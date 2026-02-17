Manajer Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus, mengatakan Al-Hilal memiliki 'kekuatan ekonomi yang lebih besar' daripada Al-Nassr

Yesus telah berkata: “Saya sudah pernah berada di Al Hilal. Saya sudah berada di sisi lain, jadi saya tahu bagaimana rasanya. Saya sudah mendapat manfaat darinya. Mereka memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar. Ketika saya di sana, saya mendapat manfaat sebagai pelatih. Itu hal yang wajar. Al-Nassr, dengan sumber daya yang berbeda, harus bersaing untuk posisi teratas. Kita harus terus kuat.

“Itulah mengapa aku direkrut, untuk mengurangi selisih antara Al Hilal dan Al Nassr, baik dalam hal gelar maupun poin. Dan itulah yang kami lakukan. Kami memiliki keyakinan besar pada struktur Al Nassr, struktur yang, sedikit demi sedikit, semakin mampu menyeimbangkan tim. Bukan hanya tim pemain yang bermain, tetapi juga tim di luar lapangan, tim yang sadar akan kesulitan, tim yang tahu akan berhadapan dengan lawan yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar, bukan kekuatan olahraga.”

Liga Pro Saudi telah membantah klaim Ronaldo bahwa rival Al-Nassr menerima perlakuan istimewa, dengan mengatakan dalam pernyataan resmi: “Liga Pro Saudi didasarkan pada prinsip sederhana: setiap klub beroperasi secara independen di bawah aturan yang sama.

“Klub-klub memiliki dewan direksi sendiri, eksekutif sendiri, dan kepemimpinan sepak bola sendiri. Keputusan mengenai perekrutan, pengeluaran, dan strategi berada di tangan klub-klub tersebut, dalam kerangka keuangan yang dirancang untuk memastikan keberlanjutan dan keseimbangan kompetitif. Kerangka tersebut berlaku sama di seluruh liga.

“Cristiano telah sepenuhnya terlibat dengan Al Nassr sejak kedatangannya dan memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan ambisi klub. Seperti pesaing elit lainnya, dia ingin menang. Namun, tidak ada individu—seberapa pun pentingnya—yang menentukan keputusan di luar klubnya sendiri.”