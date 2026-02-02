Getty
'Mereka Tak Ingin Kami Menang!' - Rodri Lancarkan Kritikan Terhadap Keputusan Kontroversi VAR
Man City kehilangan keunggulan dua gol di Spurs
Gelandang Manchester City Rodri melancarkan kecaman keras terhadap wasit Liga Primer dan video assistant referees (VAR) dengan mengklaim 'mereka tidak ingin kami menang'. Pemenang Ballon d’Or itu bersama manajernya Pep Guardiola tampak frustrasi setelah melihat The Cityzens kehilangan poin berharga lagi dalam hasil imbang 2-2 di Tottenham dengan satu keputusan besar yang merugikan tim tamu di London utara.
Tim besutan Guardiola tampaknya akan meraih kemenangan dengan mudah di Stadion Tottenham Hotspur. Rayan Cherki dan Antoine Semenyo membawa mereka unggul dua gol, dan tim tuan rumah dicemooh saat jeda.
Thomas Frank, yang berada di bawah tekanan, mampu membangkitkan semangat perlawanan dari timnya dengan Dominic Solanke memimpin serangan. Dia mencetak gol pertama Spurs dengan bantuan pantulan dari Marc Guehi sebelum kemudian mencetak gol kedua dengan tendangan kalajengking yang menakjubkan.
Man City kesal dengan serangkaian keputusan kontroversial VAR
Pertandingan yang menghibur berakhir imbang. Namun City sekarang tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen Arsenal. Mereka berpendapat upaya mengejar gelar juara terhambat sejumlah keputusan yang dipertanyakan.
Keputusan VAR telah merugikan City dalam pertemuan terakhir dengan Newcastle, Manchester United, dan Wolves. Mereka percaya Solanke menendang Guehi terlebih dulu ketika membawa Spurs kembali ke pertandingan yang hampir lepas kendali.
Rodri hadir dalam konferensi pers selepas laga, dan berbicara secara terbuka tentang perasaan di kubu City. Dia mengatakan kepada Stan Sport: “Saya tahu kami terlalu sering menang, dan orang-orang tidak ingin kami menang. Tetapi wasit harus netral, dan jujur
saja, bagi saya ini tidak adil. Ini tidak adil karena kami bekerja sangat keras dalam situasi seperti ini, dan sekarang harus menerima keputusan-keputusan ini, kami harus melupakan kekalahan ini.”
“Tentu saja Anda perlu bangkit kembali. Tetapi pada akhirnya, ketika semuanya selesai, kami frustrasi karena pelanggarannya sangat jelas. Dia menendang kaki, dan tentu saja dengan dorongan pada bola, bola masuk.”
“Kita harus memperhatikan hal-hal kecil ini, jika tidak, akan sulit bagi semua orang, karena liga ini seperti ini. Ini tentang detail kecil dan semuanya penting, jadi saya pikir hari ini adalah hari yang sangat sulit bagi kami dalam hal ini.”
Apakah Solanke menendang Guehi untuk mencetak gol penting?
Rodri menambahkan tentang serangkaian kesialan yang diduga terjadi di VAR: “Saya tidak tahu bagaimana perasaan saya. Sekarang saya melihat rekamannya. Di lapangan Anda tidak melihatnya. Itu pelanggaran yang jelas pada aksi pertama gol tersebut.”
“Itu pelanggaran yang jelas, dan VAR ada karena suatu alasan. Detail kecil ini membuat perbedaan. Kami mencoba melakukan yang terbaik, itu gol pertama yang mereka cetak. Mungkin jika mereka tidak mencetak gol, kami memenangkan pertandingan.”
“Ini satu pertandingan dan laga lainnya, dan itu tidak mungkin. Jujur
saja saya tidak pernah berbicara tentang wasit, saya sangat menghormati pekerjaan mereka, tetapi mereka harus memperhatikan hal-hal ini. Dia menendang kaki. Itu sangat jelas, sangat jelas. Dia mengantisipasi kaki Marc, dan itu pelanggaran yang jelas, tetapi bukan hanya hari ini, ini dua atau tiga pertandingan berturut-turut, dan saya tidak tahu mengapa.”
Manchester City tetap berburu trofi di berbagai kompetisi
Guardiola juga kurang terkesan dengan kinerja wasit pertandingan melawan Spurs. Dia mengatakan tentang insiden kontroversial yang melibatkan Solanke dan Guehi: “Sekali lagi... Apakah Anda melihatnya? Tidak ada apa-apa. Itu terjadi lagi. Apa yang bisa saya katakan? Marc menguasai bola, dia ditendang dari belakang, dan itu gol. Tidak ada apa-apa. Satu lagi.”
Kepada BBC Sport, Rodri menambahkan: “Yah, jika Anda melakukannya kepada seorang striker, itu akan menjadi penalti. Saya bukan wasit. Banyak hal menarik di Liga Primer.”
City memasuki pekan penting lainnya dalam perburuan trofi dengan leg kedua semi-final Piala Carabao melawan Newcastle United yang akan berlangsung di Stadion Etihad, Kamis (5/2) dini hari WIB. Mereka kemudian akan menuju Anfield pada akhir pekan untuk bertemu dengan musuh bebuyutan Liverpool.
