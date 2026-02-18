Getty Images Sport
Manajer Arsenal, Mikel Arteta, menanggapi kritik yang dianggapnya "sangat salah dan tidak adil" terkait keputusannya mengabaikan penggemar yang meminta tanda tangan di luar Stadion Emirates
Arteta menolak permintaan tanda tangan.
Saat menikmati malam yang relatif tenang di pinggir lapangan, Arteta mengalami momen kebingungan saat keluar dari Emirates Stadium. Saat berjalan menuju mobilnya dan memasuki jalan-jalan sekitar, ia segera terjebak dalam kemacetan parah.
Penundaan tersebut membuatnya menjadi sorotan para penggemar yang masih berkeliaran di sekitar area tersebut. Seorang pendukung mendekati mobil Arteta, meminta tanda tangannya di jersey, dengan klaim bahwa jersey tersebut untuk anaknya.
Permintaan tersebut tidak mendapat tanggapan, karena manajer Arsenal memilih tidak menurunkan kaca jendela atau mengambil pena. Penggemar tersebut terus berusaha menarik perhatian Arteta saat mobilnya perlahan bergerak maju di antrean kendaraan, namun pertemuan tersebut berakhir sepihak, meninggalkan penggemar tersebut tanpa hasil.
Arteta memberikan versinya sendiri tentang kejadian tersebut.
Arteta didampingi istrinya saat insiden tersebut terjadi, faktor yang ia tekankan sebagai alasan utama keputusannya untuk tetap menutup jendela mobilnya. Berbicara mengenai hal tersebut, manajer Arsenal itu mengungkapkan kekecewaannya terhadap cara insiden tersebut digambarkan oleh media dan para penonton.
"Saya selalu berusaha untuk sangat menghormati," katanya. "Saya suka menandatangani dan berfoto sebanyak mungkin. Saya pikir itu bagian dari peran kami. Tapi ada hal-hal tertentu terkait keamanan yang harus kami hormati. Dan terutama ketika orang-orang tertentu melakukannya, mereka tidak melakukannya dengan alasan yang benar. Kami memiliki contoh lain. Kali terakhir istri saya ada di sana, dan apa yang ditampilkan di media, benar-benar salah dan tidak adil. Tapi itulah kenyataannya."
Pimpinan The Gunners dengan cepat menekankan bahwa tindakannya tidak dilandasi oleh kurangnya apresiasi terhadap basis penggemar, melainkan kepatuhan ketat terhadap protokol keamanan klub. Arsenal memperbarui protokol keamanannya tiga tahun lalu, secara eksplisit menyarankan pemain dan staf pelatih untuk menghindari menurunkan jendela mobil saat didekati oleh kerumunan di area yang tidak aman. Arteta menyarankan bahwa lingkungan terjebak dalam kendaraan membuat figur publik merasa sangat rentan terhadap perilaku tak terduga dari publik.
"Saya lebih suka berbicara tentang orang-orang luar biasa yang datang dengan tulus karena mereka ingin berinteraksi. Dan saya pikir semua orang tahu saya, betapa bahagianya saya melakukan itu," tambah Arteta, membela reputasinya sebagai salah satu manajer paling ramah di Premier League.
Arteta merasa 'terbuka' oleh teknologi
Era modern smartphone berarti setiap interaksi terekam dan tersebar secara global dalam hitungan detik. Arteta menanggapi perasaan "terpapar" saat para penggemar mengelilingi mobil pribadinya saat ia pulang kerja. "Tapi ada momen dan konteks di mana hal itu tidak terjadi. Dan kemudian kita membutuhkan seseorang di sana untuk melindungi kita, karena jika tidak, kita akan terpapar, dan kita tidak bisa keluar dari mobil, dan kita tidak merasa nyaman di sana. Tapi itu saja. Saya menerimanya dengan lapang dada," jelasnya.
Hierarki Arsenal secara konsisten mendukung personel mereka dalam situasi seperti ini, memprioritaskan keamanan daripada penampilan publik yang terlewatkan. Dengan menyoroti bahwa istrinya hadir, Arteta mengalihkan fokus pada perlindungan keluarganya, sebuah sikap yang membagi para penggemar Arsenal.
Menjaga hubungan yang tulus
Meskipun menghadapi reaksi negatif yang "tidak adil", Arteta tetap bersikeras bahwa ia tetap berkomitmen untuk menjaga hubungan positif dengan para pendukung yang memperlakukan staf dengan rasa hormat yang tulus. Ia tetap menjadi salah satu figur paling populer di klub sejak membawa mereka kembali ke persaingan gelar, tetapi ia jelas merasa batas telah dilampaui dalam insiden spesifik pada malam Minggu tersebut. Manajer tampaknya ingin melupakan kontroversi dan fokus pada upaya klub di lapangan saat mereka menghadapi jadwal yang padat.
Pada akhirnya, penjelasan tegas sang Spanyol menjadi pengingat akan dinamika kompleks antara atlet elit dan publik. Seiring video tersebut terus beredar, perdebatan tentang etika suporter dan privasi pemain tetap menjadi topik hangat di lingkungan Emirates. Bagi Arteta, prioritasnya tetap jelas: melindungi keluarganya dan mengikuti pedoman keamanan yang ditetapkan klub, terlepas dari kebisingan yang dihasilkan di media sosial oleh penggemar yang kecewa atau penonton.
