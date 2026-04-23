Man Utd menegaskan keputusan 'dalam keadaan apa pun' terkait masa depan Bruno Fernandes

Man Utd telah mengambil langkah untuk menghilangkan segala ketidakpastian yang masih menyelimuti masa depan Fernandes di Old Trafford. Menurut The Sun, petinggi klub telah menegaskan kepada gelandang berusia 31 tahun itu bahwa mereka tidak ingin dia hengkang dalam keadaan apa pun selama jendela transfer mendatang.

Sikap tegas ini menandai perubahan signifikan dalam retorika dibandingkan periode-periode awal musim ini. Sebelumnya, United dikabarkan siap menjual Fernandes ke klub Arab Saudi Al-Nassr menyusul tawaran sebesar £80 juta. Namun, kapten klub tersebut akhirnya diyakinkan untuk tetap bertahan oleh mantan pelatih kepala Ruben Amorim, dan dewan direksi kini sejalan dengan visi untuk mempertahankan pemimpin ikonik mereka.