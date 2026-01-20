Getty Images Sport
Kedatangan Michael Carrick Di Manchester United Bikin Kobbie Mainoo Ubah Haluan
Kesulitan Mainoo di bawah Amorim
Meski berstatus pelatih sementara, kehadiran Michael Carrick mulai membawa perubahan di kamar ganti Manchester United. Setidaknya, Kobbie Mainoo dikabarkan tidak lagi mempertimbangkan untuk meninggalkan United pada bursa transfer Januari setelah kedatangan Carrick.
Mainoo menikmati musim gemilang bersama United pada 2023/24, di saat dia masih remaja dan membantu klub memenangkan Piala FA musim itu. Dia kemudian menjadi bintang bagi Inggris dalam perjalanan mereka ke final Piala Eropa. Pada saat itu hanya terlihat jalan yang ditempuhnya menuju puncak. Namun, kedatangan Ruben Amorim pada akhir 2024 mengubah segalanya. Seiring waktu, produk akademi Setan Merah ini terpinggirkan dari tim utama, dan bahkan penampilan pertamanya sebagai starter di Liga Primer musim ini baru terjadi saat kemenangan 2-0 atas City akhir pekan lalu, beberapa minggu setelah pemecatan Amorim.
Sebelum pelatih asal Portugal itu diusir dari lapangan, mantan bos Sporting CP tersebut dengan teguh mempertahankan pandangan dia selalu memainkan tim terbaiknya, dan menyatakan Mainoo bukanlah bagian dari kelompok tersebut.
Pada awal Desember, dia berkata: “Saya melihatnya. Saya hanya ingin menang, saya mencoba menurunkan pemain, saya tidak melihat siapa dia, saya tidak peduli tentang itu, saya hanya mencoba menurunkan pemain terbaik di lapangan. Anda memiliki [Manuel] Ugarte yang bermain dua pertandingan. Salah satunya, Case [Miro], tidak bisa dimainkan, Bruno [Fernandes], dia selalu fit, dia adalah pemain yang menjalankan posisinya dengan baik, jadi mungkin ada hubungannya dengan itu.”
Meskipun tidak banyak memainkan Mainoo, dia menambahkan pemain muda itu adalah 'masa depan' United.
Perubahan Keputusan Mainoo di Man Utd
Masa depan Mainoo di United telah menjadi topik diskusi selama hampir setahun terakhir dengan pemain berusia 20 tahun itu belum menandatangani perpanjangan kontraknya yang berakhir pada 2027. Laporan menunjukkan Setan Merah tidak ingin menjual pemain andalan Inggris itu pada Januari, tetapi setelah kedatangan Carrick, tampaknya Mainoo akan tetap di United setidaknya hingga akhir musim. Menurut Fabrizio Romano, gelandang tersebut diharapkan tetap berada di Old Trafford setelah 'kepercayaan instan' yang ditunjukkan Carrick kepadanya. Tetapi kontraknya akan tetap menjadi 'topik utama' dalam beberapa bulan mendatang.
Awal yang ideal untuk Carrick
United tidak hanya mengalahkan City, mereka menghancurkan mereka di Old Trafford pada akhir pekan kemarin. Mereka mengungguli rival satu kota di setiap bagian lapangan, sesuatu yang sangat menyenangkan mantan bos Middlesbrough, Carrick.
Dia mengatakan kepada BBC Match of the Day: “Ada begitu banyak hal baik hari ini. Saya rasa saya tertarik sebelum pertandingan tentang bagaimana semuanya akan berjalan. Persiapannya sangat singkat, ada perubahan dan tidak selalu mudah bagi para pemain untuk mengatasinya. Jadi kami sangat menyadari seberapa banyak informasi yang dapat kami berikan kepada mereka, seberapa banyak kami harus menyeimbangkannya dan menyederhanakannya sebisa mungkin.”
“Mereka adalah tim yang luar biasa, mereka membuat Anda bekerja sangat keras untuk banyak hal dalam permainan yang harus kami sadari. Para pemain menerimanya dengan sangat baik, dan mampu mengendalikan emosi mereka. Saya hanya merasa mereka benar-benar ingin tampil baik. Jika ada, saya khawatir keinginan mereka akan meluap dan membuat keputusan yang buruk karena mereka sangat bersemangat, tetapi mereka berhasil mengatasinya dengan sangat baik. Menampilkan performa seperti itu hari ini, itu adalah hari yang istimewa. Itu perasaan yang menyenangkan."
- Getty
Apa yang selanjutnya untuk Mainoo?
Terlepas dari situasi kontraknya, Mainoo berharap dapat kembali menjadi starter untuk United. Kali ini saat bertandang ke markas pemimpin klasemen Liga Primer, Arsenal, akhir pekan depan. Jika dia mendapat cukup waktu bermain untuk bersinar di paruh kedua musim, Mainoo bisa memiliki kesempatan untuk masuk dalam skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel di Piala Dunia 2026.
Iklan