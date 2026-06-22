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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Malam Rekor: Messi menantang waktu... dan mengungguli Ronaldo serta para legenda Jerman

Argentina vs Austria
Argentina
Austria
World Cup
L. Messi
M. Klose
J. Klinsmann
Cameroon
Argentina
Austria
AS
Jerman
Kamerun

Legenda Lionel Messi mencatatkan malam yang luar biasa dalam kariernya, sekaligus dalam sejarah Piala Dunia, setelah mencetak dua gol ke gawang Austria pada Senin malam ini, dalam pertandingan kedua Grup 10 Piala Dunia 2026.

Argentina meraih kemenangan keduanya secara berturut-turut di turnamen ini, di mana Messi sebelumnya membawa timnya menang atas Aljazair dengan hat-trick, lalu mencetak dua gol tanpa balas melawan Austria malam ini.

Messi kini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia setelah mencetak gol ke-17 dan ke-18 secara berturut-turut hari ini, sekaligus memecahkan rekor milik pemain Jerman Miroslav Klose yang bertahan sejak Piala Dunia 2014.

  • Klub Para Legenda

    Messi bergabung dengan jajaran legendaris yang mencakup pemain Prancis Just Fontaine (1958) dan pemain Brasil Garrinho (1970), sebagai pemain dengan jumlah gol terbanyak dalam 6 pertandingan berturut-turut di Piala Dunia—sebuah rekor yang belum pernah dicapai oleh pemain mana pun selama 55 tahun, menurut Opta.

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  • Messi menantang waktu... Di usia 38 tahun, ia masih terus mencetak gol

    Messi kini menjadi pemain kedua dalam sejarah (berusia 38 tahun atau lebih) yang mencetak setidaknya 4 gol dalam satu edisi Piala Dunia, setelah legenda Kamerun Roger Milla yang melakukannya pada Piala Dunia 1990 di Italia, menurut data dari ESPN. 

  • Pencapaian unik lainnya

    Lionel Messi kini menjadi satu-satunya pemain yang mencetak gol pembuka dalam 10 pertandingan berbeda di Piala Dunia, unggul 4 pertandingan dari para pesaing terdekatnya: Vieri dari Italia, Ronaldo dari Brasil, dan pemain Spanyol, yang masing-masing mencatatkan 6 pertandingan, menurut statistik Mr. Sheph.

  • Yang kelima dalam sejarah

    Messi juga menjadi pemain kelima dalam sejarah yang mencetak 5 gol atau lebih dalam dua pertandingan pertamanya di Piala Dunia, setelah:

    - Guillermo Stábile dari Argentina (5 gol – 1930).

    - Sandor Kocsis dari Hongaria (7 gol – 1954).

    - Pemain Prancis, Just Fontaine (5 gol – 1958).

    - Harry Kane dari Inggris (5 gol – 2018).

  • Sebuah pencapaian yang belum pernah dicapai oleh siapa pun sebelumnya

    Messi telah mencetak 18 golnya ke gawang 12 tim nasional yang berbeda di Piala Dunia, memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh pemain Jerman Jürgen Klinsmann, rekan senegaranya Klose, dan pemain Brasil Ronaldo, yang masing-masing mencetak gol ke gawang 10 tim nasional yang berbeda, menurut data dari Stats Foot.

  • 17% dari sejarah gol Argentina

    Akun Mr. Ship juga menegaskan bahwa Messi berkontribusi langsung pada 27 gol (18 gol + 9 assist) dari total 157 gol yang dicetak Argentina sepanjang sejarah Piala Dunia, atau sebesar 17% dari total gol yang dicetak tim Tango sepanjang masa.