Benamkan Madura United 4-1, Persib Bandung Rangkai Lima Kemenangan Beruntun!
Persib menang telak
Persib Bandung membantai Madura United empat gol berbalas satu di pertandingan lanjutan Super League 2025/26.
Meski bermain di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Maung Bandung tampil trengginas sejak sepak mula untuk kemudian mengamankan kemenangan besar.
Momen kunci
Setelah meraba-raba pertahanan tuan rumah, tim tamu membuka keunggulan di menit ke-26 melalui aksi Luciano Guaycochea, yang pada prosesnya kemudian memberi assist untuk terciptanya gol kedua timnya lewat aksi dari Federico Barba.
Keunggulan 2-0 Persib tak goyah hingga kedua tim memasuki ruang ganti.
Selepas rehat, Madura coba bangkit dan manuver mereka membuahkan hasil saat laga menginjak menit ke-69. Tuan rumah mendapatkan penalti, di mana eksekusi Balotelli memperkecil kedudukan jadi 2-1.
Defisit satu gol lagi, Madura malah kecolongan. Aksi Ulliam membuat Persib kembali menjauh dengan selisih dua gol di menit ke-70 sebelum Tom Haye meyempurnakan pesta empat gol empat menit berselang.
Sampai kedua tim bersalaman, keunggulan 4-1 Persib tak terbantahkan.
Situasi di klasemen
Dengan demikian, Persib kini merangkai lima kemenangan beruntun, yang membuat mereka mengoleksi 25 poin di posisi ketiga -- berjarak delapan angka dari pucuk tabel yang dikuasai Borneo.
Adapun Madura menghuni peringkat ke-13, masih mengoleksi 13 poin dari 13 pertandingan berlalu.
Apa selanjutnya bagi Persib dan Madura?
Pekan depan, Persib akan menghadapi agenda berat menghadapi tim yang lagi panas-panasnya, yakni Borneo si penguasa klasemen, 5 Desember. Sementara itu, Madura bakal bertandang ke rumah Arema FC, 23 Desember.
