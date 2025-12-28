Madura United
Madura United & Persebaya Surabaya Berpesta, Kemarau Borneo FC Berlanjut
- Madura United
Lulinha tampil mengesankan dengan mencetak brace dan asis
Madura United kembali ke jalur kemenangan setelah menggasak Semen Padan dengan skor telak 5-1 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Minggu (28/12) malam WIB, dalam laga pekan ke-15 Super League.
Laskar Sape Kerrab yang bermain di kandang langsung tancap gas, dan membuka skor saat laga baru berjalan lima menit melalui kapten tim Lulinha. Mendonca selanjutnya menggandakan keunggulan selang sembilan menit kemudian menyambut umpan Jordy Wehrmann.
Wehrmann lalu mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-55 dengan menuntaskan umpan Lulinha. Cornelius Stewart sempat memperkecil ketertinggalan Semen Padang selang satu menit kemudian.
Namun eksekusi penalti Balotelli kembali memperlebar selisih skor pada menit ke-73 sebelum akhirnya Lulinha mencetak brace untuk memastikan Madura United berpesta menjelang pergantian tahun.
Kemenangan atas Semen Padang mengangkat posisi Madura United ke peringkat 13 klasemen sementara dengan 17 poin. Sedangkan tim Kabau Sirah masih berada di posisi ke-16 dengan sepuluh angka.
- Persebaya Surabaya
Persebaya berhasil menghentikan rangkaian hasil imbang
Pada laga yang berlangsung sore hari, Persebaya Surabaya menghentikan rentetan lima hasil imbang setelah mereka sukses menghajar Persijap Jepara dengan skor telak 4-0 di Stadion Gelora Bung Tomo.
Tambahan tiga poin menempatkan tim Bajul Ijo di peringkat enam klasemen sementara usai mengoleksi 22 poin. Sedangkan Persijap belum bisa lepas dari zona merah dengan menduduki posisi ke-17, karena baru mempunyai sembilan poin.
Persijap sebetulnya mampu memberikan ancaman serius di awal pertandingan, tetapi Persebaya sukses membuka keunggulan terlebih dulu lewat penalti Bruno Moreira pada menit ke-26. Sundulan Leo Lelis kemudian menggandakan keunggulan di menit ke-38.
Tim tamu memberikan perlawanan di babak kedua, namun Persebaya baru bisa memperlebar selisih gol melalui sontekan Francisco Rivera di menit ke-80, sebelum akhirnya Mihailo Perovic memastikan kemenangan menjadi 4-0 lima menit kemudian.
- Malut United
Pesut Etam tanpa kemenangan di empat laga beruntun
Borneo FC gagal mengudeta Persib Bandung dari puncak klasemen sementara setelah menelan kekalahan 3-2 dari Malut United di Stadion Kie Raha, Minggu (28/12) siang WIB.
Hasil ini membuat Borneo FC melalui empat laga beruntun dengan satu imbang dan tiga kekalahan, sehingga mereka tertahan di peringkat kedua. Meski memiliki poin sama 34 dan selisih gol lebih baik, Borneo FC kalah head-to-head dari Persib. Sedangkan Malut United menempati peringkat ketiga dengan 31 poin.
Borneo FC sebetulnya mampu mengungguli tuan rumah ketika laga baru berjalan tiga menit melalui sepakan Juan Villa. Tetapi David Da Silva membuat laga kembali imbang pada menit ke-27.
Pesut Etam kembali memimpin dari Malut United pada menit ke-55 lewat gol Douglas Coutinho. Namun Tyronne del Pino menjadi momok bagi Borneo FC ketika asisnya kepada Taufik Rustam serta Gustavo pada menit ke-69 dan injury time memastikan kemenangan Malut United.
