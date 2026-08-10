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FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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Madrid menolak memaksa pemainnya yang cedera untuk pergi

Transfers
LaLiga
F. Mendy
Real Madrid
Spanyol
Prancis

Pemain asal Prancis, Ferland Mendy, terus menjalani proses pemulihan dari cedera terakhirnya, yang berjalan dengan tempo baik, dan ia mungkin kembali berlatih bersama tim pada September mendatang.

Mendy menjalani operasi pada Mei lalu, setelah mengalami robekan pada otot bisep femoris, dan ada laporan yang menyebutkan bahwa masa pemulihannya bisa berlangsung hingga setahun penuh, sesuatu yang dibantah tegas oleh lingkungan sang pemain.

Sementara itu, di Real Madrid, mereka sedikit lebih berhati-hati, dan saat itu berbicara tentang absennya selama 4 hingga 5 bulan.

Surat kabar AS menyebutkan bahwa bek kiri asal Prancis itu, ketika kembali dari cedera, akan kembali sebagai pemain Real Madrid, karena kontraknya berlaku hingga musim panas 2028.

Real Madrid sebelumnya telah memperkuat posisi bek kiri dengan mendatangkan Carreras pada musim panas lalu, serta merekrut Marc Cucurella musim panas ini, sementara Fran Garcia hengkang ke Real Betis.

Adapun dalam kasus Mendy, persoalannya lebih berkaitan dengan kondisi fisik ketimbang performa, sebab klub mengakui bahwa pemain Prancis itu, ketika bugar, menjadi jaminan besar di lini belakang, dan bukan kebetulan bahwa ia merupakan pemain penting dalam dua gelar Liga Champions terakhir yang diraih Real Madrid.

  • Ferland Mendy Real Madrid 2025Getty

    Real Madrid Tidak Meminta Mendy Hengkang

    Namun saat ini terdapat 3 bek kiri di Real Madrid, dan pilihan pertama klub untuk dilepas adalah Mendy.

    Meski demikian, klub belum menghubungi sang pemain untuk memintanya bernegosiasi soal kepergiannya, dan tidak pula memintanya mencari tim baru, mengingat Real Madrid juga menyadari bahwa akan sulit baginya menemukan klub baru, mengingat rekam jejaknya dengan cedera, di samping fakta bahwa ia sedang cedera dan tidak tersedia untuk saat ini.

    Seandainya Mendy memberi tahu Real Madrid mengenai keinginannya untuk membuka pintu negosiasi terkait kepergiannya, maka klub pasti akan menanggapi permintaan tersebut.

    Namun klub ibu kota tidak akan memberikan tekanan apa pun kepada pemain asal Prancis itu, dan akan menghormati kontrak yang telah ditandatangani kedua belah pihak.

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  • Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Ferland Mendy Tak Berniat Tinggalkan Real Madrid

    Dari sisi pemain, dan menurut yang diketahui surat kabar AS, Ferland Mendy tidak berniat meninggalkan tim Kerajaan.

    Mendy merasa bahagia di Bernabeu, meski menjalani penderitaan panjang akibat cedera-cedera yang dialaminya dalam beberapa tahun terakhir, dan ia yakin bahwa jika mampu memulihkan stabilitas fisiknya, ia akan bisa meyakinkan Mourinho bahwa ia mampu memberikan kontribusi dalam beberapa periode.

    Mendy adalah spesialis di sisi pertahanan, dan Mourinho merupakan pelatih yang memberikan perhatian besar pada aspek ini, terutama dalam pertandingan menghadapi para pesaing langsung.

    Mendy sudah berhasil menjadi pemain inti dalam pertandingan-pertandingan penting sepanjang musim lalu, dan ia berambisi untuk mengulangi hal yang sama. 

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