Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Manajer Leeds, Daniel Farke, diusir wasit dan menjauh dari wasit setelah kekalahan dari Manchester City
Manchester City meraih tiga poin penuh.
Antoine Semenyo, yang didatangkan pada Januari, kembali menjadi pahlawan bagi City setelah pemain internasional Ghana itu mencetak gol tunggal dalam pertandingan tersebut. Hal ini menjadi tiga poin krusial bagi tim Pep Guardiola, yang berhasil memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Arsenal menjadi hanya dua poin, tanpa bisa mengandalkan Erling Haaland.
Dengan mesin gol Norwegia yang cedera dan tidak bisa bepergian ke Yorkshire, Omar Marmoush dan Semenyo ditugaskan untuk mencetak gol. Semenyo sekali lagi membuktikan nilainya dengan mencetak gol, membalas sebagian dari biaya besar yang dikeluarkan City untuk membawanya ke barat laut Inggris. Ia menerobos ke kotak penalti dan mengonversi umpan rendah Rayan Ait-Nouri dengan penyelesaian yang mirip Haaland.
Arsenal mungkin berharap tim Guardiola akan tergelincir di stadion yang terkenal sulit dikunjungi di bawah sorotan lampu. The Gunners bisa kembali unggul lima poin di puncak klasemen pada Minggu saat menjamu Chelsea di Emirates, tetapi mereka akan telah memainkan satu pertandingan lebih banyak daripada City.
- Getty Images Sport
Penyesalan di Elland Road
Pertandingan yang berlangsung sengit itu membuat emosi memuncak, dan manajer Leeds merasa tidak puas dengan beberapa keputusan yang diambil oleh Bankes. Saat Leeds terus menekan untuk mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan, Farke semakin frustrasi dengan setiap detik yang berlalu, sementara City menghabiskan waktu berharga dengan berbagai taktik licik yang cerdik. Ketika wasit meniup peluit, Farke merasa dirugikan, mengharapkan sedikit lebih banyak waktu bermain di akhir pertandingan, dan berlari ke lapangan.
Ada juga klaim bahwa tuan rumah seharusnya mendapat penalti saat bola menyentuh lengan Matheus Nunes di kotak penalti. Tampaknya wasit video asisten mungkin telah mendeteksi potensi penalti untuk Leeds, tetapi keputusan tersebut ditolak dan keputusan asli yang dibuat oleh Bankes dipertahankan.
Rayan Cherki juga beruntung terhindar dari hukuman saat ia menendang betis Ilia Gruev. Pemain Prancis itu, yang berusaha menyerang dengan cepat, mengambil bola dari gelandang yang sedang duduk di lantai, tetapi kemudian menginjak Gruev saat ia bergerak ke depan. Aksi tersebut kemungkinan tidak sengaja, tetapi Farke mungkin merasa kecewa karena timnya tidak diberikan keuntungan pemain.
Riemer menanggapi kartu merah Farke
Setelah pertandingan, asisten Farke, Eddie Riemer, menjelaskan bahwa manajer Leeds tidak puas dengan beberapa masalah.
“Saya pikir saya hanya berbincang sebentar dengannya [Farke]. Ada insiden dan penundaan waktu yang jelas,” kata Riemer melalui YahooSports. “Kami merasa dia seharusnya diberi tendangan sudut beberapa kali. Mereka mendapat kartu kuning beberapa kali. Dia berlari ke lapangan sambil berteriak 'Untuk apa?' dan inilah mengapa dia diusir, tapi mungkin karena agresif atau sikap kasar. Dia jarang diusir. Yang pertama karena merayakan terlalu berlebihan saat kami promosi. Ini yang kedua dan menurut saya sangat keras.”
Tentang penampilan, Riemer menambahkan: “Kami memberikan usaha besar dan terus menekan mereka hingga akhir. Penampilan yang luar biasa. Kami akan berusaha pulih dengan baik dan siap menghadapi Sunderland pada Selasa.
“Kami seharusnya mencetak gol, dan saat mendekati peluit babak pertama, kami kebobolan pada saat yang paling buruk. Untuk memberikan usaha sebesar itu, saya benar-benar bangga dengan para pemain.”
- Getty Images
Tekanan pada Arsenal
Tekanan semakin besar bagi Arsenal untuk merespons penampilan gemilang City dengan kemenangan mereka sendiri. The Gunners akan bertekad untuk memberikan kekalahan ketiga musim ini kepada Chelsea, setelah dua kali mengalahkan rival London mereka di Carabao Cup.
Iklan