Manajer Benfica Jose Mourinho Singgung Kasus Negreira Barcelona Jelang Duel Lawan Real Madrid

Konferensi pers pra-pertandingan di ibu kota Portugal menawarkan kesempatan langka bagi para jurnalis Spanyol yang berkunjung untuk menanyai mantan lawan mereka tentang urusan terkini di La Liga. Tak pelak, percakapan beralih ke "kasus Negreira" yang sedang berlangsung, skandal yang melibatkan pembayaran yang dilakukan oleh Barcelona kepada Jose Maria Enriquez Negreira, mantan wakil presiden Komite Teknis Wasit di Spanyol. Mengingat beberapa pembayaran tersebut diduga terjadi selama masa jabatan Mourinho di Santiago Bernabeu antara tahun 2010 dan 2013, para reporter sangat ingin mengetahui reaksi pelatih berusia 63 tahun itu.

Namun, The Special One dengan cepat menghentikan pertanyaan tersebut, menolak untuk memanaskan situasi yang terjadi. Ia menjelaskan bahwa fokusnya tetap sepenuhnya pada tugasnya saat ini bersama Benfica daripada kontroversi masa lalu yang melibatkan rival lamanya.

"Itu bukan sesuatu yang menarik minat saya. Sejujurnya, itu tidak menarik minat saya," kata bos Benfica itu dengan tegas. "Saya menjalani karier saya di masa sekarang, bukan di masa lalu. Apa yang terjadi telah terjadi, dan itu saja."