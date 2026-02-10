Manajer Chelsea, Liam Rosenior, menanggapi dengan santai kegagalan sentuhan pertama melawan Arsenal.

Rosenior membahas secara terbuka tentang pelecehan online dalam konferensi pers. Alih-alih menghindari kritik, ia menghadapi perbandingan dengan David Brent dan reaksi terhadap sentuhan Arsenal-nya secara langsung, sambil mengakui dampaknya terhadap keluarganya.

"Alasan saya tahu hal ini karena saya memiliki anak remaja. Mereka aktif di media sosial. Hal itu memengaruhi mereka. Memengaruhi orang tua saya, memengaruhi keluarga saya. Tapi saya tahu sejak awal bahwa hal ini akan terjadi. Itu normal. Ketika Anda siap menghadapinya, hal itu membuat Anda tersenyum. Saya orang yang percaya diri. Dan jika Anda terpengaruh oleh hal-hal seperti itu, Anda tidak seharusnya berada di pekerjaan ini. Tidak mungkin Anda bisa melakukan pekerjaan ini jika Anda terpengaruh secara negatif olehnya. Jujur saja, saya cukup menikmatinya. Saya tidak membantu diri sendiri dengan sentuhan pertama saya di Arsenal. Tapi itu bagian dari pekerjaan. Saya menikmati pekerjaan ini. Dan saya tahu seiring waktu, orang-orang akan mulai menilai saya berdasarkan apa yang mereka lihat di lapangan, yang merupakan hal terpenting."

Ketika ditanya mengapa dia mengharapkan reaksi negatif, Rosenior mengaitkannya dengan jalur tak konvensionalnya menuju kursi panas Stamford Bridge. "Mungkin latar belakang saya, pengalaman melatih, dan berada di klub sebesar ini berbeda. Itu berbeda. Saya bukan nama besar. Saya berasal dari klub jenis lain dan memiliki karakter yang berbeda."

