tentu saja, Brentford berhasil menahan imbang Arsenal dengan skor 1-1 pada pertengahan pekan, memberikan pukulan telak bagi peluang Arsenal untuk meraih gelar Premier League.