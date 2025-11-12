Getty Images Sport
Man Utd Dituduh Tak Tangani Cedera Tulang Belakang Mantan Pemain 'Secara Layak' Dalam Gugatan £1 Juta
Man Utd Dituduh Melakukan Kelalaian Klinis
Sky News membagikan detail kasus penting yang diajukan di Pengadilan Tinggi London, yang menuduh Manchester United melakukan kelalaian klinis terkait stress fracture (retak tulang karena tekanan) di bagian belakang tulang belakang Tuanzebe. Sang pemain kini menderita rasa sakit yang ia anggap sebenarnya bisa dihindari, yang pada akhirnya memengaruhi prospek kariernya.
"Rencana perawatan yang tepat seharusnya, berdasarkan kemungkinan yang ada, akan membuat penggugat terhindar dari rasa sakit dan ketidaknyamanan... dan akan membuatnya bisa bermain sepakbola profesional di level elite tanpa batasan atau halangan," klaim gugatan itu.
"Kenyataannya, meski ia terus bermain di level elite, hal ini telah memengaruhi karier dan pendapatannya."
Tuanzebe, yang merapat ke Burnley dengan status bebas transfer pada Juli setelah kontraknya di Ipswich Town habis, baru mencatatkan 142 penampilan karier di usia 27 tahun. Dia masih bisa mendapatkan kontrak dengan klub Liga Primer, tetapi tidak pernah menjadi starter reguler sejak pertama kali menderita cedera tersebut.
Tuanzebe Tidak Dirujuk ke Spesialis
Tuanzebe menderita retak pars (retak pada bagian tulang belakang) di sisi kiri pada Januari 2020, yang menjadi kronis pada Juli 2022, ketika retak pars di sisi kanan juga berkembang. Masalah tampaknya adalah interpretasi pemindaian MRI di awal 2020 setelah bek tengah itu mengalami hamstring pada akhir 2019.
Meski retak pars pertama terdeteksi saat itu, Tuanzebe dan penasihatnya berpendapat bahwa tidak ada rujukan ke ahli bedah spesialis untuk meresepkan istirahat 12 minggu agar retakan itu sembuh. Sebaliknya, ia kembali bermain di level Liga Primer 2 hanya dalam beberapa bulan.
"Ini adalah kasus penggugat bahwa tergugat [Manchester United] secara lalai gagal menyelidiki retak pars penggugat dengan benar, gagal mengistirahatkan penggugat, dan gagal merujuknya ke ahli bedah tulang belakang olahraga spesialis," jelas gugatan itu.
"Akibatnya, gejala penggugat berkembang secara signifikan menjadi retak bilateral tingkat 4, dan ia mengalami retak tulang belakang kronis di sisi kiri. Seandainya penggugat diistirahatkan dengan benar, retak pars sisi kirinya tidak akan berkembang menjadi kondisi kronis dan retak sisi kanan akan dapat dihindari sama sekali."
Dokumen kasus menambahkan: "Dengan mengizinkan penggugat berlatih dan bermain seperti biasa dari Februari hingga Maret 2020 dan seterusnya, ia menderita gejala yang lebih serius daripada jika ia didiagnosis segera dan dirawat dengan istirahat yang tepat."
Diduga pada 2022, dokter klub United saat itu, Dr Steve McNally, menunjukkan "tidak ada urgensi" agar Tuanzebe kembali dari masa pinjaman di Napoli untuk diperiksa, meskipun sadar akan rasa sakitnya, dan menganggap masalah itu sebagai sesuatu yang kurang serius.
Potensi Bek yang Tak Terpenuhi
Lahir di DR Kongo tetapi dibesarkan di Greater Manchester sejak usia muda, Tuanzebe bergabung dengan akademi United sejak usia delapan tahun dan dianggap sebagai talenta generasi pada saat ia mencapai usia remajanya. Bek ini dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik Jimmy Murphy pada 2015 dan tercatat sebagai sarjana tahun pertama pertama yang menjadi kapten U-18 sejak legenda Old Trafford Gary Neville. Dari sana, Tuanzebe mencatatkan debut seniornya pada Januari 2017 dan dalam beberapa bulan memenangkan penghargaan berikutnya: Pemain Terbaik Tim Cadangan Denzil Haroun.
Masa pinjaman berturut-turut menawarkan harapan tetapi terbatas karena cedera dan kesulitan untuk bermain lebih dari 35 pertandingan dalam 18 bulan. Tetapi Tuanzebe ditawari kontrak baru United pada musim panas 2019 dan segera menjadi kapten tim pada usia 21 tahun di laga Piala Liga. Tapi kemudian datanglah stress fracture pertama di tulang belakangnya dan awal dari masalah cedera terus-menerus yang akhirnya menentukan kariernya.
Tuanzebe dilepas oleh Manchester United pada 2023 setelah masa pinjaman lain di Aston Villa dan masa sementara lainnya di Napoli dan Stoke City. Di Ipswich, ia bermain 45 kali dalam dua musim.
Apa Selanjutnya?
Tuanzebe melewatkan enam pertandingan pertama Liga Primer musim 2025/26 saat memulihkan diri dari cedera dan membangun kebugarannya, tetapi sejak itu ia menjadi starter di lima laga terakhir Burnley di kompetisi tersebut. Jika dia bisa bugar sepenuhnya selama sisa musim, dia masih bisa membuktikan dirinya sebagai bek kaliber kasta tertinggi yang bisa diandalkan. Dia akan mengetahui pada waktunya apakah United akan memberinya kompensasi finansial.
