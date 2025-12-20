Lupakan Real Madrid & Lyon! Endrick Disarankan Harus Segera Gabung Tottenham Hotspur

Sandro kini memberikan nasihat blak-blakan, mendesak Endrick untuk mengambil kesempatan di Liga Primer, dengan Tottenham disebut sebagai tujuan ideal. Berbicara dengan penuh semangat tentang situasi sang penyerang, mantan pemain internasional Brasil itu menekankan bahwa kebahagiaan dan kesempatan bermain reguler harus diutamakan daripada gengsi.

Berbicara kepada BOYLE Sports Sandro mengatakan: "Endrick perlu bermain. Saya pikir pindah ke Liga Primer akan bagus untuknya. Sepakbola adalah tentang pertandingan. Dia perlu mendapatkan kesempatan bermain secara reguler. Anda tidak bisa hanya menjadi pemain Real Madrid dan tidak bermain. Datanglah ke Liga Primer! Ini liga terbaik di dunia, dan Anda akan menyukainya."

Sandro berpendapat bahwa Tottenham dapat menyediakan lingkungan yang dibutuhkan Endrick untuk menemukan kembali kegembiraan dalam bermain. Menurutnya, bermain untuk salah satu klub terkemuka di Inggris akan memungkinkan pemain muda itu untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, membangun kepercayaan diri dan mendapatkan kembali momentum yang pernah menjadikannya salah satu prospek paling cemerlang di Brasil.

"Dia perlu datang ke Tottenham. Kami akan membantunya dan dia juga akan membantu kami," katanya. "Saya perlu menghubunginya. Saya pikir itu akan bagus untuk Endrick, tetapi klub-klub besar Liga Primr seperti Tottenham, dan terutama Tottenham, yang dapat memastikan Anda akan bermain di tempat Anda dapat mengekspresikan diri dan bahagia, di situlah dia harus pergi."

"Dia harus menikmati momen ini karena ketika Anda berada di Real Madrid, salah satu tim terbesar di dunia, tetapi Anda bukan bagian darinya, Anda tidak bahagia. Endrick perlu menjadi bagian darinya. Endrick perlu bermain sepakbola."