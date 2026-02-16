Getty Images Sport
Manajer interim Manchester United, Michael Carrick, mengatakan bahwa tugas berat yang harus dia selesaikan agar bisa bersaing untuk posisi manajer permanen, seperti yang diungkapkan oleh mantan rekan setimnya di Manchester United
Carrick memulai kariernya dengan gemilang di Manchester United.
Carrick telah memulai kariernya di Old Trafford dengan luar biasa sejak menggantikan Amorim secara interim. Ia telah membawa United meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang sejak mengambil alih posisi pelatih, dengan klub saat ini berada di peringkat keempat, unggul satu poin dari Chelsea di posisi kelima. United juga hanya tertinggal lima poin dari Aston Villa di peringkat ketiga, dan 12 poin dari pemuncak klasemen Arsenal. Kini, mantan bek United Mikael Silvestre telah memberi tahu rekan setim lamanya apa yang perlu dilakukannya untuk mendapatkan posisi tersebut secara permanen.
Mikaël Silvestre berbicara kepada Sky Bet: “Michael Carrick akan dipertimbangkan untuk posisi tersebut jika dia mempertahankan posisi Liga Champions, dan jika para pemain percaya pada apa yang dia lakukan. Dia berada dalam posisi terbaik saat ini karena proses seleksi untuk posisi permanen memakan waktu lama.
“Setiap sesi latihan dan setiap pertandingan adalah kesempatan baginya untuk menunjukkan nilainya. Dia tidak punya apa-apa untuk ditakuti karena dia datang sebagai manajer interim. Dia mengenal ruang ganti, para pemain, dan klub, dan itu memberinya keunggulan dibandingkan seseorang yang datang dari luar.
“Jika kita berbicara tentang proyek jangka panjang, dia adalah manajer muda dan kita bisa mengharapkan dia terus berkembang. Dia telah menempatkan dirinya dalam posisi yang bagus dengan hasilnya, tetapi dia perlu tetap fokus dan terus bekerja.”
Pemberian kredit kepada United ace atas perubahan arah.
Carrick telah menjadikan Kobbie Mainoo sebagai bagian penting dalam proses pembenahan United, membawanya kembali dari masa-masa sulit di mana ia telah diasingkan oleh Amorim.
Dia telah tampil dalam setiap pertandingan yang dipimpin Carrick sejauh ini, dan Silvestre memberikan kredit kepada pemain internasional Inggris itu atas kembalinya Kobbie, menambahkan: “Jelas bahwa Ruben Amorim lebih memilih memainkan Casemiro dan Bruno Fernandes, dan dia melihat Kobbie Mainoo sebagai pengganti Bruno. Itu berarti tidak ada ruang baginya di tim.
“Pujian untuk Kobbie, karena level permainannya tidak pernah menurun - hanya saja pilihan dalam starting 11 yang membuatnya sulit bermain. Sekarang situasinya berbeda, dan hal baiknya adalah dia tidak pernah berhenti bekerja. Ketika dia mendapat kesempatan, dia menunjukkan bahwa dia bisa bermain 90 menit dan mempengaruhi pertandingan seolah-olah dia tidak pernah meninggalkan tim. Pujian untuknya karena tetap positif dan tidak menyerah.”
Ambisi Carrick
Carrick terpilih sebagai Manajer Bulan Ini untuk Januari, dan ia mengambil waktu untuk mengucapkan terima kasih kepada staf pelatih dan pemainnya atas kembalinya United ke performa terbaiknya.
Dia menambahkan: “Saya pikir ini tentang semua orang: staf, staf pelatih, staf belakang layar, dan tentu saja para pemain. Ini menunjukkan bahwa kami telah memulai dengan baik, yang sangat memuaskan.”
“Para pemain telah bermain dengan baik,” lanjut Carrick. “Tidak mudah untuk beradaptasi dengan perubahan dan segera beradaptasi, serta tampil sebaik yang mereka lakukan dalam berbagai jenis pertandingan, mungkin sama memuaskan seperti hal lainnya.
“Tentu saja, dua pertandingan pertama, dalam beberapa hal, berjalan dengan sendirinya karena emosi dan bagaimana semua orang bersemangat untuk itu, tetapi pertandingan setelahnya, bagi saya, sama memuaskannya untuk melihat reaksi para pemain dan kualitas permainan mereka.
“Menjelang pertandingan-pertandingan itu, situasinya menantang, dan tiga hari sebelum pertandingan melawan City [saya dan staf] masuk… lagi-lagi, itulah mengapa saya mengapresiasi para pemain yang bersedia beradaptasi dan merespons perubahan.
“Namun, tentu saja, dua pertandingan itu memberikan dorongan besar emosi yang beragam untuk digunakan ke depan, yang menjadi kunci.
“Setelah pertandingan-pertandingan itu selesai, yang terjadi selanjutnya adalah hal yang benar-benar membuat saya senang, yaitu reaksi setelah itu.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
United akan bertanding melawan Everton di kandang lawan pada Senin depan. Jika mereka ingin tetap bersaing dalam perebutan tiket ke Liga Champions, mereka harus menang.
