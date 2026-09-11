Mudryk menjalani penampilan kompetitif pertamanya dalam 22 bulan saat bermain imbang 0-0 melawan Nottingham Forest pada Sabtu, setelah menjalani skorsing akibat temuan positif zat terlarang meldonium. Namun, winger itu mengalami cedera pergelangan kaki dalam sesi latihan baru-baru ini dan setidaknya akan menepi hingga Oktober.

De Zerbi sangat frustrasi akibat kemunduran besar tersebut. "[Dengan] Mudryk, itu adalah cedera yang bodoh dan kami berharap dia bisa kembali secepat mungkin. Untuk dirinya dan untuk kami," jelas De Zerbi dalam konferensi persnya pada Jumat. "Untuk dirinya karena dia sudah terlalu banyak menderita dan untuk kami karena kami kehilangan pemain penting."