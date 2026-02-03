AFC Ajax
Maarten Paes: Sejak Main Di Amerika Serikat, Saya Cuma Ingin Pulang Ke Ajax Amesterdam
Maarten Paes dikontrak Ajax selama tiga musim
Penjaga gawang Maarten Paes akan memulai karir baru di awal 2026. Kiper timnas Indonesia ini resmi meninggalkan klub Major League Soccer (MLS) FC Dallas untuk memperkuat salah satu raksasa Belanda, Ajax Amsterdam, setelah membubuhkan tanda tangan di atas kontrak yang berlaku hingga 30 Juni 2029. Ajax mendatangkan Paes guna menggantikan Remko Pasveer, yang telah pindah ke klub Eredivisie lainnya, Heracles Almelo. Bagi Paes, memperkuat Ajax merupakan impian sejak kecil di mana ia sering tidur dengan mengenakan piyama klub yang berbasis di Johan Cruyff Arena tersebut.
Kronologis kepindahan sang kiper ke Amsterdam
Paes sebetulnya masih terikat kontrak dengan Dallas hingga akhir tahun ini. Namun dia tidak ingin membuang peluang untuk memperkuat Ajax ketika kesempatan tersebut menghampirinya saat sedang menjalani pemusatan latihan bersama Dallas untuk menyambut musim baru MLS.
“Saya selalu memiliki visi jangka panjang. Kepindahan ke Amerika, pada suatu titik, bukanlah sesuatu yang semua orang duga. Hanya saja, saya juga memiliki visi jangka panjang. Kemudian saya berpikir, jika saya ingin kembali ke Belanda, itu hanya untuk Ajax,” ungkap Paes.
“Jadi, itu tidak berjalan dengan mudah. Selama bertahun-tahun, selalu ada kontak. Baru sekarang, pada hari pertama kamp pelatihan, saya mendapat pesan dari agen saya. Semuanya berjalan cukup lancar saat itu. Hanya beberapa hari terakhir yang cukup menegangkan, karena saat itulah semuanya hampir terjadi.”
“Anda tentu tidak ingin semuanya berantakan. Untungnya, semuanya beres, dan saya di sini sekarang, dan kembali ke Belanda juga.”
- AFC Ajax
Mengungkapkan kebanggaan bisa membela tim idola semasa kecil
Paes menambahkan, Ajax merupakan tim yang sangat dia sukai sejak masa kanak-kanak, meski sang kiper lahir di Nijmegen. Menurut Paes, dia seringkali tidur dengan mengenakan piyama Ajax.
“Mungkin agak klise untuk mengatakan tentang mimpi seorang anak laki-laki, piyama Ajax, dan lain-lain, tetapi saya mewujudkannya. Saya selalu menjadi penggemar berat Ajax sejak kecil. Pertandingan pertama yang pernah saya tonton adalah di sini, Ajax versus De Graafschap 7-1,” kenang Paes.
“Saya membeli kaos Van de Vaart, tetapi (tulisannya) tidak muat, jadi harus VD Vaart. Ya, saya sekecil itu, tetapi saya selalu menganggapnya sebagai klub yang sangat hebat, jadi sungguh luar biasa saya sekarang dapat menjadi bagian dari klub.”
“Ini sangat istimewa. Saya sangat bangga bermain untuk logo ini, klub ini, dan kota ini. Saya akan melakukan segala yang saya bisa untuk membalas semua kepercayaan yang telah saya terima di sini.”
Apa selanjutnya untuk Maarten Paes?
Paes kemungkinan akan melakukan debutnya mengenakan seragam Ajax pada akhir pekan ini dalam pertandingan tandang melawan AZ Alkmaar di Stadiion AFAS. Pemain baru ini tentu harus bersaing dengan kiper pilihan utama, Vitezslav Jaros.
