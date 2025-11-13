Man United Senyum-Senyum! Karim Adeyemi Minta Bantuan Jorge Mendes Buat Hengkang Dari Borussia Dortmund, Jadi Lampu Hijau Bagi Setan Merah

Adeyemi telah menunjukkan sosok yang frustrasi dalam beberapa minggu terakhir, yang memicu respons publik dari Kovac.

Setelah awal musim yang menjanjikan, pemain muda yang berkarakter ini mengalami masa sulit. Dia gagal mencetak gol atau memberikan assist sejak akhir September.

Selama kemenangan 1-0 BVB atas Köln bulan lalu, sang winger melemparkan botol air ke bangku cadangan setelah dia diganti. Kovac secara terbuka mengecam perilaku bintangnya.

Mantan manajer Kroasia dan Bayern Munich itu berkata: "Saya pikir itu tidak perlu. Tidak apa-apa jika dia kadang-kadang bisa marah, tapi itu tidak perlu, dia sudah dewasa."

Keruwetan lainnya soal Hubungan mereka tampak pada akhir pekan selama hasil imbang 1-1 Dortmund melawan Hamburg. Kovac terlihat frustrasi di pinggir lapangan, memprotes Adeyemi setelah winger itu membuat beberapa keputusan buruk di sepertiga akhir. Keduanya berdebat di bangku cadangan setelah Adeyemi diganti pada menit ke-66.

