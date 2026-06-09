Man Utd merencanakan langkah transfer mengejutkan untuk pemain inti Leeds United

Manchester United sedang mempertimbangkan untuk merekrut kiper Leeds, Darlow, menjelang musim baru. Menurut The Athletic, klub tersebut sedang mencari kiper cadangan yang berpengalaman, dan pemain berusia 35 tahun itu termasuk dalam daftar pilihan utama mereka. Kontrak Darlow di Elland Road akan berakhir pada akhir bulan ini, yang berarti ia bisa didatangkan secara gratis.

Leeds ingin mempertahankan pemain internasional Wales tersebut, namun ia diperkirakan akan hengkang pada musim panas ini. Prospek bergabung dengan klub yang berlaga di Liga Champions mungkin menarik bagi Darlow. Namun, United mungkin harus bersaing dengan klub lain yang tertarik saat kiper tersebut bersiap menentukan masa depannya.