Manajer Arsenal, Mikel Arteta, menanggapi kritik yang dianggapnya "sangat salah dan tidak adil" terkait keputusannya mengabaikan penggemar yang meminta tanda tangan di luar Stadion Emirates

Arteta didampingi istrinya saat insiden tersebut terjadi, faktor yang ia tekankan sebagai alasan utama keputusannya untuk tetap menutup jendela mobilnya. Berbicara mengenai hal tersebut, manajer Arsenal itu mengungkapkan kekecewaannya terhadap cara insiden tersebut digambarkan oleh media dan para penonton.

"Saya selalu berusaha untuk sangat menghormati," katanya. "Saya suka menandatangani dan berfoto sebanyak mungkin. Saya pikir itu bagian dari peran kami. Tapi ada hal-hal tertentu terkait keamanan yang harus kami hormati. Dan terutama ketika orang-orang tertentu melakukannya, mereka tidak melakukannya dengan alasan yang benar. Kami memiliki contoh lain. Kali terakhir istri saya ada di sana, dan apa yang ditampilkan di media, benar-benar salah dan tidak adil. Tapi itulah kenyataannya."

Pimpinan The Gunners dengan cepat menekankan bahwa tindakannya tidak dilandasi oleh kurangnya apresiasi terhadap basis penggemar, melainkan kepatuhan ketat terhadap protokol keamanan klub. Arsenal memperbarui protokol keamanannya tiga tahun lalu, secara eksplisit menyarankan pemain dan staf pelatih untuk menghindari menurunkan jendela mobil saat didekati oleh kerumunan di area yang tidak aman. Arteta menyarankan bahwa lingkungan terjebak dalam kendaraan membuat figur publik merasa sangat rentan terhadap perilaku tak terduga dari publik.

"Saya lebih suka berbicara tentang orang-orang luar biasa yang datang dengan tulus karena mereka ingin berinteraksi. Dan saya pikir semua orang tahu saya, betapa bahagianya saya melakukan itu," tambah Arteta, membela reputasinya sebagai salah satu manajer paling ramah di Premier League.