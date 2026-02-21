Manajer Liverpool, Arne Slot, membalas sindiran tentang 'aura' dari legenda Manchester United, Wayne Rooney

Liverpool tampil impresif selama musim 2024-25, mengakhiri musim dengan selisih 10 poin dari Arsenal untuk meraih gelar Premier League kedua mereka. Namun, setelah awal musim yang kuat, performa The Reds menurun drastis, membuat mereka tak lagi memiliki harapan untuk mempertahankan gelar dan malah berjuang keras untuk lolos ke Liga Champions di tengah persaingan dengan Manchester United dan Chelsea, yang masing-masing berada di posisi keempat dan kelima di atas Liverpool.

Salah satu pakar yang tidak segan-segan mengutarakan kekhawatirannya adalah Rooney, yang berkomentar bahwa Slot perlu mengakhiri musim dengan kuat untuk menghindari penggantian di Anfield, meskipun ia telah menjalani musim debut yang luar biasa.

Berbicara baru-baru ini di The Overlap, ia mengatakan: “Aneh bukan, ketika kita membicarakan Slot yang sedang menjalani audisi untuk mempertahankan pekerjaannya, padahal ia baru saja memenangkan Premier League.

“Saya sudah bertemu dengannya beberapa kali, tapi saya hanya tidak berpikir, untuk Liverpool, dia memiliki aura itu - dan mungkin itu karena Liverpool baru saja dilatih oleh Jurgen Klopp - sulit bagi siapa pun untuk melakukannya, tapi saya hanya tidak berpikir dia memiliki aura itu.”