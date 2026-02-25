Getty Images Sport
Manajer Preston mengatakan kunjungan Snoop Dogg membuat terowongan Swansea berbau ganja
Perubahan di udara: Penilaian nakal Heckingbottom tentang Snoop
Setelah peluit akhir pertandingan Swansea yang berakhir imbang 1-1 dengan Preston di Championship pada Selasa, manajer tim tamu Paul Heckingbottom dengan cepat melontarkan lelucon tentang kehadiran tak biasa sang superstar global. Dikenal karena kecenderungannya yang terbuka terhadap zat-zat terlarang, kedatangan Snoop seolah-olah menandai perubahan kualitas udara di sekitar ruang ganti. Menyikapi upacara pra-pertandingan dan perubahan suasana di stadion, manajer Preston memberikan penilaian jenaka tentang lingkungan sekitar yang tidak meninggalkan ruang untuk imajinasi bagi mereka yang familiar dengan merek pribadi sang rapper.
Pengungkapan terowongan yang mengejutkan dari Heckingbottom
Meskipun ada keributan seputar bintang "Gin and Juice", Heckingbottom tetap tenang menghadapi gangguan tersebut, kecuali satu detail penciuman yang mencolok. Manajer Preston tersebut meremehkan dampak dari aksi jalan-jalan pra-pertandingan rapper tersebut terhadap performa timnya, menyarankan bahwa kebisingan dan keramaian tersebut bukanlah hal baru bagi para pemainnya yang telah mengalami hal serupa di stadion tandang lain yang ramai pada awal musim ini. Namun, ia tak bisa menahan diri untuk berkomentar tentang aroma unik yang menyambutnya saat kedua tim bersiap bertanding di lapangan.
Menanggapi media setelah hasil imbang 1-1, Heckingbottom bercanda: "Hal satu-satunya yang saya perhatikan berbeda adalah aroma ganja di lorong sebelum pertandingan. Itu hanya berbeda bagi orang-orang yang ada di sini setiap minggu, bukan? Kami tidak bermain di Swansea setiap minggu, jadi itu tidak berbeda bagi kami. Kami bermain tandang ke Ipswich minggu lalu, mereka melakukannya, suporter mereka melakukannya, dan itu bising sepanjang pertandingan. Saya merasa kami berhasil membuat semua orang diam di sini hingga akhir."
Snoop Dogg mendapat perlakuan istimewa.
Perjalanan Snoop Dogg ke Stadion Swansea.com terjadi setelah penampilannya yang mencolok di Olimpiade Musim Dingin, dan klub memastikan kunjungannya yang pertama menjadi momen yang tak terlupakan. Tiba hampir tiga jam sebelum kick-off, artis Amerika ini meminta para penggemar untuk duduk di tempat mereka lebih awal untuk pertunjukan terkoordinasi dengan handuk yang diputar-putar. Ia berjalan ke lapangan melalui barisan kehormatan yang terdiri dari 20 pemuda yang akan mewakili Wales di Piala Dunia Anak Jalanan 2026, sepenuhnya menerima perannya dalam hierarki klub Wales.
Berpakaian serba putih dengan lambang Swansea tertera di jaketnya, Snoop melakukan putaran kehormatan diiringi musik rock yang menggelegar. Rapper tersebut terlihat memeluk maskot klub Cyril the Swan dan berinteraksi dengan 20.233 pendukung yang hadir. Kehadirannya tampaknya memberikan semangat bagi tim tuan rumah, yang akhirnya berhasil mencetak gol penyeimbang dramatis di menit-menit akhir pertandingan berkat gol Liam Cullen.
Matos memuji pengaruh positif pemilik.
Manajer Swansea, Vítor Matos, sangat senang dengan dampak dari kunjungan tamu terkenal tersebut, mengungkapkan bahwa rapper tersebut berhasil masuk ke ruang dalam klub setelah peluit akhir dibunyikan. Matos menekankan bahwa Snoop jauh dari sekadar investor pasif, mencatat kecintaannya yang tulus terhadap olahraga ini dan keinginannya untuk melihat tim sukses di bawah kepemimpinannya. Drama di akhir pertandingan hanya semakin meningkatkan semangat kelompok pemilik klub saat mereka merayakan rekor tak terkalahkan dalam sembilan pertandingan di kandang.
Menyikapi pertemuan di ruang ganti, Matos mengatakan: "Setelah pertandingan, dia datang ke ruang ganti dan berbicara dengan para pemain. Dia adalah orang yang suka terlibat, tidak hanya dengan kami tetapi juga dengan tim Olimpiade AS. Dia mencintai olahraga, mencintai orang-orang yang berolahraga. Dia mencintai klub, mencintai kota ini, dan ingin berada di sini. Saya pikir itu semua positif dan dia sangat senang karena merasa tim memiliki mentalitas yang tepat. Dia merasa tim bisa terus maju."
