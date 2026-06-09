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Man Utd merencanakan langkah transfer mengejutkan untuk pemain inti Leeds United
Darlow muncul sebagai incaran utama Manchester United
Manchester United sedang mempertimbangkan untuk merekrut kiper Leeds, Darlow, menjelang musim baru. Menurut The Athletic, klub tersebut sedang mencari kiper cadangan yang berpengalaman, dan pemain berusia 35 tahun itu termasuk dalam daftar pilihan utama mereka. Kontrak Darlow di Elland Road akan berakhir pada akhir bulan ini, yang berarti ia bisa didatangkan secara gratis.
Leeds ingin mempertahankan pemain internasional Wales tersebut, namun ia diperkirakan akan hengkang pada musim panas ini. Prospek bergabung dengan klub yang berlaga di Liga Champions mungkin menarik bagi Darlow. Namun, United mungkin harus bersaing dengan klub lain yang tertarik saat kiper tersebut bersiap menentukan masa depannya.
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Perombakan posisi penjaga gawang bisa menentukan arah persiapan musim panas United
Ketertarikan United terhadap Darlow muncul di tengah kabar bahwa baik Altay Bayindir maupun Andre Onana berpotensi hengkang selama jendela transfer musim panas. Oleh karena itu, klub sedang mencari cara untuk memperkuat posisi tersebut sambil tetap menjaga fleksibilitas anggaran mereka.
Darlow masuk dalam daftar incaran setelah penampilan mengesankan bersama Leeds. Ia tampil dalam 22 pertandingan liga, mencatatkan lima clean sheet, dan kebobolan 27 gol. Ia juga melakukan 63 penyelamatan dari 90 tembakan yang dihadapi.
Aspek finansial dari kesepakatan ini sangat menarik. Mendapatkan kiper berpengalaman tanpa biaya transfer akan memungkinkan United mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk memperkuat area lain dalam skuad.
Manchester United terus mengevaluasi opsi penjaga gawang
Berbagai laporan menyebutkan bahwa Setan Merah berencana melakukan perubahan signifikan di posisi penjaga gawang selama jendela transfer saat ini. Darlow dipandang sebagai calon rekrutan yang mampu memberikan pengalaman dan persaingan bagi Senne Lammens. Tim perekrutan United juga mempertimbangkan opsi-opsi lain sambil mengevaluasi solusi terbaik untuk musim depan, dengan Sam Johnstone dari Wolves juga masuk dalam pertimbangan. Pencarian klub masih berlanjut sambil mempertimbangkan faktor-faktor olahraga dan keuangan.
- Getty Images Sport
Saatnya mengambil keputusan seiring meningkatnya minat transfer
Masa depan Darlow kemungkinan akan semakin jelas begitu kontraknya bersama Leeds berakhir pada akhir bulan ini. Seiring meningkatnya minat dari berbagai pihak, kiper tersebut mungkin akan segera mempertimbangkan tawaran dari klub-klub yang ingin menambah pemain berpengalaman di bawah mistar gawang. Hasil dari kemungkinan hengkangnya beberapa kiper dalam skuad saat ini pada akhirnya dapat menentukan seberapa cepat klub bergerak di bursa transfer.