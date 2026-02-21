Getty
"Maksudnya kemerosotan apa sih?!' - Kritikus Erling Haaland diserang habis-habisan, sementara legenda Manchester City Sergio Aguero menegaskan bahwa striker bintang tersebut telah 'membuat semua orang manja'
Haaland memicu ambisi gelar City
Meskipun performanya melambat setelah awal yang mengesankan, Haaland tetap menjadi salah satu faktor utama mengapa City terus membayangi Arsenal dalam perburuan gelar Premier League. Haaland telah berkontribusi pada 29 dari total 56 gol City di liga, dengan mencetak 22 gol dan memberikan tujuh assist.
Meskipun ia gagal mencetak gol dalam kemenangan City 2-1 atas Newcastle yang memperkecil selisih poin Arsenal di puncak klasemen menjadi dua poin, ia berperan krusial dalam kemenangan tersebut dengan memberikan umpan silang yang indah untuk gol kedua Nico O'Reilly dalam pertandingan. Hal ini membuatnya sejajar dengan rekan setimnya di City, Rayan Cherki, sebagai penyedia assist terbanyak kedua di liga musim ini, di belakang Bruno Fernandes dari Manchester United.
Bek tengah City, Marc Guehi, memuji kontribusi Haaland dalam kemenangan atas Newcastle. Ia mengatakan: "Manajer memberinya sedikit pidato di dalam [tentang] betapa hebatnya dia hari ini. Etos kerjanya luar biasa, berjuang untuk setiap bola melawan Dan [Burn]. Itu tidak mudah, Dan sangat kuat dan hebat dalam duel udara. Dia adalah titik fokus utama kami di lini depan dan saya senang dia tampil begitu baik hari ini."
Guardiola menambahkan, "Hari ini tidak mungkin terjadi tanpa Erling."
'Wajar' bagi Haaland untuk sesekali tidak mencetak gol.
Aguero mengatakan kepada GOAL melalui Stake: "Erling telah mencetak 22 gol dalam 26 pertandingan Premier League musim ini. Dan itu hanya di Premier League. Kemunduran apa yang mereka bicarakan? Lagipula, wajar baginya tidak mencetak gol dalam beberapa pertandingan, tapi itu hal yang diharapkan dari seorang striker."
Haaland 'membuat semua orang kecewa'
Haaland telah mencetak 153 gol dalam 184 pertandingan untuk City, mempertahankan reputasinya sebagai penyerang mematikan di setiap klub yang pernah ia bela. Ia mencetak 86 gol dalam 89 pertandingan untuk Borussia Dortmund, sementara ia mencetak 29 gol dalam 27 penampilan untuk klub sebelumnya, RB Salzburg, dengan rata-rata lebih dari satu gol per pertandingan. Ia juga sangat produktif di tanah kelahirannya, Norwegia, mencetak 20 gol dalam 50 pertandingan untuk Molde.
Ia memiliki 55 gol dalam 48 penampilan untuk tim nasional Norwegia, memimpin kualifikasi mereka ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 28 tahun dengan mencetak 16 gol dalam delapan pertandingan. Ia unggul jauh di atas striker lain dalam kualifikasi Eropa, dengan delapan gol lebih banyak dari pesaing terdekatnya Harry Kane, Memphis Depay, dan Marko Arnautovic.
Aguero menyoroti bahwa prestasi mencetak gol yang luar biasa dari Haaland telah menaikkan ekspektasi terhadapnya ke level yang tidak realistis. "Masalahnya, Haaland telah membuat semua orang kecewa," tambahnya. "Setiap musim dia mencetak lebih banyak gol, jadi ketika dia tidak mencetak gol dalam beberapa pertandingan, dia dipertanyakan. Saya tidak berpikir adil untuk membicarakan 'kemerosotan'."
Haaland berada di jalur untuk menggantikan Aguero.
Aguero adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa City dengan 260 gol dalam 390 pertandingan, namun Haaland sudah berada di posisi kedua dalam daftar tersebut, menggeser Joe Hayes pada awal musim ini. Pemain Norwegia itu mengikat masa depannya dengan City dengan menandatangani kontrak 10 tahun pada 2025, dan jika ia mempertahankan rasio golnya saat ini—satu gol setiap 1,2 pertandingan—ia akan menggeser Aguero sebagai pencetak gol terbanyak klub sebelum 2030.
Haaland mencatat sejarah Premier League dengan mencetak 36 gol dalam musim pertamanya bersama City, mengalahkan rekor 34 gol Alan Shearer dan Andy Cole dalam satu musim yang telah bertahan selama 28 tahun. Dan Shearer pasrah dengan fakta bahwa pemain Norwegia itu pada akhirnya akan menggesernya sebagai pencetak gol terbanyak liga.
"Haaland pasti bisa memecahkan rekor gol Premier League saya," katanya. "Tidak diragukan lagi, jika dia bermain tujuh atau delapan tahun lagi, mungkin bahkan kurang, dia akan memiliki peluang besar untuk memecahkannya."
