"Manajer-manajer menolak untuk melihat saya" - Michail Antonio mengatakan dia harus "menelan egonya" untuk mencari klub baru setelah kecelakaan mobil yang mengerikan
Antonio absen selama delapan bulan akibat kecelakaan mobil.
Pemain internasional Jamaika tersebut melihat kariernya terhenti akibat kecelakaan mobil yangnyaris fatal, yang membuatnya mengalami patah tulang di beberapa bagian kaki. Setelah dilepas oleh klub East London pada Agustus setelah delapan bulan tanpa penampilan di level senior, pemain berusia 35 tahun itu menyadari bahwa reputasinya di level tertinggi tidak lagi menjamin kontrak baru.
Penyerang senior ini kini telah mendapatkan kesepakatan pinjaman jangka pendek ke Al-Sailiya hingga akhir musim, namun perjalanan ke Qatar diwarnai dengan penolakan dan frustrasi. Meskipun ia mendominasi lanskap fisik sepak bola Inggris selama satu dekade, Antonio mengungkapkan bahwa prestasi masa lalunya tidak berarti banyak ketika klub-klub memeriksa riwayat medisnya. Penyerang tersebut mengakui bahwa ia menghadapi perjuangan besar tidak hanya dalam pemulihan fisiknya, tetapi juga dalam persepsi tentang keandalannya di dunia sepak bola profesional.
Perjuangan dalam perekrutan dan perlawanan pemilik
Membahas kesulitan di pasar bebas agen, Antonio menyoroti adanya perbedaan pendapat antara staf pelatih dan pihak yang mengendalikan anggaran di berbagai klub. Meskipun ia berhasil menunjukkan performa impresif di lapangan latihan, bayang-bayang kecelakaan berkecepatan tinggi yang dialaminya tetap menghalangi potensi kesepakatan. "Saya masih memiliki kualitas yang sama seperti saat bermain di Premier League selama 10 tahun terakhir," kata Antonio dalam wawancara dengan BBC. "Hal itu terlihat, karena setiap manajer menawarkan kontrak kepadaku setelah aku berlatih bersama mereka. Namun, ada manajer dan klub yang menolak mempertimbangkanku karena kecelakaan dan cedera yang kualami. Beberapa pemilik klub menolaknya. Di sepak bola, manajer bisa menginginkanmu, tapi uangnya milik pemilik klub."
Penolakan ini memaksa striker tersebut ke posisi yang tidak pernah dia bayangkan setelah 10 tahun di level tertinggi. Persyaratan untuk mengikuti uji coba menjadi titik krusial yang menguji kebanggaan profesionalnya dan posisinya di dunia sepak bola. "Agen saya terus menghubungi klub-klub, dan hal yang sama terjadi — klub-klub ingin saya berlatih terlebih dahulu," jelasnya. "Dengan ego yang saya miliki, saya berkata, 'Saya tidak akan datang untuk berlatih. Kalian sudah melihat saya bermain untuk Jamaika, kalian sudah melihat 10 tahun terakhir saya. Saya tidak seharusnya harus berlatih untuk mendapatkan kontrak.' Klub-klub mengatakan 'jika kamu tidak berlatih, kami tidak akan menandatangani kontrak denganmu'."
Menelan ego demi masa depan yang terjamin
Akhirnya, kenyataan situasi yang dihadapinya memaksa perubahan perspektif. Setelah menghabiskan waktu menjaga kebugarannya bersama tim U-21 West Ham dan sesekali bermain untuk tim nasional Jamaika, Antonio menyadari bahwa reputasinya saja tidak cukup. "Setelah tinggal di West Ham, berlatih bersama tim U-21, dan kembali bergabung dengan Jamaika, agen saya berkata, 'Kamu harus berlatih dan membuktikan kebugaranmu.' Saya harus menelan ego saya — itulah bagaimana saya berakhir di Brentford. Saya berlatih bersama mereka selama dua minggu," jelasnya mengenai perubahan pendekatan tersebut.
Perjalanan itu mengambil arah yang menyedihkan tepat saat Premier League sepertinya akan memberikan kesempatan baginya bersama Brentford. Antonio menggambarkan beban emosional dari cedera terakhir yang menggagalkan kembalinya ke kasta tertinggi sepak bola Inggris pada menit-menit akhir. "Saya sudah siap bergabung dengan The Bees, tapi akhirnya mengalami robekan otot betis sehari sebelum menandatangani kontrak," katanya, mengenang kesedihannya. Antonio berbicara tentang "menangis" dan bagaimana dia "berbaring di tempat tidur selama dua hari" setelah transfer gagal. Minat dari Leicester City juga menguap, karena dia mencatat The Foxes "tidak ingin risiko kambuh dalam catatan mereka."
Mulai dari awal di Qatar dan melihat ke depan
Setelah menjalani masa latihan singkat bersama Charlton Athletic, tim Liga Satu, untuk menjaga kebugarannya, Antonio akhirnya memutuskan untuk menjauh dari intensitas piramida sepak bola Inggris. Pindah ke Al-Sailiya merupakan kesempatan baginya untuk membangun kembali kebugarannya dalam lingkungan yang mungkin lebih ramah bagi tubuhnya yang sedang pulih daripada jadwal padat liga domestik. Penyerang ini memprioritaskan menit bermain dan kesehatan daripada keamanan jangka panjang saat ia menatap babak akhir karier bermainnya.
Saat ini, pria yang pernah menakuti para bek Premier League ini fokus pada tugas di depan mata di Timur Tengah, sambil tetap memantau apa yang mungkin terjadi saat jendela transfer Eropa dibuka kembali. "Apa pun yang terjadi di musim panas, terjadi," akunya. "Saya perlu fokus pada tujuan pertama, bermain dan tetap bugar. Jika saya tetap bugar, saya akan tampil baik dan mencetak gol. Saya merasa kemungkinan terbaik untuk tetap bugar adalah di sini daripada bermain pada hari Selasa dan Sabtu."
