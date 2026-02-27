AFC Ajax
Maarten Paes: Bukan Jordi Cruyff Yang Bawa Saya Ke Ajax Amsterdam, Tapi...
Paes mengungkapkan sosok yang memfasilitasi kepindahannya ke Ajax
Maarten Paes menggambarkan kepindahannya ke Ajax Amsterdam pada bursa musim dingin sebagai 'transfer impian', dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada direktur sepakbola Marijn Beuker karena telah memfasilitasi kepulangannya ke Eredivisie. Kedatangannya telah memperkuat skuad Fred Grim saat berupaya mendaki klasemen, dan mendapatkan kembali status mereka di antara elit Eropa setelah periode transisi bagi salah satu tim raksasa Belanda tersebut.
Menyampaikan rasa simpati untuk Vitezslav Jaros
Penjaga gawang kelahiran Nijmegen ini mendapat debutnya lebih cepat dari yang diperkirakan banyak orang, karena cedera yang dialami Vitezslav Jaros dalam sesi latihan terakhir menjelang duel melawan NEC.
“Itu bagian dari sepakbola. Ini disayangkan untuk Vitezslav Jaros, rekan yang berharga di sini. Ketika itu terjadi, Anda tahu ada kemungkinan Anda akan diberi tanggung jawab, dan Anda harus menerimanya,” ujar Paes kepada ESPN.
“Saya mampu tetap berada di zona nyaman saya, dan menjadi diri saya sendiri di lapangan. Saya mampu menunjukkan kemampuan saya. Sekarang, dengan sedikit lebih banyak waktu, saya dapat berkembang dalam peran itu. Kami sedang melakukannya.”
Sang kiper menyampaikan hubungan baiknya dengan Jordi Cruyff
Meski telah memberikan kesan yang kuat saat melawan NEC, klub belum yakin Paes akan menjadi pilihan utama di masa depan. Laman Algemeen Dagblad dalam laporannya menyebutkan, direktur teknik Jordi Cruyff akan mencari kiper baru di bursa transfer musim panas. Paes sudah memiliki hubungan dengan Cruyff sejak bersama timnas Indonesia, tetapi negosiasi kepindahannya ke Ajax dipimpin Beuker.
“Marijn Beuker aktif di jendela transfer terakhir. Kontak utama adalah dengan Marijn. Saya mengenal Jordi dengan baik dari masa saya bersama timnas Indonesia. Saya selalu memiliki kontak yang baik dengannya, karena dia adalah penasihat di sana. [Tetapi] Kontak utama adalah dengan Marijn. Menjelang akhir kesepakatan, Jordi menghubungi saya untuk menyelesaikan detail terakhir,” beber Paes.
Paes menegaskan kebugarannya makin membaik
Paes sudah cukup lama tidak bermain penuh selama 90 menit, dampak terhadap fisiknya tidak terlalu buruk. Sang kiper pun menatap pertandingan tandang melawan PEC Zwolle di Stadion MAC3PARK, Minggu (1/3) dini hari WIB.
“Saya menyadari di awal minggu saya banyak menendang bola. Itu sudah lama tidak terjadi. Anda bisa mengetahuinya dari otot-otot yang Anda gunakan saat menendang, [tapi] saya sudah pulih dengan baik sekarang,” kata Paes.
“Saya menjalani sesi latihan yang bagus bersama tim hari ini. Sekarang kami harus memastikan kami siap untuk [laga melawan] PEC.”
