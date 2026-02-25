"Makan kotoran!" - Para pendukung Torino yang marah menumpahkan tumpukan kotoran di luar lapangan latihan sebagai bentuk protes

Waktu demonstrasi ini bukanlah kebetulan, terjadi setelah akhir pekan di mana tim hancur di lapangan. Torino saat ini berada di peringkat ke-15 di Serie A, tiga poin di atas zona degradasi, posisi yang membuat para pendukung setia di Stadio Olimpico Grande Torino khawatir akan status mereka di kasta tertinggi. Kurangnya investasi dan pengelolaan proyek olahraga yang dianggap buruk telah lama menjadi masalah bagi para ultras, tetapi penurunan performa tim ke zona degradasi akhirnya memicu protes fisik, meskipun tidak konvensional.

Titik puncak bagi banyak orang adalah penampilan memalukan pada laga tandang Minggu lalu. Mereka kalah 3-0 di kandang Genoa yang berada di peringkat ke-14. Lulusan akademi Arsenal, Brooke Norton-Cuffy, dan mantan striker Leeds United, Caleb Ekuban, mencetak gol, sementara Torino harus kehilangan Emirhan Ilkhan yang diusir wasit. Kekalahan telak dari rival langsung ini menjadi panggilan bangun bagi para pendukung, yang jelas merasa bahwa arah klub saat ini tidak berkelanjutan dan mengarah ke kembalinya ke divisi kedua.