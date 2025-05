Magis Jude Bellingham Menghilang! Apakah El Clasico Bisa Jadi Momen Kebangkitannya & Selamatkan Musim Real Madrid?

Pemain internasional Inggris itu seolah-olah bukanlah pemain yang sama di ibu kota Spanyol setelah tahun debut yang mengesankan.

Jude Bellingham adalah 'The Next Zinedine Zidane'. Dia memiliki angka untuk membuktikannya. Kemudian, dia adalah 'The Next Cristiano Ronaldo'. Dia memiliki gol untuk membuktikannya. Dan sekarang, 18 bulan kemudian, dia sedang berjuang. Setelah musim debut yang ajaib di Madrid, gelandang Inggris tersebut tersendat-sendat melalui musim keduanya. Kemerosotan tahun kedua itu nyata.

Ini tentu bukan hal yang baru. Tidak jarang bagi para pesepakbola mengalami periode kesulitan, apakah mereka world-class dan berada pada puncak karier mereka, atau masih mencari jalan mereka di dunia profesional - ironisnya, Bellingham adalah keduanya. Perbedaan utamanya, bagaimanapun, adalah bahwa Bellingham cemerlang tahun lalu, dan dia bermain untuk Real Madrid. Ini bukan klub yang cenderung membiarkan Anda mengambil beberapa pertandingan dengan santai, apalagi mengalami seluruh musim yang bergejolak.

Bellingham tahu ini. Dia terlalu matang untuk sorotan Madrid, terlalu sadar akan naik-turunnya yang datang dengan mengenakan seragam putih Madrid. Namun, dia benar-benar buruk di beberapa kesempatan. Gol-golnya turun jauh, sementara dia menghabiskan banyak waktu di lapangan dengan tampang frustrasi, pemain yang tampaknya tidak menikmati olahraga ini seperti sebelumnya.

Alasan kesulitan Bellingham bisa beragam. Yang paling jelas adalah masuknya Kylian Mbappe ke dalam tim ini, setara dengan memasukkan truffle kelas atas ke dalam hidangan pasta yang sudah enak. Menarik? Tentu. Diperlukan? Sama sekali tidak. Itu telah membuat segalanya berantakan, dan Bellingham mungkin adalah yang paling menderita. Sebagian dari itu juga karena dirinya. Penampilan individu kurang memuaskan. Fakta itu tidak bisa dihindari. Dan mungkin lebih luas lagi, ada awan kelam di sekitar Madrid saat ini. Suasananya buruk. Trofi tidak datang.

Maka, ini waktu yang tepat untuk mereka membuktikan melawan Barcelona dalam pertandingan terbesar musim ini, El Clasico yang bisa menebus musim kedua Bellingham atau memastikan itu menjadi musim yang harus dilupakan.