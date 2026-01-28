AFP
Manajer Benfica Jose Mourinho Singgung Kasus Negreira Barcelona Jelang Duel Lawan Real Madrid
Mourinho enggan bahas skandal tersebut
Konferensi pers pra-pertandingan di ibu kota Portugal menawarkan kesempatan langka bagi para jurnalis Spanyol yang berkunjung untuk menanyai mantan lawan mereka tentang urusan terkini di La Liga. Tak pelak, percakapan beralih ke "kasus Negreira" yang sedang berlangsung, skandal yang melibatkan pembayaran yang dilakukan oleh Barcelona kepada Jose Maria Enriquez Negreira, mantan wakil presiden Komite Teknis Wasit di Spanyol. Mengingat beberapa pembayaran tersebut diduga terjadi selama masa jabatan Mourinho di Santiago Bernabeu antara tahun 2010 dan 2013, para reporter sangat ingin mengetahui reaksi pelatih berusia 63 tahun itu.
Namun, The Special One dengan cepat menghentikan pertanyaan tersebut, menolak untuk memanaskan situasi yang terjadi. Ia menjelaskan bahwa fokusnya tetap sepenuhnya pada tugasnya saat ini bersama Benfica daripada kontroversi masa lalu yang melibatkan rival lamanya.
"Itu bukan sesuatu yang menarik minat saya. Sejujurnya, itu tidak menarik minat saya," kata bos Benfica itu dengan tegas. "Saya menjalani karier saya di masa sekarang, bukan di masa lalu. Apa yang terjadi telah terjadi, dan itu saja."
- Getty Images Sport
Akui kagum dengan Arbeloa
Meskipun ia enggan membahas skandal wasit, pemenang Liga Champions dua kali itu jauh lebih terbuka ketika membahas mantan pemainnya. Pertemuan kembali dengan Los Blancos membangkitkan kenangan akan masa baktinya yang penuh gejolak namun sukses di Madrid, dan ia secara khusus memuji Alvaro Arbeloa. Mantan bek sayap tersebut, yang merupakan pendukung setia selama musim terakhir sang manajer yang penuh kontroversi di Spanyol, digambarkan dengan sangat positif, bukan hanya sebagai pemain, tetapi juga sebagai manusia.
"Dia adalah mantan pemain yang istimewa," katanya tentang Arbeloa. "Dari sudut pandang empati pribadi, Alvaro adalah salah satu pemain favorit saya sepanjang masa. Dia jelas bukan pemain terbaik yang pernah bermain untuk saya di Real Madrid, tetapi dia pasti salah satu orang terbaik yang pernah bermain untuk saya. Dan dia adalah orang terakhir yang ingin saya beri tekanan."
Ia juga menyinggung masa depan Xabi Alonso, pemain andalan lainnya dari masa-masa di Madrid, setelah eks manajer Bayer Leverkusen tersebut dipecat oleh Los Blancos. Terlepas dari kekecewaan tersebut, manajer Benfica itu memprediksi masa depan yang cerah bagi rekan pelatihnya. Menggambarkan dia sebagai salah satu "anak didiknya," ia mencatat bahwa "kariernya akan menempuh jalan lain, karena ia telah menunjukkan level pelatih yang bisa ia capai."
Mourinho siapkan strategi khusus
Prioritas utama bagi raksasa Portugal adalah menjaga mimpi Eropa mereka tetap hidup. Benfica membutuhkan kemenangan di kandang sendiri dan harus bergantung pada hasil di tempat lain untuk tetap berada di kompetisi, sedangkan Madrid berada di jalur yang tepat untuk mengamankan tempat di delapan besar pada pertandingan terakhir fase liga. Ini adalah tugas yang menakutkan melawan raksasa Spanyol, dan ketika ditanya tentang ancaman khusus yang ditimbulkan oleh Kylian Mbappe dan deretan talenta gemilang yang dimiliki Arbeloa, pelatih veteran itu memperingatkan agar tidak berfokus pada individu.
"Mereka adalah pemain dengan karakteristik hebat, Real Madrid memiliki pemain-pemain ini di setiap posisi," kata Mourinho. "Tetapi Real Madrid bukan hanya satu pemain. Ini harus menjadi pertandingan yang sempurna secara ofensif dan defensif. Kita harus menjadi tim yang kompak. Mari kita berharap semuanya berjalan dengan baik."
"Secara pribadi, saya adalah orang yang sangat objektif, saya selalu berusaha untuk selalu bersikap profesional. Dasar dari performa yang baik adalah menjaga diri sendiri, berlatih dengan baik, dan memiliki disiplin untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan."
- AFP
Dihukum oleh kesalahan kecil
Mourinho tidak begitu memiliki gambaran mengenai skala tantangan yang menanti timnya di Estadio da Luz. Ia mengakui efisiensi tanpa ampun dari mantan klubnya, mencatat bahwa kedalaman skuad mereka memungkinkan mereka untuk menyakiti lawan kapan saja.
"Mereka memiliki pemain top, pemain dengan level yang sangat tinggi sehingga jika Anda tidak memanfaatkan peluang, Madrid akan menghukum Anda," ia memperingatkan skuadnya. "Mereka menunggu kesalahan Anda dan mereka akan menghukum Anda."
Dengan posisi Benfica yang dipertaruhkan, sang manajer menekankan bahwa timnya harus "berusaha sekuat tenaga untuk menang, mengetahui siapa yang ada di pihak lawan."
Iklan