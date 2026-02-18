Manajer Bayern Munich, Vincent Kompany, mengabaikan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo saat mantan bek Manchester City itu menyebut 'lawan terberat'

Kompany akan selalu memiliki hubungan yang erat dengan Manchester City setelah menghabiskan 11 tahun di Etihad Stadium, bergabung dengan klub beberapa hari sebelum diambil alih oleh Abu Dhabi Group yang dipimpin oleh Sheikh Mansour. Dia menambahkan bahwa trofi favorit yang pernah dimenangkannya adalah Premier League 2011-12, yang ditentukan dengan tendangan terakhir musim oleh Sergio Aguero, dan sangat dipengaruhi oleh manajer Pep Guardiola dan Roberto Mancini.

"Gelaran pertama yang kami menangkan bersama Manchester City [adalah favorit saya]. Kami memenangkannya di detik-detik terakhir. Kami sebenarnya sudah kalah di pertandingan terakhir, tapi Kun Agüero mencetak gol di detik-detik terakhir dan kami memenangkan gelar. Saya akan mengatakan itu adalah favorit saya," tambahnya.

Mengenai manajer terbaik yang pernah dia kerja sama, Kompany melanjutkan: "Manajer terbaik yang pernah saya miliki tentu saja Pep Guardiola. Dia membuka pemahaman saya tentang sepak bola. Saya tidak mencoba melakukan hal yang sama seperti Pep. Pep berbeda, dia yang terbaik. Saya mengambil hal-hal tertentu dari setiap manajer yang pernah saya kerja sama. Mancini, Huub Stevens juga contoh yang baik - Anda mengambil hal-hal dari setiap manajer untuk menulis cerita Anda sendiri.

"Ini bukan soal taktiknya [Guardiola]. Ini soal mentalitas untuk selalu ingin menang dalam segala hal, melihat setiap pertandingan sebagai pertandingan penting, tidak ada perbedaan antara pertandingan melawan rival utama dan pertandingan melawan tim dari divisi kedua. Memiliki mentalitas untuk selalu ada di sana."