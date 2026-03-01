"Manajer-manajer menolak untuk melihat saya" - Michail Antonio mengatakan dia harus "menelan egonya" untuk mencari klub baru setelah kecelakaan mobil yang mengerikan

Membahas kesulitan di pasar bebas agen, Antonio menyoroti adanya perbedaan pendapat antara staf pelatih dan pihak yang mengendalikan anggaran di berbagai klub. Meskipun ia berhasil menunjukkan performa impresif di lapangan latihan, bayang-bayang kecelakaan berkecepatan tinggi yang dialaminya tetap menghalangi potensi kesepakatan. "Saya masih memiliki kualitas yang sama seperti saat bermain di Premier League selama 10 tahun terakhir," kata Antonio dalam wawancara dengan BBC. "Hal itu terlihat, karena setiap manajer menawarkan kontrak kepadaku setelah aku berlatih bersama mereka. Namun, ada manajer dan klub yang menolak mempertimbangkanku karena kecelakaan dan cedera yang kualami. Beberapa pemilik klub menolaknya. Di sepak bola, manajer bisa menginginkanmu, tapi uangnya milik pemilik klub."

Penolakan ini memaksa striker tersebut ke posisi yang tidak pernah dia bayangkan setelah 10 tahun di level tertinggi. Persyaratan untuk mengikuti uji coba menjadi titik krusial yang menguji kebanggaan profesionalnya dan posisinya di dunia sepak bola. "Agen saya terus menghubungi klub-klub, dan hal yang sama terjadi — klub-klub ingin saya berlatih terlebih dahulu," jelasnya. "Dengan ego yang saya miliki, saya berkata, 'Saya tidak akan datang untuk berlatih. Kalian sudah melihat saya bermain untuk Jamaika, kalian sudah melihat 10 tahun terakhir saya. Saya tidak seharusnya harus berlatih untuk mendapatkan kontrak.' Klub-klub mengatakan 'jika kamu tidak berlatih, kami tidak akan menandatangani kontrak denganmu'."