Malam Rekor: Messi menantang waktu... dan mengungguli Ronaldo serta para legenda Jerman

Legenda Lionel Messi mencatatkan malam yang luar biasa dalam kariernya, sekaligus dalam sejarah Piala Dunia, setelah mencetak dua gol ke gawang Austria pada Senin malam ini, dalam pertandingan kedua Grup 10 Piala Dunia 2026.

Argentina meraih kemenangan keduanya secara berturut-turut di turnamen ini, di mana Messi sebelumnya membawa timnya menang atas Aljazair dengan hat-trick, lalu mencetak dua gol tanpa balas melawan Austria malam ini.

Messi kini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia setelah mencetak gol ke-17 dan ke-18 secara berturut-turut hari ini, sekaligus memecahkan rekor milik pemain Jerman Miroslav Klose yang bertahan sejak Piala Dunia 2014.