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Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Manajer Tottenham Roberto De Zerbi frustrasi oleh pukulan cedera bodoh Mykhailo Mudryk saat latihan

R. De Zerbi
M. Mudryk
Tottenham Hotspur
Premier League

Manajer Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengungkapkan frustrasinya setelah menyebut Mykhailo Mudryk mengalami cedera pergelangan kaki "bodoh" saat latihan. Pemain internasional Ukraina itu baru-baru ini menjalani comeback yang sudah lama dinantikan setelah skorsing 22 bulan, tetapi kini terancam menepi hingga dua bulan untuk menjalani perawatan, menjadi pukulan besar lainnya bagi Tottenham yang sedang terpuruk.

  • De Zerbi frustrasi akibat cedera Mudryk

    Mudryk menjalani penampilan kompetitif pertamanya dalam 22 bulan saat bermain imbang 0-0 melawan Nottingham Forest pada Sabtu, setelah menjalani skorsing akibat temuan positif zat terlarang meldonium. Namun, winger itu mengalami cedera pergelangan kaki dalam sesi latihan baru-baru ini dan setidaknya akan menepi hingga Oktober.

    De Zerbi sangat frustrasi akibat kemunduran besar tersebut. "[Dengan] Mudryk, itu adalah cedera yang bodoh dan kami berharap dia bisa kembali secepat mungkin. Untuk dirinya dan untuk kami," jelas De Zerbi dalam konferensi persnya pada Jumat. "Untuk dirinya karena dia sudah terlalu banyak menderita dan untuk kami karena kami kehilangan pemain penting."

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  • 미하일로 무드리크 (Mykhaylo Mudryk)Getty Images

    Tottenham menanti kemenangan liga pertama

    De Zerbi menjelaskan lebih lanjut sifat masalah yang membuat frustrasi itu, dengan mengungkapkan bahwa Mudryk mengalami cedera dalam insiden yang sama sekali tidak berbahaya di lapangan. "Bermain tanpa tekel, tanpa gerakan yang berbeda dan dia merasakan sakit di pergelangan kaki lalu setelah dua hari dia menjalani pemeriksaan medis (pemindaian) dan kami mengetahui masalahnya," tambah De Zerbi.

    "Cedera yang bodoh, tetapi kami tidak bodoh, eh? Saat kami merekrut Mudryk, kami sudah tahu akan sulit untuk langsung kembali sebagai pemain normal." Meski Tottenham gagal menang atau mencetak gol dalam tiga pertandingan pertama mereka di Premier League, De Zerbi menegaskan klub itu memiliki skuad yang kuat dan tetap positif.

  • Maddison kembali saat Richarlison mendekati pintu keluar

    Meski kehilangan Mudryk menjadi pukulan besar, Tottenham mendapat dorongan signifikan dengan kembalinya James Maddison. De Zerbi mengonfirmasi bahwa Maddison tersedia untuk pertandingan mendatang melawan Everton, seraya mencatat bahwa sang playmaker bahkan bisa beroperasi di sisi kiri jika diperlukan.

    Sementara itu, masa depan Richarlison masih sepenuhnya tidak pasti. Penyerang itu memiliki waktu hingga akhir Jumat untuk mengamankan transfer ke Brasil sebelum jendela transfer di sana ditutup. Ketika ditanya soal Richarlison, De Zerbi mengakui bahwa transfer tersebut berada di luar kendalinya, dengan menyatakan bahwa klub telah melakukan banyak hal untuk sang pemain dalam dua bulan terakhir.

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  • 로베르토 데 제르비 (Roberto De Zerbi)Getty Images

    Apa langkah selanjutnya untuk Tottenham?

    Tottenham menjamu Everton di Premier League saat mereka mati-matian memburu kemenangan dan gol pertama mereka pada musim baru ini. Setelah laga melawan Everton, De Zerbi dan timnya akan menghadapi lawatan berat ke Anfield untuk menantang Liverpool di Piala EFL pada hari Selasa, sebelum kembali ke kandang untuk menghadapi Aston Villa. De Zerbi harus cermat melewati rangkaian laga ini tanpa Mudryk.

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