Maarten Paes Yakin Ajax Amsterdam Masih Bisa Finis Di Dua Besar Demi Amaknkan Tempat Di Liga Champions

Walau begitu, Paes yang telah menjalani debutnya bersama Ajax menyusul cedera yang dialami kiper utama Vitezslav Jaros menyimpan keyakinan Ajax dapat mewujudkan ambisi itu.

“Talenta yang kami miliki memberi kami keyakinan akan berhasil, segalanya berjalan tiga langkah lebih baik dari biasanya. Saya bisa melihatnya [kami akan] finis di posisi kedua. Saya yakin dengan tim saya; kami memiliki banyak talenta, dan jika kami tampil lebih baik, kami masih bisa lolos langsung ke Liga Champions,” ucap Paes.