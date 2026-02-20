Manajer Chelsea, Liam Rosenior, mengungkapkan bahwa dia berada di balik liburan Cole Palmer ke Dubai bersama pacarnya, Olivia Holder

Chelsea berhasil melewati jeda seminggu dalam jadwal padat musim 2025-26 setelah mengalahkan Hull City 4-0 di putaran keempat Piala FA. Palmer diberi libur dalam pertandingan melawan Hull City, bahkan namanya tidak masuk dalam daftar cadangan.

Pemain berusia 23 tahun itu diharapkan kembali beraksi di Premier League melawan Burnley pada Sabtu dengan kondisi yang segar. Hal itu karena ia telah beristirahat di Uni Emirat Arab - menghabiskan waktu di pantai dan menikmati berbagai pengalaman eksklusif yang ditawarkan Dubai.

Palmer ditemani oleh model dan influencer kekasihnya, Holder, dalam perjalanan tersebut, dengan foto-foto dari liburan mereka di Timur Tengah dibagikan di media sosial - termasuk Chelsea No.10 yang memberi kekasihnya buket mawar merah besar dan tas Chanel.