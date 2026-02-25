Manajer Preston mengatakan kunjungan Snoop Dogg membuat terowongan Swansea berbau ganja

Meskipun ada keributan seputar bintang "Gin and Juice", Heckingbottom tetap tenang menghadapi gangguan tersebut, kecuali satu detail penciuman yang mencolok. Manajer Preston tersebut meremehkan dampak dari aksi jalan-jalan pra-pertandingan rapper tersebut terhadap performa timnya, menyarankan bahwa kebisingan dan keramaian tersebut bukanlah hal baru bagi para pemainnya yang telah mengalami hal serupa di stadion tandang lain yang ramai pada awal musim ini. Namun, ia tak bisa menahan diri untuk berkomentar tentang aroma unik yang menyambutnya saat kedua tim bersiap bertanding di lapangan.

Menanggapi media setelah hasil imbang 1-1, Heckingbottom bercanda: "Hal satu-satunya yang saya perhatikan berbeda adalah aroma ganja di lorong sebelum pertandingan. Itu hanya berbeda bagi orang-orang yang ada di sini setiap minggu, bukan? Kami tidak bermain di Swansea setiap minggu, jadi itu tidak berbeda bagi kami. Kami bermain tandang ke Ipswich minggu lalu, mereka melakukannya, suporter mereka melakukannya, dan itu bising sepanjang pertandingan. Saya merasa kami berhasil membuat semua orang diam di sini hingga akhir."