Maarten Paes: Sejak Main Di Amerika Serikat, Saya Cuma Ingin Pulang Ke Ajax Amesterdam

Paes sebetulnya masih terikat kontrak dengan Dallas hingga akhir tahun ini. Namun dia tidak ingin membuang peluang untuk memperkuat Ajax ketika kesempatan tersebut menghampirinya saat sedang menjalani pemusatan latihan bersama Dallas untuk menyambut musim baru MLS.

“Saya selalu memiliki visi jangka panjang. Kepindahan ke Amerika, pada suatu titik, bukanlah sesuatu yang semua orang duga. Hanya saja, saya juga memiliki visi jangka panjang. Kemudian saya berpikir, jika saya ingin kembali ke Belanda, itu hanya untuk Ajax,” ungkap Paes.

“Jadi, itu tidak berjalan dengan mudah. Selama bertahun-tahun, selalu ada kontak. Baru sekarang, pada hari pertama kamp pelatihan, saya mendapat pesan dari agen saya. Semuanya berjalan cukup lancar saat itu. Hanya beberapa hari terakhir yang cukup menegangkan, karena saat itulah semuanya hampir terjadi.”

“Anda tentu tidak ingin semuanya berantakan. Untungnya, semuanya beres, dan saya di sini sekarang, dan kembali ke Belanda juga.”