'Kami Tak Terima Dokumen Apapun!' - Slovenia Protes Sikap Man Utd Terkait Cedera Benjamin Sesko

Kek mengatakan kepada wartawan: "Dengan segala hormat kepada klub hebat seperti Manchester United, kami secara resmi belum menerima apa pun; tidak ada surat, tidak ada dokumen. Kami tentu ingin mendapatkannya. Kami ingin tim medis kami juga melihatnya. Dokter kami adalah ahli di bidang ini. Kami tidak menempatkan sembarang orang di posisi ini. Saya tidak bisa berkomentar, tentu saja saya punya informasi tertentu, dan saya juga berhubungan dengan Beni (Sesko). Saya tidak bisa mengatakan apa-apa karena secara resmi kami tidak tahu apa-apa."

"United belum menghubungi siapa pun dari kubu kami. Tentu saja, saya khawatir tentang sang pemain; satu-satunya hal yang penting bagi saya adalah kesejahteraannya. Kami siap melakukan segalanya untuk itu, dan kami tidak pernah mengirim siapa pun ke lapangan jika ada risiko sekecil apa pun."

"Namun, tim nasional adalah sesuatu yang sangat istimewa, dan saya mengharapkan rasa hormat maksimal dari semua orang. Slovenia pantas mendapatkannya, bahkan jika di sisi lain ada kekuatan besar seperti Inggris, dan sesuatu yang luar biasa seperti Primer. Lagi pula, sudah cukup lama sejak Inggris (bisa) mengalahkan Slovenia, dan itu sendiri mengatakan sesuatu tentang kami."