Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Manajer Chelsea, Liam Rosenior, menjelaskan mengapa ia masih tinggal di hotel sementara pencarian rumahnya ditunda
Rosenior memulai debutnya sebagai manajer Chelsea dengan performa yang kuat.
Chelsea merekrut Rosenior dari klub saudaranya, Strasbourg, pada Januari, tak lama setelah kepergian Maresca pada Hari Tahun Baru. Bek mantan tersebut telah memulai kariernya di Stamford Bridge dengan baik, memenangkan delapan dari 11 pertandingan yang telah ia jalani, dengan kekalahan tunggalnya terjadi di tangan pemimpin Liga Premier Arsenal dalam semifinal Carabao Cup.
The Blues berada dalam posisi yang baik dalam perburuan kualifikasi Liga Champions, menempati peringkat kelima - posisi yang cukup untuk lolos ke kompetisi klub elit Eropa musim depan mengingat peringkat koefisien Inggris yang kuat saat ini. Dalam kompetisi musim ini, mereka akan menghadapi salah satu dari Monaco, Paris Saint-Germain, Qarabag, atau Newcastle United di babak 16 besar setelah finis di peringkat keenam pada fase grup.
- AFP
Rosenior: 'Kondisi tempat tinggal saya bukanlah prioritas'
Sudah delapan hari sejak pertandingan terakhir Chelsea, kemenangan 4-0 atas Hull di Piala FA, dan Rosenior memberi waktu istirahat bagi para pemainnya, dengan beberapa bintang terbang ke Dubai untuk menikmati cuaca panas. Namun, pria berusia 41 tahun itu mengakui bahwa dia kesulitan untuk benar-benar melepaskan diri selama libur singkat Chelsea dan juga mengungkapkan bahwa dia menunda pencarian rumah permanen untuk saat ini.
Berbicara dalam konferensi pers pra-pertandingannya, Rosenior mengatakan: “Pekerjaan ini tidak pernah berakhir. Hanya sehari. Saya berhasil melepaskan diri selama sehari. Untuk staf saya juga. Bukan hanya staf yang ikut bepergian dengan saya. Untuk semua staf yang bekerja keras dan ikut bepergian dengan tim.
“Penting bagi mereka untuk bertemu keluarga mereka. Ini menyegarkan semua orang dan kita membutuhkannya karena sekarang kita kembali ke jadwal yang serupa lagi.
“Saya masih di hotel. Mungkin akan di sana hingga akhir musim. Saya tidak punya waktu. Saya fokus pada pekerjaan ini. Kondisi tempat tinggal saya bukan prioritas saat ini.”
Manajer Chelsea akan menarik pemainnya dari lapangan karena insiden rasisme.
Rosenior juga membahas badai rasisme yang melanda dunia sepak bola setelah pertandingan Liga Champions antara Benfica dan Real Madrid, di mana Vinicius Junior melaporkan dugaan pelecehan dari Gianluca Prestianni. Wasit mengaktifkan protokol anti-rasisme, yang menyebabkan jeda 10 menit sebelum pertandingan dilanjutkan. Pemain Argentina tersebut kemudian memberitahu UEFA bahwa ia menggunakan kata-kata homofobik dan bukan rasis.
Rosenior mengatakan: "Jika saya secara tegas mendengar rasisme dan tidak ada tindakan yang diambil, saya akan menarik tim saya dari lapangan, saya tidak akan memainkan pertandingan.
"Saya sangat beruntung. Saya memiliki latar belakang campuran. Ayah saya berkulit hitam, ibu saya berkulit putih. Yang saya pelajari dalam hidup adalah semua orang pada dasarnya sama."
Leg kedua babak playoff babak gugur akan digelar minggu depan, dengan Real Madrid memimpin 1-0 berkat gol brilian Vinicius.
- Getty Images Sport
Blues mengincar kemenangan besar melawan Burnley
Selanjutnya, Chelsea akan menghadapi Burnley dalam laga Premier League pada Sabtu sore. Kemenangan akan membuat tim asuhan Rosenior naik ke posisi di atas rival mereka dalam perebutan tiket Liga Champions, Manchester United, yang baru akan bertanding pada Senin malam saat mereka bertandang ke Everton.
Setelah pertandingan tersebut, The Blues akan memiliki istirahat singkat untuk memulihkan tenaga sebelum menghadapi pemimpin klasemen Arsenal pada akhir pekan depan, dengan Rosenior berharap bisa meraih kemenangan ketiga setelah dua kekalahan sebelumnya dari tim asuhan Mikel Arteta. Bulan Maret yang menantang juga akan melihat tim London Barat ini bertandang ke Aston Villa dan Wrexham di Piala FA sebelum menjamu Newcastle.
Mereka juga akan mengetahui lawan mereka di babak 16 besar Liga Champions saat undian untuk babak 16 besar, perempat final, dan semifinal dilakukan pada Jumat, 27 Februari.
Iklan