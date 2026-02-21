Meskipun performanya melambat setelah awal yang mengesankan, Haaland tetap menjadi salah satu faktor utama mengapa City terus membayangi Arsenal dalam perburuan gelar Premier League. Haaland telah berkontribusi pada 29 dari total 56 gol City di liga, dengan mencetak 22 gol dan memberikan tujuh assist.

Meskipun ia gagal mencetak gol dalam kemenangan City 2-1 atas Newcastle yang memperkecil selisih poin Arsenal di puncak klasemen menjadi dua poin, ia berperan krusial dalam kemenangan tersebut dengan memberikan umpan silang yang indah untuk gol kedua Nico O'Reilly dalam pertandingan. Hal ini membuatnya sejajar dengan rekan setimnya di City, Rayan Cherki, sebagai penyedia assist terbanyak kedua di liga musim ini, di belakang Bruno Fernandes dari Manchester United.

Bek tengah City, Marc Guehi, memuji kontribusi Haaland dalam kemenangan atas Newcastle. Ia mengatakan: "Manajer memberinya sedikit pidato di dalam [tentang] betapa hebatnya dia hari ini. Etos kerjanya luar biasa, berjuang untuk setiap bola melawan Dan [Burn]. Itu tidak mudah, Dan sangat kuat dan hebat dalam duel udara. Dia adalah titik fokus utama kami di lini depan dan saya senang dia tampil begitu baik hari ini."

Guardiola menambahkan, "Hari ini tidak mungkin terjadi tanpa Erling."