Manajer Liverpool, Arne Slot, mengungkap perkembangan pembicaraan kontrak Ibrahima Konate menjelang berakhirnya kontrak pada musim panas

Konate sepertinya ditakdirkan untuk bergabung dengan Real Madrid, namun Los Blancos dilaporkan telah kehilangan minat pada bek tersebut pada awal musim ini akibat penurunan performa. Slot ditanya tentang situasi ini dan dengan jelas menyatakan apa yang dia inginkan. Dia mengatakan kepada wartawan: “Kami sedang dalam pembicaraan dengannya, jadi itu menunjukkan apa yang kami inginkan. Jelas kami ingin dia tetap di sini, tetapi negosiasi masih berlangsung, jadi kita lihat saja bagaimana hasilnya. Kami tidak akan bernegosiasi jika tidak ingin dia tetap di sini.

“Ibou telah tampil sangat baik belakangan ini. Dia memiliki banyak pertandingan bagus di awal musim, tetapi dia juga menjadi bagian dari alasan kami kebobolan gol. Penampilannya secara umum bagus, tetapi kesalahan kecil yang dia buat langsung berakibat pada gol, sehingga dia dinilai berbeda. Namun, dia memiliki kerja sama yang sangat baik dengan Virgil sejak saya di sini, dan seperti Virgil, dia selalu dalam kondisi prima. Semoga beruntung. Kedua pemain ini sangat vital bagi kami, tidak hanya karena kualitas yang mereka miliki tetapi juga karena kurangnya opsi yang kami miliki di belakang."