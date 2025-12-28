Madura United & Persebaya Surabaya Berpesta, Kemarau Borneo FC Berlanjut

Madura United kembali ke jalur kemenangan setelah menggasak Semen Padan dengan skor telak 5-1 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Minggu (28/12) malam WIB, dalam laga pekan ke-15 Super League.

Laskar Sape Kerrab yang bermain di kandang langsung tancap gas, dan membuka skor saat laga baru berjalan lima menit melalui kapten tim Lulinha. Mendonca selanjutnya menggandakan keunggulan selang sembilan menit kemudian menyambut umpan Jordy Wehrmann.

Wehrmann lalu mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-55 dengan menuntaskan umpan Lulinha. Cornelius Stewart sempat memperkecil ketertinggalan Semen Padang selang satu menit kemudian.

Namun eksekusi penalti Balotelli kembali memperlebar selisih skor pada menit ke-73 sebelum akhirnya Lulinha mencetak brace untuk memastikan Madura United berpesta menjelang pergantian tahun.

Kemenangan atas Semen Padang mengangkat posisi Madura United ke peringkat 13 klasemen sementara dengan 17 poin. Sedangkan tim Kabau Sirah masih berada di posisi ke-16 dengan sepuluh angka.