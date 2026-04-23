Man Utd menegaskan keputusan 'dalam keadaan apa pun' terkait masa depan Bruno Fernandes
United menutup kemungkinan hengkang di musim panas
Man Utd telah mengambil langkah untuk menghilangkan segala ketidakpastian yang masih menyelimuti masa depan Fernandes di Old Trafford. Menurut The Sun, petinggi klub telah menegaskan kepada gelandang berusia 31 tahun itu bahwa mereka tidak ingin dia hengkang dalam keadaan apa pun selama jendela transfer mendatang.
Sikap tegas ini menandai perubahan signifikan dalam retorika dibandingkan periode-periode awal musim ini. Sebelumnya, United dikabarkan siap menjual Fernandes ke klub Arab Saudi Al-Nassr menyusul tawaran sebesar £80 juta. Namun, kapten klub tersebut akhirnya diyakinkan untuk tetap bertahan oleh mantan pelatih kepala Ruben Amorim, dan dewan direksi kini sejalan dengan visi untuk mempertahankan pemimpin ikonik mereka.
Menanggapi kekhawatiran kapten
Keputusan petinggi klub untuk memberikan jaminan pribadi ini dipicu oleh komentar yang dilontarkan Fernandes kepada stasiun televisi Portugal, Canal 11, pada bulan Desember. Dalam wawancara tersebut, gelandang itu mengaku “terluka” oleh kesan bahwa klub ingin memanfaatkan dirinya demi keuntungan finansial. Untuk memperbaiki hal ini, para pengambil keputusan di Carrington telah secara tegas menyampaikan kepada pemain internasional Portugal itu bahwa klub ingin ia menjadi bagian inti dari tim United yang sukses di masa mendatang.
Klub meyakini bahwa jaminan di tengah musim ini telah memainkan peran penting dalam performa sensasional Fernandes. Kapten tim ini saat ini menjadi kandidat terdepan untuk penghargaan PFA Player of the Year, dengan mencatatkan 18 assist di Liga Premier sejauh musim ini.
Pemimpin di dalam dan di luar lapangan
Kiper United, Senne Lammens, baru-baru ini menegaskan kembali bahwa Fernandes sepenuhnya berkomitmen pada tim di Old Trafford. Setelah kemenangan krusial 1-0 atas Chelsea, penjaga gawang asal Belgia itu memuji standar tinggi sang kapten serta perannya sebagai panutan di ruang ganti.
"Dia tidak selalu yang paling vokal. Dia bersuara saat diperlukan, terutama menjelang pertandingan besar," jelas Lammens. "Atau ketika kami mungkin menghadapi kesulitan, dia juga seseorang yang sangat, sangat keras terhadap dirinya sendiri dan semua orang."
"Itulah mengapa terkadang dia terlihat sedikit frustrasi saat keadaan tidak berpihak pada kami. Namun, menurut saya, hal itu memang harus terjadi di level ini, karena dia ingin memenangkan Liga Champions dan Liga Premier."
Klausul pelepasan dan status kontrak
Meskipun United telah menyatakan niatnya dengan jelas, kontrak Fernandes memang mengandung potensi kendala berupa klausul pelepasan sebesar €65 juta (£56,5 juta). Klausul ini dapat diaktifkan oleh klub-klub di luar Inggris, yang sebelumnya membuat klub-klub raksasa Eropa dan Timur Tengah tetap waspada. Namun, sang pemain baru-baru ini kembali menyatakan kebahagiaannya di Manchester, dan klub yakin masa depannya aman.
Fernandes secara resmi terikat kontrak hingga 2027, dengan klub memiliki opsi perpanjangan selama satu tahun. Dengan tim yang saat ini berada di posisi ketiga klasemen di bawah asuhan Michael Carrick dan berada di ambang kembalinya ke kompetisi elit Eropa, jajaran petinggi klub yakin bahwa daya tarik bermain di Liga Champions akan lebih besar daripada tawaran dari luar.