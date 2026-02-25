Getty Images Sport
"Makan kotoran!" - Para pendukung Torino yang marah menumpahkan tumpukan kotoran di luar lapangan latihan sebagai bentuk protes
Protes yang keras: Menumpahkan kotoran di depan kediaman presiden Kairo
Video-video beredar di media sosial menunjukkan sebuah kendaraan tiba di lapangan latihan, para pria melompat keluar, dan menggali apa yang media lokal gambarkan sebagai "kotoran" ke dalam tumpukan di pintu masuk. Langkah terencana ini merupakan serangan langsung terhadap pria di puncak piramida klub. Di atas tumpukan kotoran tersebut terdapat spanduk yang berbunyi "Makan kotoran, Cairo" – pernyataan yang ditujukan kepada pemilik klub, Urbano Cairo. Pria berusia 68 tahun yang telah memimpin klub selama lebih dari dua dekade ini kini menghadapi masa-masa tergelapnya sebagai presiden.
Suasana yang tidak sehat di Turin
Waktu demonstrasi ini bukanlah kebetulan, terjadi setelah akhir pekan di mana tim hancur di lapangan. Torino saat ini berada di peringkat ke-15 di Serie A, tiga poin di atas zona degradasi, posisi yang membuat para pendukung setia di Stadio Olimpico Grande Torino khawatir akan status mereka di kasta tertinggi. Kurangnya investasi dan pengelolaan proyek olahraga yang dianggap buruk telah lama menjadi masalah bagi para ultras, tetapi penurunan performa tim ke zona degradasi akhirnya memicu protes fisik, meskipun tidak konvensional.
Titik puncak bagi banyak orang adalah penampilan memalukan pada laga tandang Minggu lalu. Mereka kalah 3-0 di kandang Genoa yang berada di peringkat ke-14. Lulusan akademi Arsenal, Brooke Norton-Cuffy, dan mantan striker Leeds United, Caleb Ekuban, mencetak gol, sementara Torino harus kehilangan Emirhan Ilkhan yang diusir wasit. Kekalahan telak dari rival langsung ini menjadi panggilan bangun bagi para pendukung, yang jelas merasa bahwa arah klub saat ini tidak berkelanjutan dan mengarah ke kembalinya ke divisi kedua.
Pintu putar di Filadelfia
Situasi yang mendesak telah memaksa Cairo untuk mengambil langkah-langkah drastis di ruang ganti dan ruang direksi dalam upaya menghentikan tren negatif. Marco Baroni dipecat sebagai manajer Torino setelah kekalahan memalukan terbaru mereka dan digantikan oleh Roberto D'Aversa. Perubahan manajerial ini hanyalah yang terbaru dalam serangkaian pergantian yang bertujuan untuk memicu reaksi dari skuad yang tampak kekurangan kepercayaan diri dan identitas. D'Aversa kini dihadapkan pada tugas yang tidak mudah untuk memotivasi sekelompok pemain yang bekerja di bawah tekanan kebencian yang intens dari para pendukung.
Staf pelatih bukanlah satu-satunya area yang mengalami perubahan besar dalam beberapa bulan terakhir saat klub mencari formula kemenangan. Davide Vagnati dipecat sebagai direktur olahraga pada Desember dan digantikan oleh Gianluca Petrachi, yang kembali untuk periode kedua bersama klub. Meskipun kembalinya Petrachi dimaksudkan untuk membawa stabilitas dan koneksi historis kembali ke strategi perekrutan klub, hasil di lapangan gagal membaik, membuat para penggemar melupakan staf dan menargetkan orang yang menandatangani cek.
Kekuasaan Kairo yang panjang di bawah tekanan
Meskipun saat ini hubungan antara Cairo dan para penggemar dipenuhi dengan ketegangan, hubungan tersebut tidak selalu seburuk ini. Cairo, 68 tahun, telah memiliki Torino selama 21 tahun dan membawa klub tersebut kembali ke kasta tertinggi Italia dari divisi bawah. Masa jabatannya awalnya membawa harapan dan stabilitas keuangan bagi klub yang pernah mengalami kesulitan finansial yang signifikan di masa lalu. Namun, kebaikan yang dibangun selama tahun-tahun awal tersebut sebagian besar telah menguap seiring dengan tuntutan para pendukung yang menginginkan lebih dari sekadar bertahan di kasta tertinggi dan finis di peringkat tengah.
Namun, dengan timnya yang kini kesulitan dan berada di ambang zona degradasi, sebagian pendukung telah mengungkapkan perasaan mereka dengan hadiah simbolis yang ditinggalkan di pintu masuk lapangan latihan. Sepertinya para pendukung yang frustrasi yang mengunjungi lapangan latihan pada Selasa ingin menyampaikan keluhan mereka kepada pemilik dan presiden klub. Apakah protes "sialan" ini akan memaksa perubahan dalam pendekatan Cairo atau mempercepat kepergiannya masih harus dilihat, tetapi pesan dari para pendukung Torino sangat jelas, tegas, dan sangat sulit diabaikan.
