Manajer Liga Premier dilarang mengemudi selama enam bulan setelah insiden yang melibatkan mobil BMW-nya di zona kecepatan 20 mph
Glasner tertangkap melanggar batas kecepatan di selatan London.
Insiden terbaru yang melibatkan pelatih Austria terjadi pada Juli 2025 saat Glasner sedang mengemudi di Bermondsey, London Selatan. Ia tertangkap kamera kecepatan saat mengemudikan mobilnya di Old Kent Road sekitar pukul 07.30 pagi.
Suasana hati Glasner sudah buruk saat itu, karena tiga hari sebelumnya, Palace - setelah kemenangan bersejarah mereka atas Manchester City di final FA Cup 2025 - mengetahui bahwa mereka diturunkan kasta dari Liga Europa ke Liga Konferensi.
Bos istana menerima larangan tanpa sidang pengadilan.
Pria berusia 51 tahun tersebut, dalam suratnya kepada Pengadilan Negeri Willesden, mengaku bersalah atas pelanggaran kecepatan 29 mph di area dengan batas kecepatan 20 mph pada tanggal 27 Januari. Ia menerima bahwa larangan mengemudi akan dijatuhkan tanpa sidang pengadilan terbuka saat mengirim surat kedua pada tanggal 16 Februari. Ia berjanji tidak akan melanggar hukum lagi dan tidak berusaha meyakinkan pihak berwenang agar ia dibebaskan dari larangan mengemudi.
Glasner menulis: “Saya sepenuhnya menerima tanggung jawab atas tindakan saya dan memahami keseriusan masalah ini. Saya telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan hal ini tidak terjadi lagi. Karena sifat peran saya, saya akan memastikan untuk mengambil langkah-langkah untuk menangani masalah ini.”
Mengapa Glasner dilarang mengemudi
Bos The Eagles terancam larangan otomatis karena memiliki pelanggaran sebelumnya di lisensinya. Glasner awalnya mencoba membayar denda untuk menyelesaikan masalah tersebut, tetapi Kepolisian Metropolitan menegaskan bahwa mereka akan mengajukan tuntutan atas pelanggaran kecepatan. Seorang hakim telah menjatuhkan larangan mengemudi selama enam bulan.
Petugas kasus Emily Delroy mengatakan tentang pencabutan izin mengemudi Glasner: “Pembayaran telah dilakukan dan detail lisensi disediakan untuk pencatatan elektronik. Namun, poin hukuman tambahan akan menyebabkan total poin saat ini di lisensi mencapai 12 atau lebih. Pengembalian dana telah diminta dan kasus ini dirujuk ke tim penuntutan untuk menerbitkan pemberitahuan keadilan tunggal.”
Selain larangan mengemudi, Glasner juga harus membayar denda £660, biaya £130, dan tambahan £264 untuk korban.
Glasner akan meninggalkan Selhurst Park pada musim panas.
Glasner, yang dikaitkan dengan posisi manajer permanen yang kosong di Manchester United sementara Michael Carrick menjabat sebagai manajer interim, akan kembali ke bangku cadangan pada Kamis saat Palace bertandang ke tetangga London mereka, Tottenham - dengan Spurs kini hanya dua peringkat dan satu poin di atas zona degradasi Liga Premier.
