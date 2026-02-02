Pertandingan yang menghibur berakhir imbang. Namun City sekarang tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen Arsenal. Mereka berpendapat upaya mengejar gelar juara terhambat sejumlah keputusan yang dipertanyakan.

Keputusan VAR telah merugikan City dalam pertemuan terakhir dengan Newcastle, Manchester United, dan Wolves. Mereka percaya Solanke menendang Guehi terlebih dulu ketika membawa Spurs kembali ke pertandingan yang hampir lepas kendali.

Rodri hadir dalam konferensi pers selepas laga, dan berbicara secara terbuka tentang perasaan di kubu City. Dia mengatakan kepada Stan Sport: “Saya tahu kami terlalu sering menang, dan orang-orang tidak ingin kami menang. Tetapi wasit harus netral, dan jujur saja, bagi saya ini tidak adil. Ini tidak adil karena kami bekerja sangat keras dalam situasi seperti ini, dan sekarang harus menerima keputusan-keputusan ini, kami harus melupakan kekalahan ini.”

“Tentu saja Anda perlu bangkit kembali. Tetapi pada akhirnya, ketika semuanya selesai, kami frustrasi karena pelanggarannya sangat jelas. Dia menendang kaki, dan tentu saja dengan dorongan pada bola, bola masuk.”

“Kita harus memperhatikan hal-hal kecil ini, jika tidak, akan sulit bagi semua orang, karena liga ini seperti ini. Ini tentang detail kecil dan semuanya penting, jadi saya pikir hari ini adalah hari yang sangat sulit bagi kami dalam hal ini.”