Benamkan Madura United 4-1, Persib Bandung Rangkai Lima Kemenangan Beruntun!

Setelah meraba-raba pertahanan tuan rumah, tim tamu membuka keunggulan di menit ke-26 melalui aksi Luciano Guaycochea, yang pada prosesnya kemudian memberi assist untuk terciptanya gol kedua timnya lewat aksi dari Federico Barba.

Keunggulan 2-0 Persib tak goyah hingga kedua tim memasuki ruang ganti.

Selepas rehat, Madura coba bangkit dan manuver mereka membuahkan hasil saat laga menginjak menit ke-69. Tuan rumah mendapatkan penalti, di mana eksekusi Balotelli memperkecil kedudukan jadi 2-1.

Defisit satu gol lagi, Madura malah kecolongan. Aksi Ulliam membuat Persib kembali menjauh dengan selisih dua gol di menit ke-70 sebelum Tom Haye meyempurnakan pesta empat gol empat menit berselang.

Sampai kedua tim bersalaman, keunggulan 4-1 Persib tak terbantahkan.