Pertanyaan yang langsung muncul sekarang, tentu saja, adalah siapa yang akan menggantikan Frank sebagai pelatih kepala? Diharapkan asisten manajer John Heitinga akan mengambil alih secara sementara, meskipun mantan pelatih interim dua kali Ryan Mason juga dikaitkan dengan posisi tersebut setelah baru-baru ini meninggalkan West Bromwich Albion.

Namun, tidak kekurangan calon untuk menjadi manajer permanen Tottenham berikutnya, baik di akhir musim atau bahkan sebelum pertandingan Premier League berikutnya melawan Arsenal pada 22 Februari.

Jadi, siapa yang paling mungkin menjadi pengganti jangka panjang Frank? GOAL menilai dan meranking semua calon yang diduga di bawah ini...