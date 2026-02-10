Getty Images Sport
Manajer Chelsea, Liam Rosenior, menanggapi dengan santai kegagalan sentuhan pertama melawan Arsenal.
Momen viral di Emirates
Rosenior telah mencatatkan awal yang secara statistik mengesankan sejak menggantikan Enzo Maresca, namun narasi seputar masa jabatannya tetap didominasi oleh kepribadiannya dan sebuah kesalahan besar yang baru-baru ini terjadi. Selama kekalahan The Blues di Emirates, pelatih kepala tersebut salah mengontrol bola di area teknis, insiden yang langsung direkam dan dibagikan oleh ribuan pendukung lawan. Hal ini menjadi sasaran kritik bagi para pengkritik yang telah menghabiskan berminggu-minggu mengkritik gaya bicara yang fasih dan latar belakang kepelatihannya.
Cemoohan tersebut sangat intens, dengan mantan manajer Strasbourg itu dibandingkan dengan David Brent dan dijuluki "LinkedIn Liam". Meskipun demikian, rekor Rosenior di lapangan tetap sulit dibantah; ia telah meraih tujuh kemenangan dari sembilan pertandingan pertamanya dan berhasil membawa klub ke babak 16 besar Liga Champions. Namun, saat pria berusia 41 tahun ini bersiap untuk pertandingan kandang krusial melawan Leeds, fokus tetap terbagi antara kesuksesan taktisnya dan reputasinya yang viral.
Menanggapi ejekan 'LinkedIn Liam' dan David Brent
Rosenior membahas secara terbuka tentang pelecehan online dalam konferensi pers. Alih-alih menghindari kritik, ia menghadapi perbandingan dengan David Brent dan reaksi terhadap sentuhan Arsenal-nya secara langsung, sambil mengakui dampaknya terhadap keluarganya.
"Alasan saya tahu hal ini karena saya memiliki anak remaja. Mereka aktif di media sosial. Hal itu memengaruhi mereka. Memengaruhi orang tua saya, memengaruhi keluarga saya. Tapi saya tahu sejak awal bahwa hal ini akan terjadi. Itu normal. Ketika Anda siap menghadapinya, hal itu membuat Anda tersenyum. Saya orang yang percaya diri. Dan jika Anda terpengaruh oleh hal-hal seperti itu, Anda tidak seharusnya berada di pekerjaan ini. Tidak mungkin Anda bisa melakukan pekerjaan ini jika Anda terpengaruh secara negatif olehnya. Jujur saja, saya cukup menikmatinya. Saya tidak membantu diri sendiri dengan sentuhan pertama saya di Arsenal. Tapi itu bagian dari pekerjaan. Saya menikmati pekerjaan ini. Dan saya tahu seiring waktu, orang-orang akan mulai menilai saya berdasarkan apa yang mereka lihat di lapangan, yang merupakan hal terpenting."
Ketika ditanya mengapa dia mengharapkan reaksi negatif, Rosenior mengaitkannya dengan jalur tak konvensionalnya menuju kursi panas Stamford Bridge. "Mungkin latar belakang saya, pengalaman melatih, dan berada di klub sebesar ini berbeda. Itu berbeda. Saya bukan nama besar. Saya berasal dari klub jenis lain dan memiliki karakter yang berbeda."
Seorang manajer muda asal Inggris yang menjadi sorotan.
Pemeriksaan yang dihadapi Rosenior telah menimbulkan pertanyaan tentang budaya yang mengelilingi pelatih muda Inggris dalam peran tingkat atas. Meskipun ia memiliki potensi yang jelas, kecenderungannya untuk mengekspresikan diri dengan cara tertentu telah menimbulkan tuduhan bahwa ia "berlebihan". Namun, Rosenior tetap tenang menghadapi penilaian tersebut, bersikeras bahwa ia tidak akan mengubah kepribadiannya untuk menyesuaikan diri dengan stereotip manajer tertentu.
Pelatih tersebut mengakui bahwa orang sering membentuk opini sebelum bertemu dengannya, tetapi ia tetap nyaman dengan dirinya sendiri. “Saya tidak tahu apakah Anda mencoba membuat saya mengatakan sesuatu,” katanya. “Hal itu tidak memengaruhi saya. Saya sudah siap untuk melakukan pekerjaan ini selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, dan saya tahu apa yang akan datang bersamanya. Dan sebenarnya hal itu sama sekali tidak memengaruhi saya, karena saya tahu fokusnya adalah melakukan pekerjaan dan menikmatinya.
“Saya mencintai pekerjaan ini. Saya menikmatinya. Saya tidak takut menjadi diri sendiri. Jika saya memakai kacamata, jika suara saya terdengar sedikit berlebihan saat berbicara, atau cara saya mengartikulasikan diri, atau jika saya tidak terlihat seperti seorang manajer, itu sama sekali tidak mengganggu saya.”
Chelsea bersiap untuk pertandingan melawan Leeds.
Saat Chelsea bersiap menjamu Leeds pada Selasa malam, Rosenior fokus untuk kembali ke jalur kemenangan setelah kekalahan melawan Arsenal. Tim ini mendapat dorongan moral setelah kabar bahwa Andrey Santos dapat dimainkan setelah pulih dari cedera pergelangan kaki yang dialaminya saat kemenangan 3-1 atas Wolves pada akhir pekan. Kehadirannya di lini tengah akan sangat penting bagi Chelsea untuk menguasai penguasaan bola dan kembali menemukan momentum mereka.
Namun, ketersediaan kapten Reece James tetap menjadi kekhawatiran utama. Bek tersebut absen dalam beberapa pertandingan terakhir karena cedera ringan dan masih merasa tidak sehat hingga Senin, membuat Rosenior harus menunggu hingga menit terakhir untuk memastikan kondisinya. Dengan persaingan Liga Champions dan perebutan empat besar yang harus dijalani, manajer Chelsea berharap timnya dapat tampil profesional untuk mengalihkan perhatian dari meme media sosial dan kembali fokus pada perburuan trofi.
