Lupakan Real Madrid & Lyon! Endrick Disarankan Harus Segera Gabung Tottenham Hotspur
Bakat Endrick terhenti di Santiago Bernabeu
Cedera hamstring membuat Endrick absen selama Piala Dunia Antarklub dan beberapa pekan pertama musim baru. Pada saat ia kembali, situasi di Madrid telah berubah. Xabi Alonso telah memilih opsi penyerang lain, dan Endrick sejak itu hanya tampil tiga kali, kesulitan menemukan ritme atau relevansi. Dengan Piala Dunia 2026, kekhawatiran tentang perkembangannya yang terhenti semakin menguat.
Minat terhadap Endrick sangat luas. Manchester United menjajakinya sebagai opsi cadangan setelah cedera Benjamin Sesko, sementara klub lain telah memantaunya secara diam-diam. Namun, Lyon dilaporkan muncul sebagai tujuan pilihan sang pemain, dipandang sebagai tempat untuk mendapatkan kesempatan bermain secara konsisten dan pembangunan kembali yang lebih tenang jauh dari sorotan tajam. Real Madrid awalnya lebih menyukai peminjaman di La Liga, percaya bahwa kedekatan dan keakraban akan memudahkan adaptasi saat Endrick semakin mendekati untuk mendapatkan kewarganegaraan Spanyol. Namun, pemain internasional Brasil itu menolak, memprioritaskan menit bermain yang terjamin.
Sandor beri saran penting buat Endrick
Sandro kini memberikan nasihat blak-blakan, mendesak Endrick untuk mengambil kesempatan di Liga Primer, dengan Tottenham disebut sebagai tujuan ideal. Berbicara dengan penuh semangat tentang situasi sang penyerang, mantan pemain internasional Brasil itu menekankan bahwa kebahagiaan dan kesempatan bermain reguler harus diutamakan daripada gengsi.
Berbicara kepada BOYLE Sports Sandro mengatakan: "Endrick perlu bermain. Saya pikir pindah ke Liga Primer akan bagus untuknya. Sepakbola adalah tentang pertandingan. Dia perlu mendapatkan kesempatan bermain secara reguler. Anda tidak bisa hanya menjadi pemain Real Madrid dan tidak bermain. Datanglah ke Liga Primer! Ini liga terbaik di dunia, dan Anda akan menyukainya."
Sandro berpendapat bahwa Tottenham dapat menyediakan lingkungan yang dibutuhkan Endrick untuk menemukan kembali kegembiraan dalam bermain. Menurutnya, bermain untuk salah satu klub terkemuka di Inggris akan memungkinkan pemain muda itu untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, membangun kepercayaan diri dan mendapatkan kembali momentum yang pernah menjadikannya salah satu prospek paling cemerlang di Brasil.
"Dia perlu datang ke Tottenham. Kami akan membantunya dan dia juga akan membantu kami," katanya. "Saya perlu menghubunginya. Saya pikir itu akan bagus untuk Endrick, tetapi klub-klub besar Liga Primr seperti Tottenham, dan terutama Tottenham, yang dapat memastikan Anda akan bermain di tempat Anda dapat mengekspresikan diri dan bahagia, di situlah dia harus pergi."
"Dia harus menikmati momen ini karena ketika Anda berada di Real Madrid, salah satu tim terbesar di dunia, tetapi Anda bukan bagian darinya, Anda tidak bahagia. Endrick perlu menjadi bagian darinya. Endrick perlu bermain sepakbola."
Mengapa menit bermain lebih penting daripada reputasi?
Kurangnya keterlibatan Endrick telah membuatnya kehilangan kesempatan bermain di kancah internasional. Ancelotti, yang sekarang menukangi tim nasional Brasil, belum memasukkan pemain muda itu ke dalam skuadnya sejak menjabat. Meskipun mantan pelatih Madrid itu secara terbuka mendukung potensi jangka panjang Endrick, ia juga menegaskan bahwa bermain reguler sangat penting jika pemain muda itu ingin tetap bersaing.
"Dia harus berpikir bersama timnya tentang apa yang terbaik. Bicaralah dengan klub, untuk melihat apa yang terbaik untuknya," kata pelatih asal Italia itu. "Endrick masih sangat muda, ini bukan Piala Dunia terakhirnya. Dia bisa bermain di Piala Dunia 2026, karena dia memiliki kualitas untuk itu, tetapi dia juga bisa bermain di Piala Dunia 2030, atau Piala Dunia 2034, dan mungkin bahkan Piala Dunia 2038 (tertawa). Saya percaya penting baginya untuk kembali bermain dan menunjukkan kualitasnya."
Secercah harapan di Madrid
Meskipun perannya minim, Endrick telah menunjukkan sekilas apa yang bisa dia tawarkan. Penampilan yang lincah di Copa del Rey melawan Talavera menjadi pengingat akan pergerakan naluriah dan insting predatornya. Momen-momen itu menunjukkan bahwa kisahnya di Madrid belum berakhir, bahkan ketika kepindahan pinjaman, mungkin ke Lyon, semakin menguat.
Endrick tentu saja akan berharap kembali mendapatkan kesempatan ketika Los Blancos menghadapi Sevilla pada lanjutan La Liga, Minggu (21/12) dini hari WIB.
