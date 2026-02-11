Goal.com
Manajer Tottenham berikutnya: Mauricio Pochettino, Oliver Glasner, dan kandidat teratas untuk menggantikan Thomas Frank yang dipecat secara permanen di London Utara - peringkat

Thomas Frank telah dipecat! Setelah malam yang mengerikan, Tottenham Hotspur mengumumkan bahwa pelatih asal Denmark itu telah diberhentikan dari jabatannya sebagai pelatih kepala - hal ini tidak mengejutkan siapa pun. Kekalahan 2-1 di kandang melawan Newcastle, yang juga tampil buruk, pada Selasa malam memperpanjang rentetan hasil buruk Tottenham di Premier League menjadi delapan pertandingan - rentetan hasil yang buruk ini telah membuat mereka terjun bebas ke peringkat ke-16 di klasemen.

Pertanyaan yang langsung muncul sekarang, tentu saja, adalah siapa yang akan menggantikan Frank sebagai pelatih kepala? Diharapkan asisten manajer John Heitinga akan mengambil alih secara sementara, meskipun mantan pelatih interim dua kali Ryan Mason juga dikaitkan dengan posisi tersebut setelah baru-baru ini meninggalkan West Bromwich Albion.

Namun, tidak kekurangan calon untuk menjadi manajer permanen Tottenham berikutnya, baik di akhir musim atau bahkan sebelum pertandingan Premier League berikutnya melawan Arsenal pada 22 Februari.

Jadi, siapa yang paling mungkin menjadi pengganti jangka panjang Frank? GOAL menilai dan meranking semua calon yang diduga di bawah ini...

    12Cesc Fabregas

    Tak lama setelah Tottenham menelan kekalahan di kandang melawan Newcastle pada Selasa malam, Como berhasil melaju ke semifinal Coppa Italia untuk pertama kalinya sejak 1986 setelah mengalahkan juara Serie A Napoli melalui adu penalti di Stadio Diego Armando Maradona. Prestasi bersejarah ini semakin mempertegas mengapa Cesc Fabregas disebut-sebut sebagai salah satu manajer besar Eropa berikutnya.

    Spanyol itu seharusnya masuk dalam daftar pendek Tottenham untuk menggantikan Frank - terutama jika mempertimbangkan bahwa Fabregas juga membawa Como berada di peringkat keenam Serie A. Namun, kami tidak melihat Cesc di Spurs - dan ada beberapa alasan.

    Pertama, Fabregas adalah mantan gelandang Arsenal dan Chelsea. Kedua, dan jauh lebih penting, ketika dia meninggalkan Como, itu akan untuk klub yang lebih besar daripada Tottenham. Fabregas benar-benar sangat dihargai saat ini. Dia menolak tawaran Inter musim panas lalu, dan kami memperkirakan dia akan memberikan tanggapan yang lebih singkat lagi jika Spurs datang meminangnya sekarang.

    11Gareth Southgate

    Dilaporkan bahwa Tottenham Hotspur telah menghubungi Gareth Southgate mengenai kemungkinan menggantikan Jose Mourinho sebagai manajer sejak tahun 2021, sehingga ada kemungkinan mereka masih tertarik pada mantan manajer Inggris tersebut.

    Southgate jelas belum bekerja sejak meninggalkan Timnas Inggris setelah kekalahan di final Euro 2024, tetapi dia tetap menjadi figur yang dihormati dalam sepak bola Inggris. Fakta bahwa dia dapat langsung mengambil alih posisi tersebut tak diragukan lagi merupakan keuntungan besar.

    Namun, ada kecurigaan yang semakin kuat bahwa pria berusia 55 tahun itu mungkin tidak akan kembali ke dunia kepelatihan, setelah ia mengakui pada November lalu bahwa ia tidak terburu-buru untuk melakukannya. Jadi, meskipun Southgate tentu akan menjadi pilihan yang populer, tampaknya tidak mungkin bahwa jika ia memutuskan untuk bekerja lagi, ia akan memilih membersihkan kekacauan di Spurs sebagai pekerjaan berikutnya.

    10Ruben Amorim

    Apakah Ruben Amorim bisa kembali ke Premier League dengan cepat? Para bandar taruhan tentu saja menganggap hal itu mungkin, dengan mantan manajer Manchester United tersebut menjadi favorit keenam untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Frank.

    Jelas, Amorim tidak boleh diabaikan. Pertama, dia tersedia segera. Kedua, sebelum masa jabatannya yang penuh tantangan di Old Trafford, dia dianggap sebagai salah satu pelatih muda paling menjanjikan di sepak bola Eropa berkat kerja luar biasa yang dilakukannya dalam mengembalikan Sporting CP ke kejayaannya.

    Namun, kami kesulitan melihat para pendukung mendukung penunjukan Amorim, yang kini memiliki aura Andre Villas-Boas yang kuat.

    9Enzo Maresca

    Enzo Maresca dipecat sebagai pelatih Chelsea kurang dari enam minggu yang lalu, namun reputasi sang pelatih asal Italia tersebut tidak terlalu terpengaruh oleh pemecatannya, karena jelas bahwa kepergiannya tidak hanya disebabkan oleh hasil pertandingan yang buruk. Memang, Maresca secara sengaja mengakhiri karirnya sendiri dengan secara terbuka mengeluhkan kurangnya dukungan di balik layar di Stamford Bridge - dan banyak simpati untuk seorang manajer yang telah memenangkan Liga Konferensi dan Piala Dunia Klub di tengah pergantian manajer yang terus-menerus di London Barat.

    Maka, tak heran jika Maresca disebut-sebut sebagai calon pengganti Frank di Spurs, namun saat ini tampaknya hal itu masih jauh dari kenyataan - terutama karena asisten Pep Guardiola dilaporkan menjadi kandidat utama untuk mengambil alih di Etihad kapan pun sang Catalan memutuskan untuk mundur.

    8Michael Carrick

    Michael Carrick saat ini sedang berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkan Manchester United agar memberinya posisi pelatih kepala di Old Trafford secara permanen - dan sejauh ini dia melakukannya dengan baik.

    Pelatih interim tersebut mungkin tidak berhasil memperpanjang rekor kemenangan pertamanya menjadi lima pertandingan saat melawan West Ham pada Selasa malam, namun The Red Devils tetap tak terkalahkan di bawah kepemimpinannya dan terlihat sangat berpeluang untuk lolos ke Liga Champions musim depan.

    Jika dia berhasil mencapai tujuan tersebut, yang tampaknya sulit di bawah pendahulunya Ruben Amorim, Sir Jim Ratcliffe & Co. mungkin akan memutuskan untuk tetap mempertahankan Carrick.

    Namun, jika mereka memilih pelatih yang lebih berpengalaman, terlepas dari hasil antara sekarang dan akhir musim, Spurs bisa saja mengejar Carrick, yang jelas-jelas mantan pemain Tottenham.

    Saat ini, bagaimanapun, ada terlalu banyak variabel yang berperan untuk menyebut mantan pemain internasional Inggris itu sebagai favorit. Faktanya, dia lebih seperti kuda hitam potensial saat ini.

    7Robbie Keane

    Robbie Keane tentu tidak akan kesulitan mendapatkan dukungan dari para penggemar di Tottenham. Pemain asal Irlandia ini adalah legenda klub, dengan catatan 122 gol dan gelar Piala Liga selama dua periode bersama Spurs.

    Keane juga telah memulai karier kepelatihannya dengan menjanjikan, memenangkan gelar liga bersama Maccabi Tel Aviv dan klub saat ini Ferencvaros, yang juga ia bawa ke babak playoff Liga Europa berkat kemenangan memuaskan atas Rangers bagi mantan penyerang Celtic tersebut.

    Tentu saja, ada kekhawatiran bahwa Keane belum pernah melatih di level tertinggi, tetapi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Republik Irlandia ini sangat mengenal Spurs dan pasti akan langsung menerima kesempatan untuk kembali ke klub sebagai pelatih.

    6Oliver Glasner

    Glasner pasti akan bergabung dengan salah satu tim papan atas Premier League dalam waktu dekat. Pelatih asal Austria ini telah menggebrak sepak bola Inggris sejak menggantikan Roy Hodgson sebagai manajer Crystal Palace pada Februari 2024. Setelah membawa The Eagles meraih raihan poin terbaik sepanjang sejarah klub (49), ia memperbaiki rekor tersebut pada musim pertamanya di Selhurst Park (53), sekaligus mengakhiri penantian 120 tahun klub untuk meraih trofi dengan mengantarkan kemenangan mengejutkan 1-0 atas Manchester City yang perkasa di final FA Cup.

    Glasner juga akan habis kontrak pada akhir musim ini, dan bahkan mungkin meninggalkan Selhurst Park sebelum itu, mengingat hubungan yang tegang dengan pihak klub. Namun, ketegangan itulah yang justru menjadi alasan mengapa Spurs mungkin akan menghindari pria berusia 51 tahun ini, yang, seperti yang ia akui sendiri, tidak pernah takut untuk berbicara blak-blakan. Ada juga spekulasi luas bahwa Glasner sedang mengincar perpindahan ke Manchester pada musim panas...

    5Marco Silva

    Apakah Marco Silva dari Fulham akan mendapatkan kesempatan kedua di salah satu klub terbesar di Inggris? Mantan manajer Hull City dan Watford ini hanya bertahan satu musim di Everton pada musim 2018-19, namun ia telah membangun kembali reputasinya sebagai pelatih yang sangat berpengalaman di Craven Cottage.

    Dengan gaya bermain yang menarik dan kemampuannya untuk mengembangkan pemain, Silva seharusnya menjadi kandidat kuat untuk posisi di Spurs. Kontraknya akan berakhir pada akhir musim ini, dan musim lalu ia membawa Fulham meraih rekor poin tertinggi di Premier League (54).

    Meskipun saat ini Silva masih terasa seperti sosok luar, banyak orang sangat ingin melihat apa yang bisa ia lakukan dengan skuad yang lebih kuat dan dana yang lebih besar di tangannya.

    4Andoni Iraola

    Posisi pelatih utama lainnya di Premier League kembali tersedia, sehingga nama Andoni Iraola kembali menjadi perbincangan - yang ironisnya, mengingat sang pelatih asal Spanyol ini sama sekali tidak dikenal oleh penggemar sepak bola Inggris saat ia tiba di Vitality Stadium pada musim panas 2023.

    Namun, fakta bahwa Iraola baru-baru ini disebut-sebut sebagai calon pengganti Enzo Maresca di Chelsea, dan kini Frank di Spurs, sangat masuk akal, karena ia telah membuktikan diri sebagai salah satu pelatih terbaik di kasta tertinggi setelah dua kali membawa The Cherries meraih rekor poin klub.

    Bournemouth juga merupakan salah satu tim yang paling menarik untuk ditonton di Inggris, meskipun Iraola harus menghadapi penjualan beberapa pemain kunci dalam dua musim terakhir.

    Pelatih asal Basque ini memiliki banyak hal yang menguntungkannya. Ia kemungkinan besar akan membuat Spurs bermain dengan gaya sepak bola yang diinginkan para penggemar, sambil memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya. Untuk dua alasan itu saja, ia merupakan pilihan yang layak dipertimbangkan.

    3Beli

    Xavi secara mengejutkan telah menganggur sejak dipecat dengan cara yang sangat tidak hormat oleh Barcelona 18 bulan lalu. Ingat, ikon Blaugrana ini membawa tim Catalan meraih gelar La Liga pada musim 2022-23, namun kemudian diperlakukan dengan tidak pantas oleh presiden klub Joan Laporta selama beberapa bulan terakhir musim kedua yang sulit.

    Xavi telah dikaitkan dengan beberapa posisi bergengsi selama ini, termasuk beberapa di Inggris, jadi tidak mengherankan jika dia dianggap sebagai salah satu kandidat terkuat untuk posisi kosong di Spurs.

    Seseorang pada akhirnya akan memberikan salah satu gelandang terbaik dalam sejarah sepak bola pekerjaan lain - dan itu mungkin saja Spurs, mengingat Xavi memiliki filosofi sepak bola yang lebih fleksibel daripada yang disarankan oleh latar belakang Barça-nya, dan juga dikenal sebagai sosok yang sangat tenang. Selain itu, jika Tottenham berhasil keluar dari masalah degradasi, pemenang Piala Dunia tentu tidak akan kesulitan menarik pemain ke klub.

    2Mauricio Pochettino

    Mauricio Pochettino dikaitkan dengan posisi manajer Tottenham pada musim panas lalu, setelah pemecatan Ange Postecoglou, namun waktu yang tepat tampaknya belum tiba, mengingat Pochettino masih terikat kontrak dengan tim nasional pria Amerika Serikat hingga berakhirnya Piala Dunia 2026. Namun, jalan kini telah terbuka bagi Pochettino untuk kembali ke Spurs untuk periode kedua segera setelah final musim panas ini.

    Pelatih berusia 53 tahun itu tentu akan disambut dengan tangan terbuka oleh para pendukung Tottenham. Selama masa jabatannya antara 2014 dan 2019, Spurs selalu finis di lima besar Premier League, sementara mereka juga mencapai final Liga Champions pertama mereka pada 2018.

    Pochettino, tentu saja, telah dikaitkan dengan klub lain, termasuk Manchester United, tetapi dalam beberapa hari dan minggu terakhir, ada pembicaraan bahwa dia sangat terbuka untuk kembali ke Tottenham.

    1Roberto De Zerbi

    Favorit awal di kalangan bandar taruhan - dan tidak mengherankan mengapa. Roberto De Zerbi adalah salah satu taktik terbaik di dunia sepak bola saat ini, seorang pelatih yang dihormati oleh banyak orang, termasuk Pep Guardiola, dan ia memiliki pengalaman di Premier League, setelah sebelumnya mengubah Brighton menjadi salah satu tim paling menarik untuk ditonton di Inggris.

    Tentu saja, seperti yang ditunjukkan oleh kepergiannya dari Amex dan masa jabatannya di Marseille, De Zerbi adalah sosok yang sangat intens dengan kebiasaan mengganggu orang-orang di atas dan di sekitarnya. Dia pada dasarnya adalah Jose Mourinho atau Antonio Conte yang obsesif dengan penguasaan bola - tapi tanpa gelar juara.

    Jadi, meskipun kami sepenuhnya mengharapkan Spurs untuk merekrut manajer yang sangat inovatif yang kebetulan tersedia pada malam sebelum mereka memecat Frank, kami tidak berpikir dia akan bertahan lama di London Utara. Tetap saja, itu akan menjadi kesenangan yang luar biasa selama itu berlangsung!

