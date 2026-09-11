AFP
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Manajer Tottenham Roberto De Zerbi frustrasi oleh pukulan cedera bodoh Mykhailo Mudryk saat latihan
De Zerbi frustrasi akibat cedera Mudryk
Mudryk menjalani penampilan kompetitif pertamanya dalam 22 bulan saat bermain imbang 0-0 melawan Nottingham Forest pada Sabtu, setelah menjalani skorsing akibat temuan positif zat terlarang meldonium. Namun, winger itu mengalami cedera pergelangan kaki dalam sesi latihan baru-baru ini dan setidaknya akan menepi hingga Oktober.
De Zerbi sangat frustrasi akibat kemunduran besar tersebut. "[Dengan] Mudryk, itu adalah cedera yang bodoh dan kami berharap dia bisa kembali secepat mungkin. Untuk dirinya dan untuk kami," jelas De Zerbi dalam konferensi persnya pada Jumat. "Untuk dirinya karena dia sudah terlalu banyak menderita dan untuk kami karena kami kehilangan pemain penting."
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Tottenham menanti kemenangan liga pertama
De Zerbi menjelaskan lebih lanjut sifat masalah yang membuat frustrasi itu, dengan mengungkapkan bahwa Mudryk mengalami cedera dalam insiden yang sama sekali tidak berbahaya di lapangan. "Bermain tanpa tekel, tanpa gerakan yang berbeda dan dia merasakan sakit di pergelangan kaki lalu setelah dua hari dia menjalani pemeriksaan medis (pemindaian) dan kami mengetahui masalahnya," tambah De Zerbi.
"Cedera yang bodoh, tetapi kami tidak bodoh, eh? Saat kami merekrut Mudryk, kami sudah tahu akan sulit untuk langsung kembali sebagai pemain normal." Meski Tottenham gagal menang atau mencetak gol dalam tiga pertandingan pertama mereka di Premier League, De Zerbi menegaskan klub itu memiliki skuad yang kuat dan tetap positif.
Maddison kembali saat Richarlison mendekati pintu keluar
Meski kehilangan Mudryk menjadi pukulan besar, Tottenham mendapat dorongan signifikan dengan kembalinya James Maddison. De Zerbi mengonfirmasi bahwa Maddison tersedia untuk pertandingan mendatang melawan Everton, seraya mencatat bahwa sang playmaker bahkan bisa beroperasi di sisi kiri jika diperlukan.
Sementara itu, masa depan Richarlison masih sepenuhnya tidak pasti. Penyerang itu memiliki waktu hingga akhir Jumat untuk mengamankan transfer ke Brasil sebelum jendela transfer di sana ditutup. Ketika ditanya soal Richarlison, De Zerbi mengakui bahwa transfer tersebut berada di luar kendalinya, dengan menyatakan bahwa klub telah melakukan banyak hal untuk sang pemain dalam dua bulan terakhir.
- Getty Images
Apa langkah selanjutnya untuk Tottenham?
Tottenham menjamu Everton di Premier League saat mereka mati-matian memburu kemenangan dan gol pertama mereka pada musim baru ini. Setelah laga melawan Everton, De Zerbi dan timnya akan menghadapi lawatan berat ke Anfield untuk menantang Liverpool di Piala EFL pada hari Selasa, sebelum kembali ke kandang untuk menghadapi Aston Villa. De Zerbi harus cermat melewati rangkaian laga ini tanpa Mudryk.
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