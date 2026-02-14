Getty
Manajer Liverpool, Arne Slot, mengungkap perkembangan pembicaraan kontrak Ibrahima Konate menjelang berakhirnya kontrak pada musim panas
Konate menghadapi masa depan yang tidak pasti.
Masa depan Konate masih belum pasti saat ia mendekati akhir kontraknya di Liverpool. Bek tersebut telah mengalami musim yang sulit di Liverpool, namun baru-baru ini ia tampil mengesankan setelah kembali dari cuti duka akibat kematian ayahnya. Konate mencetak gol pada comeback-nya melawan Newcastle, namun ia mengakui bahwa itu adalah masa yang sulit bagi dirinya dan keluarganya. Ia mengatakan kepada TNT Sports. "Tentu saja, saya sangat bahagia, dan saya tidak punya kata-kata untuk menggambarkan apa yang saya rasakan saat ini karena dua minggu terakhir ini sangat sulit bagi keluarga saya dan saya. Ini adalah bagian dari hidup. Sulit untuk menerimanya, tetapi kita tidak punya pilihan lain. Saya melihat tim memiliki beberapa pemain yang cedera. Manajer dalam panggilan telepon mengatakan untuk mengambil waktu saya dan tidak perlu terburu-buru kembali. Dengan situasi ini, saya pikir penting bagi saya untuk kembali dan membantu tim. Saya pikir inilah yang saya lakukan hari ini bersama tim, di Anfield, atmosfernya luar biasa hari ini, dan inilah yang kita butuhkan hingga akhir musim."
Pembicaraan tentang masa depan Konate
Konate sepertinya ditakdirkan untuk bergabung dengan Real Madrid, namun Los Blancos dilaporkan telah kehilangan minat pada bek tersebut pada awal musim ini akibat penurunan performa. Slot ditanya tentang situasi ini dan dengan jelas menyatakan apa yang dia inginkan. Dia mengatakan kepada wartawan: “Kami sedang dalam pembicaraan dengannya, jadi itu menunjukkan apa yang kami inginkan. Jelas kami ingin dia tetap di sini, tetapi negosiasi masih berlangsung, jadi kita lihat saja bagaimana hasilnya. Kami tidak akan bernegosiasi jika tidak ingin dia tetap di sini.
“Ibou telah tampil sangat baik belakangan ini. Dia memiliki banyak pertandingan bagus di awal musim, tetapi dia juga menjadi bagian dari alasan kami kebobolan gol. Penampilannya secara umum bagus, tetapi kesalahan kecil yang dia buat langsung berakibat pada gol, sehingga dia dinilai berbeda. Namun, dia memiliki kerja sama yang sangat baik dengan Virgil sejak saya di sini, dan seperti Virgil, dia selalu dalam kondisi prima. Semoga beruntung. Kedua pemain ini sangat vital bagi kami, tidak hanya karena kualitas yang mereka miliki tetapi juga karena kurangnya opsi yang kami miliki di belakang."
Van Dijk mendesak Konate untuk tetap tinggal.
Konate juga didesak untuk tetap di Liverpool oleh kapten Virgil van Dijk. Ia mengatakan: "Kami adalah teman, kami membicarakan segala hal. Ini adalah proses dan mari kita lihat apa yang akan terjadi. Tidak pernah semudah itu. Kami melihat situasi saya sendiri tahun lalu, jadi tidak pernah semudah itu untuk hanya mengatakan 'ayo selesaikan saja'." Tentu saja saya ingin dia tetap di sini. Dia adalah figur penting di lapangan. Itu yang semua orang lihat, tapi di luar lapangan pun, dia salah satu pemimpin. Dia luar biasa dan menurut saya, dia adalah bek tengah kelas dunia. Saya hanya bisa melakukan sebisa mungkin, tapi ini ada di tangan klub, bersama agennya dan dirinya sendiri, jadi mari kita lihat hasilnya. Tapi saya tidak punya pengaruh lain dalam hal ini."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Para penggemar harus menunggu dan melihat apakah Konate memutuskan untuk tetap di Liverpool atau pindah ke klub lain. Liverpool telah mengambil langkah untuk memperkuat pertahanan mereka untuk musim depan dengan menyetujui penandatanganan Jeremy Jacquet dari Rennes. Sementara itu, tim Slot dijadwalkan kembali beraksi pada Sabtu melawan Brighton dalam putaran keempat Piala FA.
