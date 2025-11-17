Getty
Hasil Pemindaian Keluar! Man Utd Ketahui Tingkat Cedera Lutut Benjamin Sesko Usai Mundur Dari Tugas Internasional
Sesko Akan Absen 'Paling Lama' Satu Bulan
Sesko memicu kekhawatiran di Manchester United ketika ia terpaksa meninggalkan lapangan menjelang akhir hasil imbang 2-2 melawan Tottenham sebelum jeda internasional. Sang striker, yang baru masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, terjatuh memegangi lututnya setelah bertabrakan dan tidak dapat melanjutkan permainan setelah United menggunakan semua jatah pergantian pemain mereka. Amorim mengakui setelah itu bahwa masalah lutut apa pun "kita tidak pernah tahu", yang memicu kekhawatiran bahwa rekrutan musim panas itu bisa menghadapi masa istirahat yang panjang.
Sesko kemudian mundur dari kualifikasi Piala Dunia krusial Slovenia melawan Kosovo dan Swedia, lalu kembali ke Carrington untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim medis United melakukan pemindaian untuk menentukan tingkat kerusakan, dan hasilnya kini mengonfirmasi bahwa ia terhindar dari masalah ligamen utama. Dia tidak bepergian dengan Slovenia dan sebaliknya menyelesaikan proses rehabilitasi di Manchester sambil menunggu rencana pemulihan penuh.
Sky Sports melaporkan bahwa penyerang itu diperkirakan akan menepi selama "paling lama" satu bulan. Jangka waktu itu berarti dia akan melewatkan pertandingan Liga Primer mendatang termasuk melawan Everton, Crystal Palace, dan West Ham, serta berpotensi absen lawan Wolves dan Bournemouth jika ada penundaan. Namun, klub memandang hasil ini sebagai sesuatu yang positif, mengingat kemungkinan dia bisa absen lebih lama.
Cedera Sesko Beri Amorim Sakit Kepala Lain di Man Utd
Waktu terjadinya cedera ini jauh dari ideal, dengan Manchester United memasuki salah satu periode paling intens musim ini. Skuad Ruben Amorim relatif beruntung dengan masalah cedera sejauh ini, tetapi lini depan bisa menjadi tipis tanpa kehadiran Sesko. Pemain berusia 22 tahun itu mulai mendapatkan ritme dan mendapatkan menit bermain lebih banyak setelah awal yang sederhana di sepakbola Inggris, dan ketidakhadirannya berarti beban serangan jatuh lebih berat pada orang lain.
United juga memiliki masalah ketersediaan gelandang dan kedalaman terbatas dalam peran No.9, membuat kontribusi Sesko semakin penting menjelang Desember. Profil fisiknya, kehadiran udara, dan kemampuannya menyerang ruang telah memberikan dinamika berbeda pada struktur serangan tim musim ini. Kehilangan opsi itu selama rangkaian pertandingan penting mulai sekarang hingga Tahun Baru memberi tekanan tambahan pada Amorim untuk merotasi pemain dengan hati-hati dan menghindari cedera lebih lanjut di lini depan.
Awal Tidak Konsisten Sesko di Man Utd
Awal Sesko di United telah mencampurkan kilasan kemampuan tajam dengan kebutuhan akan konsistensi yang lebih besar. Dia telah mencetak dua gol dalam 12 penampilan sejauh ini, menyesuaikan diri dengan fisik Liga Primer dan tuntutan taktis Amorim. Meski ada beberapa peluang yang terlewatkan di momen-momen besar, pelatih asal Portugal itu secara terbuka mendukungnya untuk menetap sepenuhnya dan memberikan hasil lebih teratur begitu kepercayaan diri dan keakraban meningkat.
Cedera ini juga terjadi pada saat Sesko mulai berkembang dalam situasi pertandingan penting. Penampilan singkatnya melawan Tottenham menampilkan pressing yang tekun dan permainan link-up yang kuat sebelum ia dipaksa keluar dengan rasa sakit yang terlihat. Tim medis berbesar hati karena pembengkakan awal dengan cepat mereda dan tes stabilitas menunjukkan tidak ada kerusakan signifikan pada sendi. Dengan manajemen pemulihan yang tepat dan tidak ada kemunduran tak terduga, Sesko diproyeksikan untuk kembali berlatih penuh menjelang tahap akhir Desember. Itu akan memberinya kesempatan untuk bergabung kembali dengan skuad pada waktu kritis di tengah padatnya jadwal pertandingan.
Kapan Sesko Akan Kembali Beraksi untuk Man Utd?
United melanjutkan aksi Liga Primer melawan Everton pada 24 November, pertandingan yang akan dilewatkan Sesko saat pemulihannya berlanjut. Jika jangka waktu satu bulan bertahan, sang striker dapat menargetkan kembali untuk perjalanan ke Aston Villa pada 21 Desember atau bentrokan Boxing Day dengan Newcastle di Old Trafford.
Amorim akan mengandalkan penyerang lain untuk melangkah sementara waktu sambil memastikan Sesko tidak dipaksa kembali beraksi terlalu dini. Prioritasnya adalah pemulihan penuh yang menstabilkan lututnya dan mencegah kambuh selama periode tersibuk musim ini. United lega rekrutan musim panas mereka terhindar dari skenario terburuk.
Jika kemajuan tetap sesuai harapan, Sesko dapat masuk kembali ke skuad tepat saat pertaruhan semakin tinggi, memberi United dorongan tepat waktu menjelang paruh kedua musim yang menuntut.
