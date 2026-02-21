Getty Images
Manajer Liverpool, Arne Slot, membalas sindiran tentang 'aura' dari legenda Manchester United, Wayne Rooney
Rooney melontarkan sindiran tajam kepada Slot di musim kedua yang sulit.
Liverpool tampil impresif selama musim 2024-25, mengakhiri musim dengan selisih 10 poin dari Arsenal untuk meraih gelar Premier League kedua mereka. Namun, setelah awal musim yang kuat, performa The Reds menurun drastis, membuat mereka tak lagi memiliki harapan untuk mempertahankan gelar dan malah berjuang keras untuk lolos ke Liga Champions di tengah persaingan dengan Manchester United dan Chelsea, yang masing-masing berada di posisi keempat dan kelima di atas Liverpool.
Salah satu pakar yang tidak segan-segan mengutarakan kekhawatirannya adalah Rooney, yang berkomentar bahwa Slot perlu mengakhiri musim dengan kuat untuk menghindari penggantian di Anfield, meskipun ia telah menjalani musim debut yang luar biasa.
Berbicara baru-baru ini di The Overlap, ia mengatakan: “Aneh bukan, ketika kita membicarakan Slot yang sedang menjalani audisi untuk mempertahankan pekerjaannya, padahal ia baru saja memenangkan Premier League.
“Saya sudah bertemu dengannya beberapa kali, tapi saya hanya tidak berpikir, untuk Liverpool, dia memiliki aura itu - dan mungkin itu karena Liverpool baru saja dilatih oleh Jurgen Klopp - sulit bagi siapa pun untuk melakukannya, tapi saya hanya tidak berpikir dia memiliki aura itu.”
Manajer Liverpool membela posisinya.
Menanggapi komentar Rooney, Slot mengatakan: “Kita semua berbeda. Satu-satunya hal yang kita miliki bersama, Jurgen dan saya, adalah bahwa kita keduanya memenangkan liga – dan itu tidak terlalu buruk, bukan? Saya pikir semakin banyak seorang manajer menang, semakin besar aura yang dimilikinya. Saya tidak tahu apakah Anda setuju dengan Wayne Rooney, tapi jika ini menjadi pendapat umum, saya pikir orang-orang mungkin akan mengatakan bahwa musim lalu saya memiliki aura lebih besar daripada musim ini.
“Tapi mungkin dia satu-satunya yang punya pendapat ini; saya tidak tahu, Anda yang bilang. Ini pertama kalinya saya mendengar ini, tapi saya pikir adil untuk mengatakan bahwa Jurgen pasti punya aura. Saya bisa bicara tentang dia, bukan tentang diri saya, tapi dia pasti punya itu. Tapi manajer yang menang juga punya aura.”
Liverpool dalam perjuangan untuk mendapatkan tempat di Liga Champions.
Liverpool berada dalam posisi yang baik di Liga Champions dan Piala FA. Mereka akan menghadapi salah satu dari Atletico Madrid, Club Brugge, Galatasaray, atau Juventus di babak 16 besar kompetisi klub elit Eropa, sementara mereka akan bertandang ke Wolves di putaran kelima Piala FA. Namun, tugas terbesar yang dihadapi mereka di sisa musim ini adalah memastikan mereka lolos ke Liga Champions lagi.
Mereka menghadapi lawan yang tangguh dalam upaya tersebut. United telah merangsek ke empat besar berkat performa gemilang setelah penunjukan Michael Carrick sebagai pelatih interim, sementara Chelsea juga tampil kuat sejak Liam Rosenior menggantikan Enzo Maresca. Brentford juga hanya tertinggal dua poin dari Liverpool.
Reds siap menghadapi Nottingham Forest
Meskipun masih banyak yang harus diperjuangkan oleh Liverpool musim ini, pertandingan pertama yang akan mereka hadapi adalah lawatan ke Nottingham Forest pada Minggu. Forest telah memiliki manajer permanen keempat mereka musim ini setelah kepergian Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou, dan Sean Dyche, namun manajer baru Vitor Pereira memulai dengan impresif pada Kamis saat ia memimpin timnya meraih kemenangan meyakinkan 3-0 di kandang Fenerbahce pada leg pertama babak playoff babak gugur Liga Europa.
Liverpool sendiri dalam performa yang kuat belakangan ini, memenangkan empat dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Satu-satunya noda dalam catatan tersebut adalah kekalahan 2-1 di kandang melawan Manchester City, di mana mereka dikalahkan oleh gol-gol terakhir dari Bernardo Silva dan Erling Haaland sebelum Dominik Szoboszlai diusir dari lapangan dalam akhir pertandingan yang kacau.
