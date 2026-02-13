Getty Images
Manajer Wigan mengungkap percakapan dengan manajer Liga Premier sebelum pertandingan melawan Arsenal di Piala FA
Wigan mengincar kejutan besar
Wigan bertekad untuk mengalahkan pemimpin klasemen Premier League pada akhir pekan ini saat mereka menghadapi Arsenal di putaran keempat Piala FA, namun harus melakukannya tanpa manajer permanen mereka. Whelan ditunjuk sebagai manajer interim setelah pemecatan Ryan Lowe akibat kekalahan telak 6-1 dari Peterborough United. The Latics saat ini berada di peringkat ketiga dari bawah di Liga Satu dan baru memenangkan tujuh dari 30 pertandingan mereka sejauh ini.
Whelan kini mengungkapkan bahwa ia telah berbicara dengan manajer Brentford, Keith Andrews, yang pernah bermain bersama manajer The Bees tersebut untuk tim nasional Republik Irlandia selama karier internasionalnya. Brentford saat ini berada di peringkat ketujuh klasemen Premier League, hanya lima poin di belakang Manchester United di peringkat keempat, dan Whelan mengakui bahwa hal pertama yang ia lakukan adalah berbicara dengan mantan rekan setimnya.
Tentu saja, Brentford berhasil menahan imbang Arsenal dengan skor 1-1 pada pertengahan pekan, memberikan pukulan telak bagi peluang Arsenal untuk meraih gelar Premier League.
Whelan mencari nasihat.
Whelan mengatakan kepada podcast Off The Ball: “Ini adalah hal pertama yang saya lakukan pagi ini. Terutama dengan dia dan [mantan pemain sepak bola Irlandia lainnya, kini pelatih tendangan bebas Brentford] Stephen Rice dalam situasi tendangan bebas - kita semua bekerja sama menuju tujuan yang sama.”
Tentang pekerjaan Andrews di Brentford, dia mengatakan: “[Itu] luar biasa.
“Saya pikir dia mungkin salah satu yang paling diunggulkan untuk dipecat [sebelum musim dimulai]. Jelas ada banyak perubahan di Brentford, baik dari segi pemain maupun staf, dan untuk masuk dan mengumpulkan potongan-potongan seperti yang dia lakukan, dia menjadi angin segar.
“Dan bukan hanya bagi saya, bagi pelatih muda mana pun sekarang, Keith adalah sosok yang patut diteladani untuk mendapatkan pengalaman, untuk belajar sebanyak mungkin darinya, karena apa yang dia lakukan dan cara dia tampil di depan kamera TV sungguh luar biasa.
“Dia membuat kita semua bangga.”
Arteta siap untuk ujian
Arsenal bermain imbang dengan Brentford dalam pertandingan terakhir mereka, namun manajer Mikel Arteta menegaskan timnya akan siap untuk uji coba piala mendatang.
Dia mengatakan kepada wartawan: "Setiap tiga hari kami bermain di kompetisi yang berbeda, jadi kami sudah terbiasa dengan itu. Jadi kami akan mengevaluasi pertandingan [Brentford], mengambil hal-hal positif, pelajaran yang pasti harus kami perbaiki, dan kembali bermain pada Minggu dengan energi dan stamina yang penuh untuk memenangkan pertandingan.
"Ini adalah kesempatan bagi tim, lagi-lagi, dengan kompetisi lain, dan sejarah yang kami miliki terkait kompetisi tersebut, sungguh luar biasa. Kami akan bermain di kandang lagi. Saya sangat antusias untuk pulih dan bermain lagi."
Arsenal belum memenangkan Piala FA sejak 2020, sesuatu yang Arteta tahu harus diperbaiki oleh The Gunners.
Dia menambahkan: "Kami belum cukup baik pada hari itu, dan ketika Anda datang ke kompetisi, Anda harus tampil luar biasa pada hari itu, dan sisanya, seragam yang Anda kenakan, atau lambang yang Anda kenakan, tidak relevan. Jadi kami harus membuktikannya lagi melawan Wigan pada hari Minggu."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Arsenal akan bertanding melawan Wigan pada Sabtu. The Gunners kemudian akan menghadapi Wolves saat kembali beraksi di Premier League, sementara The Latics akan bertanding melawan Luton.
Baik Arsenal maupun Wigan pernah menjadi juara kompetisi ini, namun jalur mereka telah cukup berbeda sejak kemenangan masing-masing di Wembley.
