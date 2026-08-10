Madrid menolak memaksa pemainnya yang cedera untuk pergi

Pemain asal Prancis, Ferland Mendy, terus menjalani proses pemulihan dari cedera terakhirnya, yang berjalan dengan tempo baik, dan ia mungkin kembali berlatih bersama tim pada September mendatang.

Mendy menjalani operasi pada Mei lalu, setelah mengalami robekan pada otot bisep femoris, dan ada laporan yang menyebutkan bahwa masa pemulihannya bisa berlangsung hingga setahun penuh, sesuatu yang dibantah tegas oleh lingkungan sang pemain.

Sementara itu, di Real Madrid, mereka sedikit lebih berhati-hati, dan saat itu berbicara tentang absennya selama 4 hingga 5 bulan.

Surat kabar AS menyebutkan bahwa bek kiri asal Prancis itu, ketika kembali dari cedera, akan kembali sebagai pemain Real Madrid, karena kontraknya berlaku hingga musim panas 2028.

Real Madrid sebelumnya telah memperkuat posisi bek kiri dengan mendatangkan Carreras pada musim panas lalu, serta merekrut Marc Cucurella musim panas ini, sementara Fran Garcia hengkang ke Real Betis.

Adapun dalam kasus Mendy, persoalannya lebih berkaitan dengan kondisi fisik ketimbang performa, sebab klub mengakui bahwa pemain Prancis itu, ketika bugar, menjadi jaminan besar di lini belakang, dan bukan kebetulan bahwa ia merupakan pemain penting dalam dua gelar Liga Champions terakhir yang diraih Real Madrid.