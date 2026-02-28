Manajer Leeds, Daniel Farke, diusir wasit dan menjauh dari wasit setelah kekalahan dari Manchester City

Antoine Semenyo, yang didatangkan pada Januari, kembali menjadi pahlawan bagi City setelah pemain internasional Ghana itu mencetak gol tunggal dalam pertandingan tersebut. Hal ini menjadi tiga poin krusial bagi tim Pep Guardiola, yang berhasil memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Arsenal menjadi hanya dua poin, tanpa bisa mengandalkan Erling Haaland.

Dengan mesin gol Norwegia yang cedera dan tidak bisa bepergian ke Yorkshire, Omar Marmoush dan Semenyo ditugaskan untuk mencetak gol. Semenyo sekali lagi membuktikan nilainya dengan mencetak gol, membalas sebagian dari biaya besar yang dikeluarkan City untuk membawanya ke barat laut Inggris. Ia menerobos ke kotak penalti dan mengonversi umpan rendah Rayan Ait-Nouri dengan penyelesaian yang mirip Haaland.

Arsenal mungkin berharap tim Guardiola akan tergelincir di stadion yang terkenal sulit dikunjungi di bawah sorotan lampu. The Gunners bisa kembali unggul lima poin di puncak klasemen pada Minggu saat menjamu Chelsea di Emirates, tetapi mereka akan telah memainkan satu pertandingan lebih banyak daripada City.