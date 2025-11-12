Man Utd Dituduh Tak Tangani Cedera Tulang Belakang Mantan Pemain 'Secara Layak' Dalam Gugatan £1 Juta

Sky News membagikan detail kasus penting yang diajukan di Pengadilan Tinggi London, yang menuduh Manchester United melakukan kelalaian klinis terkait stress fracture (retak tulang karena tekanan) di bagian belakang tulang belakang Tuanzebe. Sang pemain kini menderita rasa sakit yang ia anggap sebenarnya bisa dihindari, yang pada akhirnya memengaruhi prospek kariernya.

"Rencana perawatan yang tepat seharusnya, berdasarkan kemungkinan yang ada, akan membuat penggugat terhindar dari rasa sakit dan ketidaknyamanan... dan akan membuatnya bisa bermain sepakbola profesional di level elite tanpa batasan atau halangan," klaim gugatan itu.

"Kenyataannya, meski ia terus bermain di level elite, hal ini telah memengaruhi karier dan pendapatannya."

Tuanzebe, yang merapat ke Burnley dengan status bebas transfer pada Juli setelah kontraknya di Ipswich Town habis, baru mencatatkan 142 penampilan karier di usia 27 tahun. Dia masih bisa mendapatkan kontrak dengan klub Liga Primer, tetapi tidak pernah menjadi starter reguler sejak pertama kali menderita cedera tersebut.