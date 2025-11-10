Getty Images
'Kami Tak Terima Dokumen Apapun!' - Slovenia Protes Sikap Man Utd Terkait Cedera Benjamin Sesko
Sesko Cedera dalam Laga Imbang Lawan Tottenham
Sesko masuk sebagai pengganti di babak kedua dalam hasil imbang 2-2 hari Sabtu di Tottenham, tetapi tertatih keluar sebelum 90 menit berakhir setelah menderita cedera lutut. Bos United Amorim mengakui dia khawatir tentang kebugaran strikernya setelah pertandingan, mengatakan kepada wartawan: "Itu [performa] bukan kekhawatiran terbesar sekarang. Itu terjadi, terutama pada seorang striker. Saya lebih khawatir dengan cederanya, karena itu di lutut, kami tidak tahu, kami membutuhkan Ben untuk menjadi tim yang lebih baik. Saya tidak tahu. Karena ini lutut, kami tidak pernah tahu."
Sang striker kini telah menjalani tes dan klub yakin dia terhindar dari cedera serius dan percaya dia akan pulih dengan cepat. Namun, keputusan telah dibuat bahwa Sesko tidak akan bergabung dengan tim Slovenia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Kosovo dan Swedia, dan manajer tim nasionalnya lantas menjelaskan mengapa dia tidak senang dengan situasi tersebut.
Bos Slovenia Buka Suara soal Sesko
Kek mengatakan kepada wartawan: "Dengan segala hormat kepada klub hebat seperti Manchester United, kami secara resmi belum menerima apa pun; tidak ada surat, tidak ada dokumen. Kami tentu ingin mendapatkannya. Kami ingin tim medis kami juga melihatnya. Dokter kami adalah ahli di bidang ini. Kami tidak menempatkan sembarang orang di posisi ini. Saya tidak bisa berkomentar, tentu saja saya punya informasi tertentu, dan saya juga berhubungan dengan Beni (Sesko). Saya tidak bisa mengatakan apa-apa karena secara resmi kami tidak tahu apa-apa."
"United belum menghubungi siapa pun dari kubu kami. Tentu saja, saya khawatir tentang sang pemain; satu-satunya hal yang penting bagi saya adalah kesejahteraannya. Kami siap melakukan segalanya untuk itu, dan kami tidak pernah mengirim siapa pun ke lapangan jika ada risiko sekecil apa pun."
"Namun, tim nasional adalah sesuatu yang sangat istimewa, dan saya mengharapkan rasa hormat maksimal dari semua orang. Slovenia pantas mendapatkannya, bahkan jika di sisi lain ada kekuatan besar seperti Inggris, dan sesuatu yang luar biasa seperti Primer. Lagi pula, sudah cukup lama sejak Inggris (bisa) mengalahkan Slovenia, dan itu sendiri mengatakan sesuatu tentang kami."
Sesko adalah Kehilangan Besar bagi Slovenia
Bintang Slovenia Andraz Sporar mengatakan Sesko akan sangat dirindukan oleh tim nasional dan berharap cederanya tidak serius. Dia menjelaskan: "Mengenai Beni, kami tidak punya informasi apa pun tentang cedera lututnya. Saya harap ini tidak serius karena kami sangat membutuhkannya untuk dua pertandingan ini. Saya ragu dia akan datang, tapi saya harap ini tidak serius, juga demi kariernya. Kami pasti akan merindukannya, karena dia pesepakbola berkualitas sangat tinggi. Tapi sepak bola adalah olahraga tim dan kami, yang akan berada di lapangan, harus melakukan segalanya untuk menikmatinya."
Sesko Kembali Lawan Everton?
Sesko kini punya waktu untuk pulih sebelum Manchester United kembali beraksi setelah jeda internasional melawan Everton pada Senin, 24 November. Pemain berusia 22 tahun itu sejauh ini merasa kesulitan di Liga Primer dan baru mencetak dua gol dalam 11 penampilan untuk Setan Merah.
Amorim mendesak rekrutan barunya untuk "merangkul" tantangan membungkam keraguan di Old Trafford tetapi juga mengakui "dia akan kesulitan" di saat-saat tertentu di United. Masa cedera tentu tidak akan membantunya, tetapi United akan berharap dia bisa kembali beraksi dengan cepat dan mulai membayar harganya yang mahal untuk tim Amorim.
