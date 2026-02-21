Manajer Chelsea, Liam Rosenior, menjelaskan mengapa ia masih tinggal di hotel sementara pencarian rumahnya ditunda

Sudah delapan hari sejak pertandingan terakhir Chelsea, kemenangan 4-0 atas Hull di Piala FA, dan Rosenior memberi waktu istirahat bagi para pemainnya, dengan beberapa bintang terbang ke Dubai untuk menikmati cuaca panas. Namun, pria berusia 41 tahun itu mengakui bahwa dia kesulitan untuk benar-benar melepaskan diri selama libur singkat Chelsea dan juga mengungkapkan bahwa dia menunda pencarian rumah permanen untuk saat ini.

Berbicara dalam konferensi pers pra-pertandingannya, Rosenior mengatakan: “Pekerjaan ini tidak pernah berakhir. Hanya sehari. Saya berhasil melepaskan diri selama sehari. Untuk staf saya juga. Bukan hanya staf yang ikut bepergian dengan saya. Untuk semua staf yang bekerja keras dan ikut bepergian dengan tim.

“Penting bagi mereka untuk bertemu keluarga mereka. Ini menyegarkan semua orang dan kita membutuhkannya karena sekarang kita kembali ke jadwal yang serupa lagi.

“Saya masih di hotel. Mungkin akan di sana hingga akhir musim. Saya tidak punya waktu. Saya fokus pada pekerjaan ini. Kondisi tempat tinggal saya bukan prioritas saat ini.”