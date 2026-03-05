Manajer Liga Premier dilarang mengemudi selama enam bulan setelah insiden yang melibatkan mobil BMW-nya di zona kecepatan 20 mph

Pria berusia 51 tahun tersebut, dalam suratnya kepada Pengadilan Negeri Willesden, mengaku bersalah atas pelanggaran kecepatan 29 mph di area dengan batas kecepatan 20 mph pada tanggal 27 Januari. Ia menerima bahwa larangan mengemudi akan dijatuhkan tanpa sidang pengadilan terbuka saat mengirim surat kedua pada tanggal 16 Februari. Ia berjanji tidak akan melanggar hukum lagi dan tidak berusaha meyakinkan pihak berwenang agar ia dibebaskan dari larangan mengemudi.

Glasner menulis: “Saya sepenuhnya menerima tanggung jawab atas tindakan saya dan memahami keseriusan masalah ini. Saya telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan hal ini tidak terjadi lagi. Karena sifat peran saya, saya akan memastikan untuk mengambil langkah-langkah untuk menangani masalah ini.”