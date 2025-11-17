Hasil Pemindaian Keluar! Man Utd Ketahui Tingkat Cedera Lutut Benjamin Sesko Usai Mundur Dari Tugas Internasional

Sesko memicu kekhawatiran di Manchester United ketika ia terpaksa meninggalkan lapangan menjelang akhir hasil imbang 2-2 melawan Tottenham sebelum jeda internasional. Sang striker, yang baru masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, terjatuh memegangi lututnya setelah bertabrakan dan tidak dapat melanjutkan permainan setelah United menggunakan semua jatah pergantian pemain mereka. Amorim mengakui setelah itu bahwa masalah lutut apa pun "kita tidak pernah tahu", yang memicu kekhawatiran bahwa rekrutan musim panas itu bisa menghadapi masa istirahat yang panjang.

Sesko kemudian mundur dari kualifikasi Piala Dunia krusial Slovenia melawan Kosovo dan Swedia, lalu kembali ke Carrington untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim medis United melakukan pemindaian untuk menentukan tingkat kerusakan, dan hasilnya kini mengonfirmasi bahwa ia terhindar dari masalah ligamen utama. Dia tidak bepergian dengan Slovenia dan sebaliknya menyelesaikan proses rehabilitasi di Manchester sambil menunggu rencana pemulihan penuh.

Sky Sports melaporkan bahwa penyerang itu diperkirakan akan menepi selama "paling lama" satu bulan. Jangka waktu itu berarti dia akan melewatkan pertandingan Liga Primer mendatang termasuk melawan Everton, Crystal Palace, dan West Ham, serta berpotensi absen lawan Wolves dan Bournemouth jika ada penundaan. Namun, klub memandang hasil ini sebagai sesuatu yang positif, mengingat kemungkinan dia bisa absen lebih lama.