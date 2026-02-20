Getty/Instagram
Diterjemahkan oleh
Manajer Chelsea, Liam Rosenior, mengungkapkan bahwa dia berada di balik liburan Cole Palmer ke Dubai bersama pacarnya, Olivia Holder
Palmer terbang ke Dubai bersama model pasangannya, Holder.
Chelsea berhasil melewati jeda seminggu dalam jadwal padat musim 2025-26 setelah mengalahkan Hull City 4-0 di putaran keempat Piala FA. Palmer diberi libur dalam pertandingan melawan Hull City, bahkan namanya tidak masuk dalam daftar cadangan.
Pemain berusia 23 tahun itu diharapkan kembali beraksi di Premier League melawan Burnley pada Sabtu dengan kondisi yang segar. Hal itu karena ia telah beristirahat di Uni Emirat Arab - menghabiskan waktu di pantai dan menikmati berbagai pengalaman eksklusif yang ditawarkan Dubai.
Palmer ditemani oleh model dan influencer kekasihnya, Holder, dalam perjalanan tersebut, dengan foto-foto dari liburan mereka di Timur Tengah dibagikan di media sosial - termasuk Chelsea No.10 yang memberi kekasihnya buket mawar merah besar dan tas Chanel.
Mengapa Rosenior memberikan izin untuk liburan tengah musim.
Rosenior berharap kesempatan untuk bersantai akan bermanfaat bagi timnya, dengan manajer Chelsea telah mengizinkan penerbangan keluar dari London Barat. Ia mengatakan kepada wartawan menjelang pertandingan kandang melawan Burnley yang terancam degradasi, dengan para bintang Chelsea yang belum mendapat istirahat sejak memenangkan FIFA Club World Cup musim panas lalu: “Saya melihat jadwal para pemain selama 18 bulan hingga dua tahun terakhir.
“Saya mendorong para pemain untuk pergi dan menikmati sinar matahari. Terkadang cara terbaik untuk menyegarkan diri adalah dengan beristirahat sejenak. Saya pikir itu adalah hal yang tepat untuk para pemain.”
Selama di Dubai, Palmer bertemu dengan teman dekatnya, Tunde. Rapper asal Manchester itu memicu spekulasi transfer mengenai kemungkinan kepindahan Palmer ke United dengan mengunggah di Instagram: “Suatu hari nanti, saya akan membawa CP ke UTD kembali ke rumahnya. Tanyakan padanya tim favoritnya.”
- AFP
Siapa saja bintang Chelsea lainnya yang pernah menghabiskan waktu di Dubai?
Palmer bukanlah satu-satunya bintang Chelsea yang berangkat ke Dubai setelah mendapat izin dari Rosenior untuk mengemas barang-barang dan mengejar sinar matahari. Enzo Fernandez, Pedro Neto, Joao Pedro, dan Trevoh Chalobah berbagi pesawat jet pribadi ke Uni Emirat Arab.
Bek pemenang Euro 2024, Marc Cucurella, juga langsung menuju ke wilayah tersebut bersama istrinya, Claudia Rodriguez - bertemu dengan Neto, Pedro, dan pasangan masing-masing untuk malam yang diisi dengan anggur berkualitas dan makan malam mewah.
Cucurella tidak akan bermain saat Chelsea kembali bertanding di Stamford Bridge, karena pemain internasional Spanyol itu sedang pulih dari cedera yang tidak tepat waktu. Rosenior mengatakan saat memberikan update tentang bek kiri berusia 27 tahun itu: “Lagi-lagi, saya tidak bisa memberikan waktu pasti untuk Marc. Dia mengalami cedera otot paha. Cedera itu terjadi sebelum babak pertama berakhir dalam pertandingan melawan Leeds.
“Bagi saya, ini sungguh disayangkan, karena dia adalah pemain yang luar biasa. Dia salah satu bek kiri terbaik di dunia. Tapi kami memiliki Jorrel [Hato], kami memiliki Malo [Gusto], yang bisa bermain di sisi itu. Kami memiliki pemain-pemain yang sangat, sangat baik yang bisa menggantikan. Semakin cepat dia pulih, semakin baik.”
Chelsea menargetkan finis di empat besar.
Di tempat lain, Alejandro Garnacho telah melakukan perjalanan ke Mesir. Winger internasional Argentina tersebut mengunjungi piramida ikonik di Afrika Utara, sambil juga berenang di laut dan menunggang unta.
Dia berharap dapat tampil menonjol untuk The Blues saat menghadapi Burnley, setelah kesulitan menunjukkan performa terbaiknya secara konsisten sejak bergabung dengan Chelsea dari Manchester United dengan biaya £40 juta ($54 juta) pada musim panas 2025.
The Blues membutuhkan pemain yang dapat memberikan inspirasi serangan saat menjamu The Clarets, karena mereka menargetkan posisi di empat besar Premier League. Saat ini, mereka berada di peringkat kelima klasemen, satu poin di belakang Manchester United yang telah bangkit di bawah kepemimpinan manajer interim Michael Carrick.
Iklan