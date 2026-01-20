Meski berstatus pelatih sementara, kehadiran Michael Carrick mulai membawa perubahan di kamar ganti Manchester United. Setidaknya, Kobbie Mainoo dikabarkan tidak lagi mempertimbangkan untuk meninggalkan United pada bursa transfer Januari setelah kedatangan Carrick.

Mainoo menikmati musim gemilang bersama United pada 2023/24, di saat dia masih remaja dan membantu klub memenangkan Piala FA musim itu. Dia kemudian menjadi bintang bagi Inggris dalam perjalanan mereka ke final Piala Eropa. Pada saat itu hanya terlihat jalan yang ditempuhnya menuju puncak. Namun, kedatangan Ruben Amorim pada akhir 2024 mengubah segalanya. Seiring waktu, produk akademi Setan Merah ini terpinggirkan dari tim utama, dan bahkan penampilan pertamanya sebagai starter di Liga Primer musim ini baru terjadi saat kemenangan 2-0 atas City akhir pekan lalu, beberapa minggu setelah pemecatan Amorim.

Sebelum pelatih asal Portugal itu diusir dari lapangan, mantan bos Sporting CP tersebut dengan teguh mempertahankan pandangan dia selalu memainkan tim terbaiknya, dan menyatakan Mainoo bukanlah bagian dari kelompok tersebut.

Pada awal Desember, dia berkata: “Saya melihatnya. Saya hanya ingin menang, saya mencoba menurunkan pemain, saya tidak melihat siapa dia, saya tidak peduli tentang itu, saya hanya mencoba menurunkan pemain terbaik di lapangan. Anda memiliki [Manuel] Ugarte yang bermain dua pertandingan. Salah satunya, Case [Miro], tidak bisa dimainkan, Bruno [Fernandes], dia selalu fit, dia adalah pemain yang menjalankan posisinya dengan baik, jadi mungkin ada hubungannya dengan itu.”

Meskipun tidak banyak memainkan Mainoo, dia menambahkan pemain muda itu adalah 'masa depan' United.