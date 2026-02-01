Goal.com
Rating Pemain Manchester City Vs Tottenham Hotspur: Erling Haaland Kembali Tampil Buruk, Arsenal Makin Diuntungkan

Erling Haaland kembali tidak memperlihatkan performa terbaiknya yang membuat Manchester City kehilangan dua poin, sehingga memberikan Arsenal keuntungan dalam perburuan gelar.

Manchester City tertinggal enam poin dari pemimpin klasemen Liga Primer, Arsenal, setelah bermain imbang 2-2 melawan Tottenham Hotspur, Senin (2/2) dini hari WIB. Padahal tim tamu tampak mengendalikan permainan setelah unggul dua gol di babak pertama, tetapi menyia-nyiakannya dalam situasi yang memalukan.

Hanya butuh 11 menit bagi City untuk membuka skor. Yves Bissouma kehilangan bola karena direbut Bernardo Silva, dan Erling Haaland mengoper bola liar ke Rayan Cherki, yang berlari menuju kotak penalti Spurs, dan menembak ke sudut bawah gawang.

Cherki hampir mencetak gol kedua ketika dia berhasil melewati hadangan Cristian Romero dan Yves Bissouma sebelum memaksa Guglielmo Vicario melakukan penyelamatan luar biasa.

City menambah gol kedua mereka menjelang akhir babak pertama. Umpan tanpa arah Radu Dragusin ke lini tengah dipotong Rodri, direbut Silva, dan diumpankan kepada Antoine Semenyo untuk diselesaikan.

Di sisi lain selepas jeda, Gianluigi Donnarumma dipaksa melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan tendangan keras dari rekan senegaranya, Destiny Udogie, saat Tottenham berusaha melakukan comeback.

Spurs segera mencetak gol melalui Dominic Solanke, yang berlari di depan lini belakang City, dan menyelesaikan dari jarak dekat setelah menerima umpan terobosan dari Xavi Simons. Tayangan ulang menunjukkan Solanke sempat menendang betis Marc Guehi untuk memaksa bola masuk, City merasa tidak senang karena pelanggaran tidak diberikan.

Dengan 20 menit tersisa, Tottenham menyamakan kedudukan dengan cara yang luar biasa. Conor Gallagher merebut bola setelah sundulan Guehi mengenai Nico Gonzalez, dan mantan gelandang Chelsea itu memberikan umpan silang kepada Solanke untuk mencetak gol dengan tendangan kalajengking luar biasa yang hanya bisa disentuh sedikit oleh sarung tangan Donnarumma.

Donnarumma memang melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang Simons dan Wilson Odobert beberapa menit kemudian, sementara Tijjani Reijnders dua kali menyundul bola melebar di sisi lain lapangan, tetapi kedua tim tidak dapat menemukan gol kemenangan dan poin dibagi rata.

GOAL memberi penilaian kepada pemain City dari Tottenham Hotspur Stadium...

  • Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kiper & Pertahanan

    Gianluigi Donnarumma (8/10):

    Pertandingan lain di mana penyelamatan Donnarumma menutupi ketidakmampuan City untuk membendung serangan lawan.

    Matheus Nunes (6/10):

    Diam-diam telah menjadi bek kanan yang dapat diandalkan City, dengan sedikit kegaduhan atas penampilan pemain Portugal ini.

    Abdukodir Khusanov (6/10):

    Sebagian besar tampil luar biasa dan mampu menghadapi tantangan, tetapi dia dilanggar Solanke secara brutal yang menyebabkan gol bunuh diri Guehi, dan itu bukan pemandangan yang indah bagi pemain internasional Uzbekistan tersebut.

    Marc Guehi (6/10):

    Seperti Khusanov, dia tampak mengendalikan Spurs yang tampil lesu, tetapi babak kedua mengubah segalanya. Mungkin sedikit kurang beruntung karena tidak mendapat pelanggaran saat gol pertama Solanke, tetapi dia tidak tampil gemilang saat gol kedua.

    Rayan Ait-Nouri (6/10):

    Rapi dan terkadang agresif dalam penguasaan bola. Melakukan beberapa tekel keras sebelum digantikan Gonzalez.

  • Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Lini Tengah

    Rodri (6/10):

    Mendapatkan perlakuan kasar dari penggawa Spurs, yang berulang kali menendang tulang kering mantan pemenang Ballon d'Or itu. Berperan dalam gol kedua City, merebut kembali penguasaan bola dari Dragusin. Digantikan Marmoush di waktu tambahan.

    Bernardo Silva (7/10):

    Gelandang terbaik City di laga ini, menciptakan bahaya setiap kali dia menguasai bola. Digantikan Foden di akhir pertandingan.

    Nico O'Reilly (6/10):

    Dipindahkan ke lini tengah dengan Ait-Nouri masuk sebagai bek kiri, namun kembali ke pertahanan saat Gonzalez masuk. Membawa bola dengan baik, dan bertahan dengan gigih.

  • Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Penyerangan

    Rayan Cherki (8/10):

    Saat Cherki dalam performa terbaiknya, City tampak tak terbendung dan seharusnya bisa menambah keunggulan di babak pertama. Sayangnya, dia diganti karena cedera dan permainan menjadi kacau.

    Erling Haaland (4/10):

    Ini adalah delapan pertandingan Liga Primer tanpa gol non-penalti bagi kandidat peraih Sepatu Emas, yang dijaga ketat dengan relatif mudah, meski Spurs tampak gelisah. Memberikan satu assist sebelum kemudian menghilang dari permainan.

    Antoine Semenyo (7/10):

    Dua kali menolak tawaran pindah ke Tottenham dalam dua jendela transfer terakhir, dan kembali menghantui tuan rumah dengan penyelesaian yang bagus.

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-MAN CITYAFP

    Pemain Pengganti & Manajer

    Tijjani Reijnders (6/10):

    Menggantikan Cherki dan patut dipuji karena menyebabkan Spurs banyak masalah dengan pergerakannya dari lini belakang.

    Nico Gonzalez (5/10):

    Masuk menggantikan Ait-Nouri tetapi tidak tampil maksimal.

    Phil Foden (N/A):

    Masuk di menit-menit akhir menggantikan Silva.

    Omar Marmoush (N/A):

    Masuk menggantikan Rodri di waktu tambahan.

    Pep Guardiola (5/10):

    City sudah memenangkan pertandingan, dan seharusnya bisa mengamankan tiga poin, tetapi ketidakmampuan pertahanan mereka membuat mereka kehilangan poin lebih lanjut dalam perebutan gelar.

