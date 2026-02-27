Penjaga gawang kelahiran Nijmegen ini mendapat debutnya lebih cepat dari yang diperkirakan banyak orang, karena cedera yang dialami Vitezslav Jaros dalam sesi latihan terakhir menjelang duel melawan NEC.

“Itu bagian dari sepakbola. Ini disayangkan untuk Vitezslav Jaros, rekan yang berharga di sini. Ketika itu terjadi, Anda tahu ada kemungkinan Anda akan diberi tanggung jawab, dan Anda harus menerimanya,” ujar Paes kepada ESPN.

“Saya mampu tetap berada di zona nyaman saya, dan menjadi diri saya sendiri di lapangan. Saya mampu menunjukkan kemampuan saya. Sekarang, dengan sedikit lebih banyak waktu, saya dapat berkembang dalam peran itu. Kami sedang melakukannya.”