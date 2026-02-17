Getty/GOAL
Manajer Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus, mengatakan Al-Hilal memiliki 'kekuatan ekonomi yang lebih besar' daripada Al-Nassr
Mengapa Ronaldo melakukan mogok kerja di Liga Pro Saudi?
Pemenang Ballon d’Or lima kali, Ronaldo, mengejutkan dunia olahraga ketika ia memutuskan untuk tidak ikut dalam seleksi tim di Timur Tengah. Setelah merasa kecewa dengan cara klub-klub rival dapat menghabiskan lebih banyak uang daripada Al-Nassr - dengan perpindahan Karim Benzema antara Al-Ittihad dan Al-Hilal menjadi titik balik - CR7 absen dalam tiga pertandingan.
Dia kembali dalam kemenangan 2-0 atas Al-Fateh, saat dia terus mengejar 1.000 gol karirnya, dengan protes profesionalnya berakhir. Rekan senegaranya, Jesus, senang memiliki pemain berusia 41 tahun yang masih prima ini kembali di timnya dan, berdasarkan pengalaman pribadi, dapat memahami argumen Ronaldo.
Yesus dapat memahami mengapa Ronaldo merasa frustrasi.
Yesus telah berkata: “Saya sudah pernah berada di Al Hilal. Saya sudah berada di sisi lain, jadi saya tahu bagaimana rasanya. Saya sudah mendapat manfaat darinya. Mereka memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar. Ketika saya di sana, saya mendapat manfaat sebagai pelatih. Itu hal yang wajar. Al-Nassr, dengan sumber daya yang berbeda, harus bersaing untuk posisi teratas. Kita harus terus kuat.
“Itulah mengapa aku direkrut, untuk mengurangi selisih antara Al Hilal dan Al Nassr, baik dalam hal gelar maupun poin. Dan itulah yang kami lakukan. Kami memiliki keyakinan besar pada struktur Al Nassr, struktur yang, sedikit demi sedikit, semakin mampu menyeimbangkan tim. Bukan hanya tim pemain yang bermain, tetapi juga tim di luar lapangan, tim yang sadar akan kesulitan, tim yang tahu akan berhadapan dengan lawan yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar, bukan kekuatan olahraga.”
Liga Pro Saudi telah membantah klaim Ronaldo bahwa rival Al-Nassr menerima perlakuan istimewa, dengan mengatakan dalam pernyataan resmi: “Liga Pro Saudi didasarkan pada prinsip sederhana: setiap klub beroperasi secara independen di bawah aturan yang sama.
“Klub-klub memiliki dewan direksi sendiri, eksekutif sendiri, dan kepemimpinan sepak bola sendiri. Keputusan mengenai perekrutan, pengeluaran, dan strategi berada di tangan klub-klub tersebut, dalam kerangka keuangan yang dirancang untuk memastikan keberlanjutan dan keseimbangan kompetitif. Kerangka tersebut berlaku sama di seluruh liga.
“Cristiano telah sepenuhnya terlibat dengan Al Nassr sejak kedatangannya dan memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan ambisi klub. Seperti pesaing elit lainnya, dia ingin menang. Namun, tidak ada individu—seberapa pun pentingnya—yang menentukan keputusan di luar klubnya sendiri.”
Ronaldo sangat berambisi untuk meraih trofi besar bersama Al-Nassr.
Ronaldo telah diperingatkan bahwa dia harus "menghormati liga atau pergi", dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tentang bagaimana seorang pemain yang memiliki kontrak paling menguntungkan di dunia sepak bola dapat membenarkan penolakannya untuk melakukan tugas hariannya.
Bintang mantan Manchester United dan Real Madrid ini, bagaimanapun, selalu menuntut standar tertinggi dari dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Ia tidak suka menjadi runner-up dan masih menunggu gelar besar pertamanya selama berada di Timur Tengah - setelah memenangkan Arab Club Champions Cup pada 2023.
Jesus yakin dia bisa mewujudkan ambisi Ronaldo. Dia mengatakan tentang mengejar trofi prestisius: "Kami berada dalam persaingan gelar, kami tertinggal satu poin dari pemuncak klasemen, sesuatu yang belum pernah dilakukan Al-Nassr. Dalam beberapa tahun terakhir, Al-Nassr finis 16 atau 14 poin di belakang pemuncak klasemen. Tahun ini kami tidak ingin hal itu terjadi, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Kami yakin kami dapat bersaing untuk posisi teratas hingga akhir.”
Pembicaraan transfer: Apakah Ronaldo akan pindah klub musim panas ini?
Al-Nassr akan bertanding di AFC Cup melawan Arkadag pada Rabu, sebelum Ronaldo dan kawan-kawan kembali berlaga di Liga Pro Saudi pada Sabtu di kandang melawan Al-Hazem. CR7 berharap bisa mencetak gol dalam pertandingan tersebut saat ia mengejar gelar Sepatu Emas ketiga secara berturut-turut.
Namun, pertanyaan tentang masa depannya yang panjang mulai muncul. Ronaldo akan kembali berlaga di Piala Dunia bersama Portugal sebagai kapten timnasnya, namun kontraknya mengandung klausul pelepasan yang dapat diaktifkan pada jendela transfer berikutnya. Kembalinya ke Eropa menjadi spekulasi, termasuk kemungkinan pindah ke MLS untuk bergabung dengan rival abadinya, Lionel Messi.
