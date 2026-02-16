Manajer interim Manchester United, Michael Carrick, mengatakan bahwa tugas berat yang harus dia selesaikan agar bisa bersaing untuk posisi manajer permanen, seperti yang diungkapkan oleh mantan rekan setimnya di Manchester United

Carrick telah memulai kariernya di Old Trafford dengan luar biasa sejak menggantikan Amorim secara interim. Ia telah membawa United meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang sejak mengambil alih posisi pelatih, dengan klub saat ini berada di peringkat keempat, unggul satu poin dari Chelsea di posisi kelima. United juga hanya tertinggal lima poin dari Aston Villa di peringkat ketiga, dan 12 poin dari pemuncak klasemen Arsenal. Kini, mantan bek United Mikael Silvestre telah memberi tahu rekan setim lamanya apa yang perlu dilakukannya untuk mendapatkan posisi tersebut secara permanen.

Mikaël Silvestre berbicara kepada Sky Bet: “Michael Carrick akan dipertimbangkan untuk posisi tersebut jika dia mempertahankan posisi Liga Champions, dan jika para pemain percaya pada apa yang dia lakukan. Dia berada dalam posisi terbaik saat ini karena proses seleksi untuk posisi permanen memakan waktu lama.

“Setiap sesi latihan dan setiap pertandingan adalah kesempatan baginya untuk menunjukkan nilainya. Dia tidak punya apa-apa untuk ditakuti karena dia datang sebagai manajer interim. Dia mengenal ruang ganti, para pemain, dan klub, dan itu memberinya keunggulan dibandingkan seseorang yang datang dari luar.

“Jika kita berbicara tentang proyek jangka panjang, dia adalah manajer muda dan kita bisa mengharapkan dia terus berkembang. Dia telah menempatkan dirinya dalam posisi yang bagus dengan hasilnya, tetapi dia perlu tetap fokus dan terus bekerja.”