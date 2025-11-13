AFP
Man United Senyum-Senyum! Karim Adeyemi Minta Bantuan Jorge Mendes Buat Hengkang Dari Borussia Dortmund, Jadi Lampu Hijau Bagi Setan Merah
Man Utd dalam posisi siaga untuk Adeyemi
Spekulasi mengenai masa depan Adeyemi telah meningkat dalam beberapa minggu terakhir. Bild melaporkan bahwa negosiasi antara Borussia Dortmund dan perwakilan pemain telah berlangsung, dengan agennya Jorge Mendes menuntut klausul pelepasan senilai £70 juta dimasukkan dalam perpanjangan potensial. Raksasa Jerman biasanya tidak menyertakan klausul pelepasan dalam kontrak mereka, namun, laporan oleh media tersebut menunjukkan pengecualian dapat dibuat dalam kasus ini.
Mendes menikmati kerja sama yang berbuah hasil dengan Setan Merah, dan dipahami bahwa mereka telah diberitahu tentang ketidakpuasan pemain berusia 23 tahun itu dengan manajernya. Super agen asal Portugal tersebut telah memfasilitasi perpindahan ke Old Trafford untuk kliennya, Leny Yoro dan Manuel Ugarte, dalam beberapa tahun terakhir.
- Getty Images Sport
Perselisihan publik Adeyemi dan Kovac
Adeyemi telah menunjukkan sosok yang frustrasi dalam beberapa minggu terakhir, yang memicu respons publik dari Kovac.
Setelah awal musim yang menjanjikan, pemain muda yang berkarakter ini mengalami masa sulit. Dia gagal mencetak gol atau memberikan assist sejak akhir September.
Selama kemenangan 1-0 BVB atas Köln bulan lalu, sang winger melemparkan botol air ke bangku cadangan setelah dia diganti. Kovac secara terbuka mengecam perilaku bintangnya.
Mantan manajer Kroasia dan Bayern Munich itu berkata: "Saya pikir itu tidak perlu. Tidak apa-apa jika dia kadang-kadang bisa marah, tapi itu tidak perlu, dia sudah dewasa."
Keruwetan lainnya soal Hubungan mereka tampak pada akhir pekan selama hasil imbang 1-1 Dortmund melawan Hamburg. Kovac terlihat frustrasi di pinggir lapangan, memprotes Adeyemi setelah winger itu membuat beberapa keputusan buruk di sepertiga akhir. Keduanya berdebat di bangku cadangan setelah Adeyemi diganti pada menit ke-66.
Mencari taruhan sepak bola yang lebih cerdas? Dapatkan pratinjau ahli, prediksi berbasis data & wawasan menang dengan GOAL Tips di Telegram. Bergabunglah dengan komunitas kami yang semakin berkembang sekarang!
Kovac melindungi Adeyemi setelah bentrokan dengan City
Meski hubungan mereka tampaknya memburuk, Kovac terus memilih Adeyemi dari awal. Pemain internasional Jerman itu mengalami malam yang membuat frustrasi dalam kekalahan 4-1 Dortmund dari Manchester City di Liga Champions minggu lalu, saat ia melewatkan beberapa peluang. Manajernya kembali menariknya keluar dari pertandingan, kali ini pada menit ke-81. Kovac memberikan tepukan di punggung kepada bintangnya saat diganti, sebelum melindungi pemain tersebut dalam konferensi pers setelah pertandingan.
Ketika ditanya tentang keputusannya dan rumor hubungan yang retak antara keduanya, Kovac berkata: "Itu adalah masalah internal.
"Kami memiliki hubungan khusus. Secara ofensif, dia bermain dengan baik. Dia perlu lebih sering memberi penghargaan pada dirinya sendiri karena permainannya karena dia memiliki dua atau tiga peluang yang sangat bagus. Perhatikan bahwa, di ujung lain [Manchester City] Phil Foden berhasil mengkonversi peluang serupa. Saya berharap dia bisa melakukan hal yang sama, tetapi dia tidak melakukannya."
- Getty Images
Apakah Man Utd siap membawa Adeyemi ke Liga Premier?
Terlepas dari penampilannya yang mengecewakan, Adeyemi adalah pemain yang sangat dihargai yang dapat memperkuat stok serangan sebagian besar tim. Dia telah mencetak 29 gol dan memberikan 22 assist dalam 121 pertandingan untuk tim Bundesliga sejak bergabung dari Red Bull Salzburg pada 2022. Potensinya telah membuatnya sesekali tampil untuk Die Mannschaft; dia telah memenangkan 11 caps dan mencetak satu gol untuk tim nasional senior Jerman sejak melakukan debutnya pada 2021.
Penunjukan Mendes sebagai agennya baru-baru ini tentu dapat memfasilitasi kepindahannya ke Old Trafford, tetapi kesepakatan yang lebih baik dengan Black and Yellow juga tidak dapat dikesampingkan. Namun, dengan Nico Schlotterbeck juga dikabarkan tidak senang dengan manajemen Kovac, melihat bek tengah tersebut dikaitkan dengan Liverpool dan Bayern, para eksekutif senior di Signal Iduna Park mungkin menghadapi perjuangan berat untuk mempertahankan pemain mereka yang tidak puas. Akan menarik untuk melihat apakah laporan-laporan ini memengaruhi susunan pemain utama saat Dortmund menghadapi Stuttgart setelah jeda internasional.
Iklan